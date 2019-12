Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował raport dotyczący pięciu wyzwań dla Polski i rządu

ZPP podkreśla, że w ostatnich latach Polacy stali się znacznie zamożniejsi. - Wydaje się, że po osiągnięciu tego krótkoterminowego celu nadszedł czas na stawienie czoła znacznie poważniejszym wyzwaniom - uważa.

Według organizacji jakość przynajmniej części usług publicznych wciąż pozostawia wiele do życzenia, konieczna jest więc ich korekta, "żeby zaliczyć prawdziwy awans cywilizacyjny".

W opublikowanym właśnie raporcie ZPP proponuje rozwiązania dotyczące pięciu kluczowych wyzwań dla rządu. Opracowanie stanowiące pakiet pięciu dokumentów to efekt wielomiesięcznych prac ekspertów i konsultacji z wybranymi specjalistami zewnętrznymi.

Wspomniana przez ZPP kluczowa "piątka" to opieka zdrowotna, system edukacji, transformacja energetyczna, ochrona środowiska oraz infrastruktura. Ich wybór nazywa dość oczywistym z uwagi na fakt, że swego czasu PiS zdefiniował je na Kongresie w Katowicach.

- Opieka zdrowotna znajduje się w permanentnym kryzysie, a może być jeszcze gorzej, ponieważ starzejemy się. Ochrona środowiska to temat, który jest bardzo wysoko na liście priorytetów polityki unijnej, a my wciąż nie mamy wypracowanego spójnego podejścia do tej kwestii. Bezpośrednio z nią związana jest również transformacja energetyczna, której musimy dokonać w ciągu najbliższych dekad. W obliczu zmieniających się parametrów geopolitycznych, kluczowego znaczenia nabierają duże inwestycje infrastrukturalne. W końcu, by zrealizować wszystkie ambitne plany, potrzebujemy dobrze wykształconego społeczeństwa - twierdzi Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP.

Każda z zawartych w raporcie części zawiera diagnozę stanu obecnego i kluczowe rekomendacje na przyszłość wraz z uzasadnieniem. Eksperci związku są zdania, że ich realizacja może zaważyć na tempie rozwoju cywilizacyjnego Polski.

- We wszystkich opisanych obszarach można wyróżnić jakieś szczególne wyzwania, które w ciągu najbliższych lat będziemy musieli podjąć – zwraca uwagę Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP. – Mówimy więc o problemach demograficznych wpływających na sytuację w systemie opieki zdrowotnej, czy też o transformacji gospodarki w gospodarkę opartą na wiedzy, wymuszającą zmiany w systemie edukacji, czy w końcu o realizacji unijnych polityk w zakresie środowiska i energetyki – wszystkie te zagadnienia to realne zjawiska, którym trzeba stawić czoła - dodaje. ZPP uważa, że czas na realizowanie kolejnych programów socjalnych już się skończył. Jako priorytet na najbliższe lata wskazuje rozpoczęcie podejmowania długoterminowych i kluczowych wyzwań stojących przed Polską. - Można potraktować ten raport jako zbiór strategicznych założeń dla państwa w obszarach, które naszym zdaniem są absolutnie priorytetowe. Pracowaliśmy nad nim długo i konsultowaliśmy z branżowymi ekspertami, ponieważ nie chcieliśmy, żeby był to raport stanowiący zbiór naszych pobożnych życzeń. Wszystkie rekomendacje w nim zawarte są realne i możliwe do wdrożenia - zaznacza Cezary Kaźmierczak. Opieka zdrowotna - alternatywny model Zdaniem ekspertów ZPP w polskiej służbie zdrowia pieniądze nie idą za pacjentem, który bardziej traktowany jest jak petent. W raporcie prezentują propozycję systemu alternatywnego. - Zakładającego konkurencję, zarówno na rynku ubezpieczycieli, możliwą dzięki złamaniu monopolu Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, poprzez najpierw usamorządowienie go i podział na kilka niezależnych placówek, a w dalszej kolejności uwalnianie konkurencji na rynku, jak i wśród świadczeniodawców, wprowadzoną dzięki zrównaniu pozycji podmiotów publicznych z placówkami prywatnymi - czytamy w opracowaniu. Według związku w ten sposób udałoby się stworzyć model, w ramach którego to pacjent byłby w centrum zainteresowania wszystkich podmiotów, a konkurować o niego musieliby zarówno ubezpieczyciele, jak i świadczeniodawcy. Ponadto z uwagi na całkowicie rynkowe warunki ich funkcjonowania, musieliby także uważnie optymalizować koszty, żeby móc zaoferować jak najlepsze usługi po jak najniższych cenach. Edukacja - małe zmiany, duże dobro Autorzy raportu podkreślają, że polską szkołę "trzeba silniej sprząc z życiem kraju, tak by trud uczniów wypłacił się im lepszą przyszłością na rynku pracy i pomógł mądrzej, bardziej odpowiedzialnie układać sprawy osobiste". - Ponieważ oświata odtwarza kulturę społeczeństwa, każdy projekt oświatowy, który zakłada

