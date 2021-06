Zapomnij o trybie "pięć lat i spokój na resztę życia". Te czasy się skończyły

Z analizy polskiego przemysłu, którą przygotowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przy okazji tworzenia „Polityki Przemysłowej Polski”, wynika, że naszymi mocnymi stronami jest wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska. Z drugiej strony jednak brakuje dobrej współpracy pomiędzy firmami oraz ośrodkami badawczo-naukowymi. Za mało inwestuje się również w kapitał ludzki.

Z analizy przygotowanej przez resort pracy wynika, że po stronie zagrożeń na kolejne lata znajdziemy m.in. odpływ specjalistów za granicę, niski poziom kształcenia branżowego oraz wolny rozwój tego typu szkolnictwa.

Przy wdrażaniu rozwiązań z „Polityki Przemysłowej Polski” resort chce wyposażyć w szczególności kilkanaście strategicznych sektorów w dodatkowe narzędzia, które mają pomóc w utrzymaniu konkurencyjności tych gałęzi przemysłu na kolejne kilkanaście lat.

To ułatwienie inwestycji przede wszystkim w nowe technologie, które mają spowodować, że firmy przemysłowe będą zarządzane według nowych modeli biznesowych, a tym samym role pracowników mają zmieniać się szybciej i częściej niż dotychczas.

„Pracownik nie będzie już mógł przez całą karierę korzystać z tych samych, nabytych w młodości, kompetencji. Aby umiejętności wykorzystywane w gospodarce były kompatybilne z rozwijającą się technologią i procesem produkcji, konieczne będzie uczestniczenie pracowników w ciągłym procesie ich rozwijania. Kluczową zdolnością może stać się sama umiejętność szybkiej nauki i dostosowania do zmiennych warunków. Konieczną zmianą będzie większy udział pracodawców w procesie kształcenia i szkolenia kadr, zarówno aktualnych, jak i przyszłych” - czytamy w nowej „Polityce Przemysłowej Polski”.

Zdaniem prof. Roberta Tomanka, wiceministra rozwoju, pracy i technologii, a przez wiele lat rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na poziomie uczelni wyższych kształcenie jest coraz bardziej adekwatne do potrzeb przemysłu. To proces, który trwa od kilku lat.

– To kształcenie dualne wymaga rozwoju. Musimy te doświadczenia z poziomu edukacji wyższej przenieść też do kształcenia na poziomie średnim i zawodowym. Musimy zastanowić się, w jaki sposób to kształcenie powinno lepiej odpowiadać potrzebom przemysłu, a z drugiej strony nie powinno być czegoś takiego, że będziemy kształcić ludzi pod konkretne dzisiejsze problemy przemysłu, bez pamiętania o tym, że ten przemysł będzie się zmieniał – wyjaśnia Tomanek.

Zobacz całą rozmowę z wiceministrem Robertem Tomankiem i dowiedz się, co w nowej Polityce Przemysłowej Polski zaplanował resort rozwoju:

Nowa Polityka Przemysłowa zakłada wprowadzenie rozwiązań systemowych, które w sposób formalny mają powiązać ze sobą szkoły z pracodawcami i instytucjami rynku pracy.

Większy nacisk na rozwój kształcenia dualnego ma, zdaniem autorów strategii, odwrócić trend dominacji kształcenia teoretycznego nad kształceniem praktycznym, w którym cała odpowiedzialność za efekty kształcenia spoczywa na szkole z minimalnym zaangażowaniem podmiotów społeczno-gospodarczych.

Założenia brzmią znajomo, bo to samo zakładała reforma szkolnictwa przeprowadzana dwa lata temu przez ówczesną minister edukacji Annę Zalewską. Po konsultacjach z przedsiębiorcami do nowej „Polityki Przemysłowej Polski” trafiły jednak wnioski, że reforma nie przyniosła spodziewanych przez biznes efektów.

– Trudno powiedzieć, że „się nie udała”. My nie chcemy tu nikogo oceniać. Cały czas jednak ten problem się pojawia – podkreśla wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Obcokrajowcy potrzebni od zaraz

Na ile niezbędne dla realizacji „Polityki Przemysłowej Polski” jest poluzowanie naszego rynku dla cudzoziemców? To pytanie zadaliśmy w „Rządowej ławie” autorowi tej strategii.

– Otwierając rynek zbyt szeroko, możemy doprowadzić do niepokojów społecznych, do katastrofy, do napływu osób, na których nam akurat niezbyt zależy. Musimy to robić w sposób umiejętny. Czasami takie otwarcie powoduje więcej szkody niż pożytku. A zatem – w sposób kontrolowany, z wyspecyfikowaniem specjalności, których nam potrzeba – odpowiada Robert Tomanek.

W treści tej polityki zapisano, że planowane jest wyodrębnienie z obecnej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przepisów dotyczących pracy cudzoziemców i stworzenie nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców.

Nowa ustawa, zdaniem autorów strategii, stworzy podstawy dla bardziej efektywnych i szybszych procedur legalizacji pracy cudzoziemców. Większy niż obecnie nacisk zostanie położony na pracę cudzoziemców w dłuższym czasie.

– Musimy to zrobić tak, żebyśmy w przyszłości mieli nie tylko pracowników, którzy przyjadą z zagranicy, tu się wykształcą i zostaną, ale też takich, którzy wrócą do swoich krajów i będą ambasadorami Polski na swoim terenie. To jest polityka długofalowa, w której powinien być potężny konsensus polityczny – podsumowuje wiceminister rozwoju, pracy i technologii.