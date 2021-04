Wirus podciął skrzydła branży odzieżowej

20 kwietnia przypada Dzień Pracownika Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego. Nie wszyscy mają jednak powody do świętowania.

Według Rocznika Statystycznego Przemysłu opublikowanego przez GUS w 2019 r. w sektorze produkcji wyrobów tekstylnych pracowało łącznie 39,6 tys. osób, z czego 23,2 tys. było zatrudnionych w firmach poniżej 50 osób. To o 800 osób więcej niż w 2010 r.

W przypadku produkcji odzieży liczba pracujących wyniosła w tym okresie 79,4 tys. Tutaj obserwujemy spadek zatrudnienia. W 2010 r. w tym obszarze pracowało 109,4 tys. osób.

Jak informuje z kolei Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, branża tekstyliów, odzieży i obuwia w UE jest jedną z najbardziej innowacyjnych, a Polska zajmuje 3. miejsce pod względem liczby zakładów i liczby zatrudnionych. Obecnie w ponad 40 tys. firm tekstylnych, odzieżowych i skórzanych pracuje ponad 200 tys. osób.

- Ważna jest także struktura tych firm. W przemyśle odzieżowym i obuwniczym około 20 proc. firm szyje pod własną marką, a 80 proc. to firmy, które świadczą usługi przerobowe częściowo dla tego pierwszego segmentu, ale przede wszystkim na eksport – mówi Bogusław Wojciech Słaby, prezes Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan.

Warto przyjrzeć się także pensjom, jakie oferują pracodawcy. Z danych GUS wynika, że średnie miesięczne wynagrodzenie w 2019 r. w przypadku produkcji wyrobów tekstylnych wyniosło 3623 zł brutto. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2005 r. - wówczas przeciętnie zarabiano 1585,09 zł brutto.

Ponad dwukrotnie (w porównaniu z rokiem 2005) wzrosły pensje pracowników produkujących odzież. W 2019 r. średnie zarobki utrzymywały się na poziomie 2807,25 zł brutto, a 14 lat wcześniej 1185,54 zł brutto.

Większy wzrost zauważamy w przypadku sektora produkcji skór i wyrobów skórzanych. Pensje w 2019 r. to 3102,65 zł brutto, podczas gdy w 2005 r. wynosiły 1310,77 zł brutto miesięcznie.

Kłopoty wywołane przez pandemię

Pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na branży odzieżowej. Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan podkreśla, że w szczególnie trudnej sytuacji są producenci odzieży i obuwia, którzy produkują dla innych firm w kraju oraz za granicą i nie otrzymali z Tarcz 6.0, 7.0 8.0 i 2.0 (PFR) żadnego wsparcia, a nie mają w ogóle zamówień albo tylko kilkanaście procent tego, co otrzymywali wcześniej.

- Wysokie i rosnące koszty (50 proc. to koszty osobowe, a płaca minimalna wzrosła w ciągu 7 lat o 74 proc., energia ponad 40 proc. i dalej rośnie, ponadto wzrost podatku od nieruchomości) powodują, ze polskie firmy staja się niekonkurencyjne na rynku zarówno krajowym, jak i eksportowym. Otrzymujemy informacje, ze pod koniec drugiego kwartału będą musieli zwalniać ludzi, a wiele zamykać działalność, ponieważ także polscy zleceniodawcy szukają tańszej produkcji za granicą (np. VRG) - komentuje Bogusław Wojciech Słaby.

Również Jakub Chwesiuk, prezes firmy Bialcon, wiceprezes Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan podkreśla w rozmowie z PulsHR.pl, że ostatni rok nie był łatwym czasem dla branży.

- Prowadzenie biznesu w czasie pandemii można porównać do jazdy kolejką górską. Czasem, gdy sytuacja się poprawia, jedziemy w górę, później następują okresy drastycznych spadków - wtedy kierujemy się w dół. Tak to teraz wygląda – mówi Jakub Chwesiuk.

W przypadku Bialconu pandemia odbiła się szczególnie na części sprzedażowej firmy - tutaj odnotowano spore spadki.

- Sklepy w galeriach są pozamykane, a klienci, którzy kupują od nas produkty, wstrzymują się z zakupem, ponieważ nie wiedzą, czy ich sklepy w najbliższej przyszłości będą otwarte, czy zamknięte. Myślę, że inne firmy z branży są w podobnej sytuacji – mówi Chwesiuk.

- Trudności, z którymi się teraz mierzymy, nie są związane tylko z zamknięciem sklepów. W jednej z naszych kolekcji duży nacisk położyliśmy na odzież wizytową i biznesową. W tej chwili organizacja imprez została wstrzymana, a spora część osób pracuje zdalnie. W efekcie część kolekcji nie sprzedaje się tak dobrze, jak byśmy chcieli. Oczywiście nie siedzimy z założonymi rękami i reagujemy na to, co się dzieje. Na bieżąco zmieniamy naszą strategię i dopasowujemy ją do aktualnej sytuacji. Przemodelowaliśmy kolekcję - postawiliśmy na dzianinowe, bardziej casualowe produkty. Coraz więcej sprzedajemy też w internecie. Z kolei wiosną ubiegłego roku, kiedy wybuchła pandemia, zaczęliśmy szyć maseczki. W ten sposób chcieliśmy zachować płynność produkcji – dodaje prezes Bialconu.

