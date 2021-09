W tym zawodzie pracowali nawet królowie. To praca nie dla każdego

Ten zawód wykonywali kiedyś nawet królowie. W Polsce jest ich ponad 13,5 tysiąca. W Kolejach Dolnośląskich ponad 200. Coraz częściej tę trudną i odpowiedzianą profesję wykonują również kobiety. 16 września obchodzimy ich święto, czyli Europejski Dzień Maszynisty.

Zawód maszynisty istnieje w Polsce od 177 lat (Fot. Shutterstock)

Zawód maszynisty istnieje w Polsce od 177 lat. Na świecie wykonywali go nawet królowie - Borys III Bułgarski prowadził lokomotywę Orient Expressu. Maszynistą był także król Rumunii Ferdynand i belgijski władca Leopold.

W Polsce, według danych Urzędu Transportu Kolejowego, w ubiegłym roku zatrudnionych było ponad 13,5 tysiąca maszynistów. Ponad 200 z nich pracuje w Kolejach Dolnośląskich.

- Ta liczba wkrótce się zwiększy, ponieważ 14 osób szkoli się na maszynistów, a w związku z rozwojem spółki i uruchamianiem nowych linii cały czas prowadzimy rekrutację, by zapewnić sobie drużynę do naszych pociągów. Po liczbie składanych podań wyraźnie widać, że wzrasta zainteresowanie tym zawodem - mówi Adam Gajda, naczelnik Ośrodka Szkolenia Kadr Kolejowych w Legnicy.

Nie tylko maszyniści, ale także maszynistki

Liczba zatrudnionych w KD maszynistów z roku na rok jest coraz większa. Jeszcze w 2017 roku było ich 166, w ubiegłym roku 196, dziś już 211.

- Od kilku lat coraz częściej rekrutujemy również panie, które bardzo dobrze sobie radzą w tej profesji. Dziś w Kolejach Dolnośląskich pracują cztery maszynistki, lada chwila dołączy do nich piąta, która właśnie się szkoli - wylicza Adam Gajda.

Praca nie dla każdego

Nie każdy jednak może się sprawdzić w tej profesji. Aby zostać maszynistą, trzeba mieć doskonały wzrok, słuch oraz refleks, być zdrowym i odpornym na stres. Każdego dnia odpowiada się bowiem za tysiące pasażerów, których trzeba bezpiecznie dowieźć do celu.

Aby zasiadać w kokpicie maszynisty, należy przejść wymagającą ścieżkę. Kandydat musi mieć ukończone 21 lat, odpowiednie predyspozycje zdrowotne i psychofizyczne. Pozytywnie zakwalifikowana osoba przystępuje do zdobywania licencji, a kurs trwa trzy miesiące.

- Po zdaniu egzaminu można się przyjąć do naszej spółki, gdzie przez półtora roku trwa szkolenie zakończone świadectwem maszynisty. Zajęcia to zarówno wykłady, jak i praktyka na pojazdach oraz na symulatorze. W pociągach kandydaci najpierw jeżdżą jako obserwatorzy w kabinie maszynisty, a potem pod nadzorem pełnoprawnych maszynistów. Szkolenie kończy się egzaminem, a pozytywny wynik uprawnia już do samodzielnego prowadzenia pojazdu = wyjaśnia Adam Gajda.