zerwanie ciągłości kolektywnego doświadczenia, pozostanie na papierze (historia nie zna

udanych rewolucji oświatowych). Ale odtwarzanie kultury nigdy nie jest dokładne, toteż

zaszczepianie zmian jest możliwe, jeśli tylko mieszczą się one w obszarze tolerancji danego

schematu współdziałania. Obiecująca reforma oświatowa polega na wprowadzaniu małych

zmian, które mogą przynieść duże dobro - zwracają uwagę. Zobacz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców o zatrudnianiu cudzoziemców. W opracowanie proponują takie zmiany we wszystkich warstwach systemu oświaty: programie kształcenia, ustroju szkolnym, nauczycielskiej pragmatyce zawodowej oraz zarządzaniu i finansowaniu. Ochrona środowiska - cztery priorytety Polska, ze względu na swoją skalę i pozycję w międzynarodowej grze, nie jest w stanie dyktować

globalnej narracji, ale zawsze poprzez zdroworozsądkowe działanie na swoim podwórku może

stać się przykładem odpowiedzialnej, zrównoważonej i skutecznej polityki środowiskowej - podkreślają eksperci. W raporcie wyznaczono priorytetowe obszary i korekty działań w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem możliwości politycznych, ekonomicznych, społecznych, prawnych, technologicznych i kulturowych w naszym kraju. Rekomendacje dotyczą czterech priorytetowych obszarów: klimat i powietrze; odpady i gospodarka o obiegu zamkniętym; opłaty środowiskowe i pozwolenia; woda. Energetyka - czas odwrócić role Według ZPP polska doktryna energetyczna powinna zakładać systematyczne odwracanie ról

poszczególnych źródeł wytwórczych i przejmowanie podstawowej pracy przez źródła

rozproszone. Z kolei konwencjonalna energetyka węglowa w polskich warunkach powinna

stopniowo przejmować rolę gwaranta dostaw energii elektrycznej. Cały raport publikujemy w dziale "multimedia". Eksperci postulują zmianę proporcji w polskiej energetyce, odnawianie proporcji pracy w podstawie i rolę gwaranta bezpieczeństwa energetycznego państwa. Ich zdaniem największe i nowo wybudowane bloki węglowe, które pozostają w zasadzie nieregulacyjne, powinny pracować w podstawie jeszcze przez wiele lat i pozostać w rękach państwa. - Ale powinno to stanowić między 30 a 40 proc. najwyższego zapotrzebowania systemu krajowego (który wynosi 27 tys. MW), czyli ta podstawowa moc elektrowni węglowych na węgiel kamienny i brunatny powinna wynosić od 12 do 14 tys. MW - zwracają uwagę. - Linie przesyłowe 400 kV i 220 kV jeszcze przez wiele lat pozostaną w rękach państwa, gdyż gwarantują bezpieczeństwo i kontrolę przesyłu. Pozostała część źródeł wytwarzania oraz linii przesyłowych, czyli rewitalizowane bloki 200 MW, energetyka wiatrowa, energetyka gazowa, energetyka z odpadów, fotowoltaika, energetyka obywatelska oraz linie 110 kV, linie średniego i niskiego napięcia powinny zostać sprywatyzowane i podlegać mechanizmom rynkowym. Infrastruktura - rozwój transportu lądowego i lotniczego W analizie ostatniego z pięciu wyzwań, ZPP zaznacza, że "położenie Polski, przez lata będące jej geopolitycznym problemem, może stać się dziejową szansą". - Pod warunkiem wykorzystania szansy, jaką daje globalizacja, integracja europejska oraz rozwój technologii transportowych, a w szczególności wysokowydajnego intermodalnego transportu lądowego oraz transportu lotniczego, a także technologii automatyzacji, w tym autonomizacji transportu - wymieniają eksperci. - Skorzystanie z powyższej szansy wymaga bardzo aktywnych działań ze strony administracji państwowej na polu regulacji zarówno krajowych jak i unijnych, inwestycji, wdrażania innowacji oraz polityki zagranicznej - dodają.