Jakub Chwesiuk mówi również o problemach z pozyskaniem wsparcia finansowego z tarcz antykryzysowych. Spółka zatrudnia na produkcji ok. 100 osób i na tę chwilę udało im się zachować poziom zatrudnienia. Bardzo pomocna była rządowa pomoc.

- Skorzystaliśmy z tarczy finansowej PFR. Gdyby jej nie było, w styczniu tego roku musielibyśmy złożyć wniosek o upadłość. Ubolewamy jednak, że zostaliśmy pominięci w tarczy branżowej. Problemem jest błaha i mocno urzędnicza sprawa. Każdy przedsiębiorca ma różne kody PKD – jeden wiodący i uzupełniające. Tarcza finansowa uwzględniała je wszystkie. W przypadku naszej firmy kodem wiodącym jest produkcja odzieży, ale mamy też kody uzupełniające związane z handlem. Mogliśmy więc skorzystać ze wsparcia. Z kolei w tarczy branżowej jest brany pod uwagę wyłącznie kod wiodący, dlatego zostaliśmy wykluczeni z pomocy finansowej, podobnie jak inne spółki z branży - wyjaśnia Jakub Chwesiuk.

Prezes Bialconu zauważa również, że niektórzy producenci odzieży byli całkowicie wykluczeni z rządowej pomocy i nie mogli skorzystać ze wsparcia finansowego, ponieważ nie mieli w ogóle wpisanych kodów PKD związanych z handlem.

Trudno znaleźć dobrych fachowców na rynku pracy, ponieważ system kształcenia zawodowego kuleje (Fot. Shutterstock)

Produkcja w Polsce

Bialcon produkuje odzież w Polsce. Jak przyznaje Jakub Chwesiuk, to rozwiązanie jest zdecydowanie mniej opłacalne niż produkcja w Azji. Są jednak elementy, które powodują, że jest to uzasadnione.

- Odzież, którą sprzedajemy ma wyższe ceny, dlatego potrafimy sfinansować produkcję. Ponadto mając szwalnie na miejscu, jesteśmy w stanie szybko zareagować na to, co dzieje się na rynku. Przykładowo jeśli w danym momencie zauważamy nowy trend i widzimy, że dany towar lepiej się sprzedaje, możemy uszyć więcej sztuk. Mamy dużo większą elastyczność niż w przypadku produkcji zagranicznej, gdzie trzeba planować z dużym wyprzedzeniem - wyjaśnia Chwesiuk.

- Skłamałbym mówiąc, że na chińskim rynku nie da się osiągnąć dobrej jakości. Dużo się w tym obszarze zmieniło. Chińczycy rozbudowali parki maszynowe i potrafią tworzyć dobre produkty. Oczywiście trzeba za nie więcej zapłacić. My skupiamy się na tym, aby zachować naszą wysoką jakość, którą mieliśmy od zawsze. Jest to dla nas bardzo ważne - dodaje prezes Bialconu.

Dobrych fachowców brakuje

Chwesiuk zaznacza też, że trudno znaleźć dobrych fachowców na rynku pracy, ponieważ system kształcenia zawodowego kuleje. Był taki moment, że niewiele osób wybierało edukację zawodową, dlatego szkoły były zamykane.

- Taki los spotkał placówkę w Białej Podlaskiej, która kształciła krawców i krawcowe. Brakuje więc osób z odzieżowym wykształceniem. Sami musimy uczyć naszych pracowników w tym kierunku - dodaje prezes Bialconu.

Na wyzwania edukacyjne i potrzebę bezpośredniej współpracy ze szkołami wskazywała już w 2019 r. bielska firma Pajak zajmująca się produkcją odzieży oraz śpiworów puchowych. Już wtedy na rynku brakowało pracowników, którzy byliby w stanie spełnić dość spore wymagania.

- Wymagane jest bardzo duże doświadczenie. I tu jest też problem z pracownikami. My chcielibyśmy przyjąć trochę osób, natomiast nie ma pracowników na rynku pracy, między innymi dlatego, że nie ma szkolnictwa. W Bielsku, które kiedyś miało dwie szkoły włókiennicze, od kilkunastu lat nie ma żadnego kierunku włókienniczego – tłumaczył w rozmowie z PulsHR.pl Wojciech Kłapcia z firmy Pajak.

Warto dodać, że Pajak działa w Polsce od 35 lat, produkuje w Polsce i nie zamierza nic w tej kwestii zmieniać.

- Od początku wychodziliśmy z założenia, że chcemy produkować tu, gdzie jesteśmy. Pewnym ułatwieniem jest to, że mamy najlepszy surowiec na świecie – polski puch, który jest eksportowany do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Japonii. Jeśli chcielibyśmy robić produkty tej samej jakości w Chinach, to i tak ten puch musielibyśmy tam przesłać. Dlatego prościej jest nam to robić to tutaj - mówił Wojciech Kłapcia w rozmowie z WNP.pl.