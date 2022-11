Walka o pracowników z Ukrainy się zaostrza. Polska ma sporo konkurentów

- Dane dotyczące produkcji i sprzedaży pojazdów nie napawają optymizmem, daleko nam do wyników przedpandemicznych. Jednak popyt na nowe samochody, i to coraz częściej te elektryczne, jest wciąż spory, co zgłaszają sami dilerzy. Zakłady motoryzacyjne muszą na niego odpowiedzieć, a nie stanie to się bez pracowników. Z MotoBarometru wynika, że w aż 7 na 11 badanych krajów odsetek firm planujących wzrost zatrudnienia w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy wynosi minimum 50 proc. Wśród nich znajduje się Polska. Jesteśmy w trójce krajów z największym zatrudnieniem w branży motoryzacyjnej w Europie, po Niemczech i Francji. I najnowsze dane wskazują, że ani wojna w Ukrainie ani pandemia tego nie zmienią - wyjaśnia Jacek Opala, członek zarządu Exact Systems.

Warto podkreślić, że w Niemczech i Turcji więcej fabryk poszukuje specjalistów (odpowiednio 63 proc. i 69 proc.) niż pracowników niższego szczebla (odpowiednio 30 proc. i 61 proc.).

- Zakłady produkcyjne, mimo mniejszego ruchu w salonach, będą zatrudniać, bo w wyniku „pożarów”, z którymi miały, a w wielu przypadkach wciąż mają, do czynienia, bardzo wiele zamówień czeka na realizację w kolejce. To właśnie dlatego na wybrany model, najczęściej indywidualnie skonfigurowany, nierzadko trzeba czekać od 4 do 6 miesięcy – tłumaczy Jacek Opala.

Większe potrzeby kadrowe są w Turcji, gdzie aż 79 proc. firm sygnalizuje wzrost zatrudnienia w najbliższych miesiącach, w Rumunii (74 proc.), Węgrzech (69 proc.), Czechach (59 proc.), Holandii (56 proc.) oraz Słowacji (55 proc.). Nieco mniejsze w Portugalii (39 proc.), Niemczech (38 proc.) i Hiszpanii (31 proc.).

O kandydatów ze Wschodu motobranża w Polsce walczy przede wszystkim z południowymi sąsiadami (fot. Shutterstock)

Niemcy potrzebują Ukraińców

Zakłady motoryzacyjne w Polsce bardzo chętnie zapełniają luki kadrowe pracownikami z Ukrainy. Robi tak blisko 3 na 4 pracodawców (72 proc.). To o 14 pkt proc. więcej niż w 2021 roku.

Rosnące zainteresowanie kadrą ze Wschodu potwierdzają dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej za 2021 rok. W drugim pandemicznym roku urzędy pracy zarejestrowały niemal 2 mln oświadczeń, które umożliwiają pracę do 6 miesięcy w Polsce (o 30 proc. więcej rok do roku). O jedną czwartą, do ponad 504 tys., wzrosła natomiast liczba zezwoleń wydanych obcokrajowcom na pracę do trzech lat. 2 na 3 z nich dotyczyły Ukraińców.

O kandydatów ze Wschodu motobranża w Polsce walczy przede wszystkim z południowymi sąsiadami. W Słowacji 76 proc. zakładów motoryzacyjnych zatrudnia Ukraińców (+30 pkt proc. rok do roku), a w Czechach 69 proc. Co ciekawe, w ciągu roku liczba niemieckich zakładów, które wspierają się obywatelami Ukrainy, wzrosła dwukrotnie (z 15 proc. do 30 proc.).

- Nasi zachodni sąsiedzi mają coraz większe problemy kadrowe i już od kilku lat pracują nad liberalizacją przepisów o zatrudnieniu obcokrajowców. W ten sposób chcą częściowo otworzyć swój rynek pracy na specjalistów spoza Unii Europejskiej, w tym między innymi z Ukrainy. O ile dla większości Ukraińców szukających schronienia przed wojną, a potem pracy, krajem pierwszego wyboru z uwagi na bliskość kulturową i językową pozostaje Polska, o tyle osoby nieco bardziej wykształcone chętnie wybierają się za Odrę. A jak wynika z naszego badania, w Niemczech więcej fabryk motoryzacyjnych potrzebuje specjalistów niż pracowników niższego szczebla – mówi Jacek Opala.

Potwierdza to raport "Uchodźcy z Ukrainy – aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech", przygotowany przez platformę migracyjną EWL, Fundację Na Rzecz Wspierania Migrantów Na Rynku Pracy "EWL" oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Wynika z nich, że menedżerowie i kierownicy z Ukrainy zdecydowanie częściej decydowali się na wyjazd do Niemiec. W Polsce stanowią oni 5 proc. wszystkich pracujących uchodźców, w Niemczech 11 proc. Co więcej, w naszym kraju nikt z nich nie pracuje w takim samym zawodzie, jak w Ukrainie, a w Niemczech jest to 2 proc. uchodźców, którzy zajęli stanowiska menedżerskie i kierownicze.

Mniejsza pula pracowników

Jakie są obecnie największe problemy związane z zatrudnieniem? Niemal od początku realizacji badania, pierwsze dwa wyzwania HR-owe pozostają bez zmian, jedynie wymieniają się miejscami. W 2021 roku najwięcej przedstawicieli automotive wskazało na wysokie oczekiwania płacowe (55 proc.) oraz małą liczbę kandydatów do pracy (51 proc.). W tym roku jest odwrotnie, choć odsetek odpowiedzi jest na zbliżonym poziomie. 56 proc. osób wskazało na małą liczbę kandydatów do pracy, a 53 proc. na wysokie oczekiwania płacowe.

W kontekście wojny, jaka toczy się od lutego na terytorium Ukrainy, warto zwrócić uwagę na dwa inne wyzwania – powrót Ukraińców zatrudnionych w Polsce do ojczyzny oraz mniejszą dostępność pracowników z zagranicy. Łącznie na nie wskazuje 27 proc. zapytanych. A biorąc pod uwagę fakt, że co drugi zakład motoryzacyjny chce więcej zatrudniać, to spory problem dla branży.

Artur Migoń, wiceprezes agencji Antal wskazuje, że rozwiązania, jakie mogą doraźnie zastosować pracodawcy, może być dostosowanie części zadań dla kobiet i osób starszych.

– Wiele z nich zasili branżę HoReCa. W logistyce jest możliwe wyszkolenie kobiet-kierowców, możliwa jest także praca w produkcji, gdzie kluczową kompetencją są wysokie zdolności manualne jak i praca niewymagająca przenoszenia cięższych komponentów. Wciąż jednak pozostaje kwestia kadry do prac cięższych. Tu warto otworzyć się na zatrudnienie pracowników innych narodowości, na przykład z Gruzji i Mołdawii czy jeszcze dalej – z Indonezji i Wietnamu – mówi Artur Migoń.

Branża motoryzacyjna zatrudnia w Polsce przeszło 200 tys. osób (fot. Shutterstock)

Branża motoryzacyjna w Polsce

Branża motoryzacyjna zatrudnia w Polsce przeszło 200 tys. osób. To pracownicy zakładów produkcyjnych, ale przede wszystkim dystrybucji, sprzedaży i serwisu. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę szkoleniową Nowe Motywacje i Mobile Institute, nieco ponad połowa z nich to kobiety (51 proc.), co jest pewnym zaskoczeniem w sektorze, który dotychczas uchodził za zdominowany przez mężczyzn. Aż 75 proc. zatrudnionych nie ukończyło 45. roku życia, a najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby w wieku 35-44 lata (40 proc.).

Połowa ankietowanych ma wykształcenie wyższe, co trzeci badany tylko średnie (ukończył liceum lub technikum). Najczęściej zajmują stanowiska związane ze sprzedażą, a wysokość wynagrodzenia pozwala aż 73 proc. z nich na postrzeganie swojej sytuacji materialnej jako dobrej.

W branży automotive przeważają single (47 proc.), którzy postrzegają siebie jako pracowników proaktywnych i otwartych na innowacyjne rozwiązania. Przeszło połowa w życiu ceni sobie ekskluzywność - dla 40 proc. prestiż jest najbliższym słowem.

