Zatrudniają 800 pracowników, na co dzień pomagają im maszyny i roboty

- Automatyzacja produkcji jest wymogiem w przypadku przedsiębiorstw działających na dużą skalę. My produkujemy 80 tys. drzwi miesięcznie, które sprzedajemy w 35 krajach. To sprawia, że musimy wyeliminować ryzyko błędu, optymalizować i usprawnić produkcję najbardziej, jak to tylko możliwe – mówi Marcin Kędzierski, dyrektor produkcji Erkado.

Firma poinformowała o uruchomieniu dwóch specjalnych maszyn - tzw. optymalizerek. Pierwsza z nich, która była pierwszym krokiem do automatyzacji procesów produkcyjnych działa już od trzech lat. Następnie w fabrykach wdrożono linie produkcyjne oparte o roboty, więc kluczowe było, aby wszystkie etapy przygotowania materiału można było możliwie wysoko automatyzować.

Czytaj więcej: Polskie firmy mogą konkurować na rynkach nowoczesnymi technologiami

W związku z tym rok po zakupie pierwszego urządzenia wdrożona została kolejna optymalizerka. Do jej zadań należy pobieranie danych z programu zarządzającego produkcją fabryki i wykonywanie działań dotyczących różnych materiałów przeznaczonych do optymalizacji. Maszyna otrzymuje z programu zarządzającego produkcją listę cięcia przyporządkowaną do każdej palety materiału wraz z niepowtarzalnymi dla każdego wyciętego elementu danymi. Są one szyfrowane w kodzie kreskowym i nanoszone dokładnie w połowie wyciętego elementu. Znajdują się tam informacje techniczne i handlowe produkowanych drzwi.

Optymalizerka została dodatkowo skalibrowana z automatyczną etykieciarką, która daje pewność, że kod kreskowy jest czytelny dla maszyny. Miało to duże znaczenie, ponieważ wykorzystywane w produkcji drewno sosnowe i charakterystyczne dla jego budowy załamania uniemożliwiały odczytywanie czytnikom kodu kreskowego nadawanego przez tradycyjną drukarkę atramentową.

Erkado ma swoje hale produkcyjne i magazynowe w trzech lokalizacjach, Gościeradowie, Chwałowicach oraz Radomiu, w których zatrudnia ponad 800 pracowników.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl