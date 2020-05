Zastąpiła go maszyna. Głos Google Maps żegna się ze "słuchaczami"

Jarosław Juszkiewicz to dziennikarz Polskiego Radia Katowice oraz znany lektor, którego głos słychać w wielu nagraniach. Większość z nas słyszała go za każdym razem, gdy siedząc za kierownicą samochodu chciała dojechać w wybrane miejsce. Przez ostatnie 13 lat Juszkiewicz użyczał głos w popularnej nawigacji Google Maps. Więcej go nie usłyszymy.

- Od rana znajomi pytają mnie, co się stało z moim głosem w Google Maps. To samo, co z robotnikami pod koniec XIX wieku. Zostałem zastąpiony przez maszynę - napisał kilka dni temu na swoim profilu na Facebooku Jarosław Juszkiewicz.

Użytkownikom ta zmiana nie przypadła go gustu. - "Nie da się tego słuchać! Pusty, metaliczny dźwięk", "Jazda już nie będzie taka sama" - komentują zamianę lektora na syntezator.

Zaś Juszkiewicz na pożegnanie nagrał żartobliwy filmik, w którym podpowiada kierowcom, jak teraz rozpoznać kierunki świata.

- Skoro jeszcze pamiętacie mój głos, czym prędzej przypominam. Mech porasta drzewa zawsze od północnej strony. Strona południowa każdego mrowiska jest zawsze bardziej spłaszczona. Wschód, to tam, gdzie słońce zawsze się budzi, a zachód, to tam gdzie kładzie się spać. (...) Teraz, kiedy ten mechaniczny gość powie dokąd jechać, wykorzystajcie tę wiedzę, uśmiechnijcie się cudnie, i wspomnijcie faceta, który mówił wam - kieruj się na południe - słyszymy.

W rozmowie z Dziennikiem Zachodnim Juszkiewicz przyznaje, że nie był zaskoczony taką zmianą. Wiedział, że kiedyś taki moment nastąpi. Jak mówi, Google od pewnego czasu mówiło, że zmieni sposób nawigowania.

Retransmisja sesji: