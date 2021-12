Za 30 lat zamkną im ostatnią kopalnię. Górnicze windy zamienią na windy w biurowcach

Dokładnie za 28 lat w Polsce zamknięta zostanie ostatnia kopalnia. Dla niespełna 80 tys. pracowników reprezentujących sektor wydobycia węgla nie oznacza to nic dobrego. Dziś, 4 grudnia, obchodzimy Barbórkę. To tradycyjne górnicze święto, obchodzone nie tylko przez górników, ale przez wszystkich związanych z wydobyciem paliw kopalnych.

Po Śląsku tradycyjne górnicze życzenia brzmią tak: Winszuja Ci żebyś dorobiył szczynśliwie do pyndzyje. Tela wiela zjazdów, tela wyjazdów! Szczynść Boże!

Innymi słowy "Życzę ci żebyś dorobił szczęśliwie do emerytury. Tyle samo zjazdów, co wjazdów. Szczęść Boże!" To jedne z najczęściej powtarzanych życzeń z okazji św. Barbary. Mówi się o nich, że opisują cały trud i niebezpieczeństwo, jakie wiąże się z tym zawodem. A dane GUS są jednoznaczne. Od lat zawody związane z górnictwem i wydobyciem to jedne z najniebezpieczniejszych w Polsce.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jednak z roku na rok wykonuje je w naszym kraju coraz mniej ludzi. Ze "Sprawozdania krajowego Komisji Europejskiej - Polska 2020" wynika, że nasz kraj na terenie Unii Europejskiej zajmuje drugie miejsce pod względem wydobycia węgla (brunatnego i kamiennego). Tam też znajdziemy informację, że w ubiegłym roku w 2020 r. w górnictwie pracowało blisko 112 tys. Polaków.

O nieco niższym zatrudnieniu mówi Agencja Rozwoju Przemysłu, która podaje, że zatrudnienie w sektorze spada. Na koniec maja 2021 r. sektor węglowy w Polsce zatrudniał 78,9 tys. pracowników, a pod koniec grudnia 2020 było to 80 tys. osób. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach będziemy obserwowali kolejne spadki.

W czasie, kiedy walka o ochronę środowiska stała się jednym z głównym tematem rozmów polityków na całym świecie, węgiel trafił na cenzurowane. Coraz głośniej mówi się o końcu energii węglowej. Także nasz rząd wykonał w tym kierunku pierwsze kroki. Podpisana w maju 2021 roku umowa społeczna między rządem a górniczymi związkami określa zasady i tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego energetycznego. Zapisano w niej datę 2049 roku. To termin, w którym ma zostać wygaszona ostatnia kopalnia w Polsce.

- Miną jeszcze długie lata, zanim górnicze windy przestaną zjeżdżać pod ziemię, bo wiemy, że to proces rozłożony na dziesięciolecia. Ale właśnie te lata, te dekady są po to, żeby na Śląsku pojawiła się nowa infrastruktura przemysłowa i energetyczna. Pewnie kolejne pokolenia Ślązaków będą częściej wjeżdżać windami do góry na wysokie wieżowce, będą podejmować inne zawody i uważam, że to ogromna szansa dla nas, by wykonywać pracę nie tak niebezpieczną - mówił kilka miesięcy temu, podczas wizyty na Śląski premier Mateusz Morawiecki.

Jednak górnicy nie mają zostać pozostawieni sami sobie. Zgodnie z założeniami rządu górnictwo węglowe ma zostać zastąpione wprowadzeniem technologii energooszczędnych i korzystaniem z odnawialnych źródeł energii. To tam mają czekać na górników nowe miejsca pracy, ale wiąże się to z przebranżowieniem.

Przebranżowienie górników

Jak duża będzie to skala, wyliczył Instytut Badań Strukturalnych. W opublikowanym na początku 2021 roku raporcie „Dekarbonizacja i zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w Polsce” podaje, że do 2030 roku, w zależności od tempa dekarbonizacji, od 14 do 36 tys. górników będzie potrzebowało wsparcia na rynku pracy. Autorzy raportu wskazują, że te liczby dotyczą pracowników, którzy będą potrzebować przebranżowienia, relokacji do innych kopalni lub wcześniejszego odejścia na emeryturę. Jednak tu pojawia się problem.

- Oznacza to, że utrzymanie obecnego harmonogramu pracy kopalń nie zapewni ani realizacji scenariusza dekarbonizacji do 2050 roku, ani tym bardziej założeń ambitniejszej polityki energetyczno-klimatycznej. Samo spowolnienie tempa dekarbonizacji też nie rozwiąże problemów górnictwa: spowoduje natomiast absurdalną sytuację, w której w II połowie lat 30. do branży schyłkowej będzie trzeba przyjmować nową kadrę. Odpowiedzią na ten problem powinno być przyspieszenie tempa dekarbonizacji oraz stosowanie instrumentów osłonowych, które powinny być wdrażane już teraz, żeby zredukować zatrudnienie do popytu na surowiec - wskazują eksperci IBS w raporcie.

Wracając do przebranżowienia. Z raportu IBS wynika, że największe szanse na zastąpienie górniczych etatów, mają budownictwo, przetwórstwo przemysłowe i energetyka związana z OZE.

Warunki pracy w górnictwie

Na co mogą liczyć dziś górnicy? Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że średnie zarobki górników w grudniu 2019 r. wynosiły 14951,10 zł brutto. Rok później ich pensje były jeszcze wyższe. Średnia wypłata górnika była wówczas równa 15834,26 zł brutto. Jednak to czysta statystyka. Musimy pamiętać, że grudniowe pensje zawierają wszystkie dodatki, które może otrzymać górnik. A tych jest całkiem sporo, m.in. za pracę w sobotę czy niedzielę oraz trzynastki. Zarobki w pozostałych miesiącach roku są niższe. Wypłata górnika w styczniu 2021 r. wynosiła średnio 7059,38 zł brutto, zaś w lipcu 2021 r. - 8244,40 zł brutto.

Górnicze związki wynegocjowały również szereg przywilejów na czas wygaszania kopalń. W umowie społecznej zapisano. m.in. gwarancje zatrudnienia oraz osłon socjalnych dla górników, budżetowe dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz tworzy mechanizmy wspierające transformację Śląska.

Na przykład na cztery lata przed emeryturą górnicy będą mogli iść na urlop z pensją w wysokości 80 proc. Zaś ci, którzy nie załapią się na emeryturę, dostaną 120 tysięcy złotych na rękę odprawy.

- Tylko w 2020 r. górnictwo wygenerowało ponad 4,3 mld zł straty. Porozumienie zakłada kolejną pomoc publiczną na utrzymywanie nierentownych kopalń, a dopłacanie do działania kopalń jest niezgodne z prawem unijnym. Trudno sobie wyobrazić, żeby Komisja Europejska miała zrobić wyjątek dla polskiego rządu - na łamach money.pl komentowała założenia porozumienia szefowa zespołu Klimat i Energia w Greenpeace Joanna Flisowska.