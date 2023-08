W tej branży wciąż potrzebują pracowników. Zarobki sięgają 35 tys. zł miesięcznie

Według publikacji GUS „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2023” na koniec marca 2023 w dziale gospodarki „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” było zatrudnionych 113,2 tys. osób. To mniej niż rok wcześniej, kiedy we wskazanym dziale pracowało 114,3 tys. osób.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że w 2022 roku sektor energetyczny kontynuował transformację, skupiając się na rozwoju energetyki odnawialnej. Sektor nadal realizuje inwestycje OZE w zakresie developmentu projektów oraz budowy farm fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych. Jak podkreślają eksperci Hays Poland, nadchodzące miesiące powinny zatem upłynąć pod znakiem wysokiego zapotrzebowania na inżynierów i menedżerów związanych z sektorem OZE – zarówno po stronie rozwoju projektów, jak i budowy.

- Na wiele ciekawych ofert pracy mogą liczyć kandydaci specjalizujący się w developmencie i budowie projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii. Jest to podyktowane dynamicznym rozwojem energetyki odnawialnej i wysokim zapotrzebowaniem na umiejętności w tym obszarze - przekonują autorzy "Raportu płacowego".

- Deficyt kompetencji na polskim rynku przekłada się również na liczne, atrakcyjne możliwości rozwoju dla ekspertów w dziedzinie projektowania i nadzoru budowlanego dla układów elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Powstawanie w Polsce nowych mocy wytwórczych wymaga z kolei rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej, a co za tym idzie – charakteryzuje się zwiększonym zapotrzebowaniem na pracowników specjalizujących się w tym obszarze - czytamy w raporcie Hays Poland.

Popyt na zielone miejsca pracy potwierdzają dane z raportu Konfederacji Lewiatan „Zielone kompetencje i miejsca pracy w Polsce w perspektywie 2030 roku”, z których wynika, że do 2030 roku transformacja energetyczna ma doprowadzić do powstania w Polsce ok. 300 tys. nowych miejsc pracy, w takich branżach jak OZE, energetyka jądrowa czy elektromobilność.

Warto też przypomnieć, że istotnym wydarzeniem dla polskiej energetyki było również wybranie lokalizacji oraz generalnego wykonawcy dla polskiej elektrowni atomowej, która ma powstać do 2033 roku.

Energetyka to jeden z najprężniej rozwijających się sektorów na rynku pracy (Fot. Pixabay)

W energetyce nadal brakuje pracowników, także młodych

Z raportu firmy HRK „Transformacja energetyczna w obliczu zmian geopolitycznych i luk kompetencyjnych” wynika, że wyzwanie, z jakim mierzą się pracodawcy, to braki kadrowe. Liczba specjalistów i menedżerów, którzy mogliby dzielić się wiedzą i doświadczeniem jest zbyt mała. Odpowiedzią może być reskilling i upskilling.

- Skala wyzwań stojąca przed sektorem energetycznym w Polsce w bieżącej i nadchodzącej dekadzie znacząco przekracza sumę zrealizowanych inwestycji po roku 1989. Interdyscyplinarność projektów, ilość interfejsów wewnętrznych, ale także w relacji pomiędzy wydawałoby się niezależnymi projektami, innowacyjność oraz przede wszystkim ramy czasowe, w których projekty powinny zostać zrealizowane, generują potrzeby zatrudnienia wyspecjalizowanej kadry zarówno w obszarze technicznym, jak i zarządczym – mówi doradca zarządu ds. sektora energetycznego w HRK Krzysztof Nadolski, cytowany na blogu HRK.

Wyzwaniem jest również fakt, że młodzi nie myślą o pracy w branży energetycznej. Z danych przytoczonych przez wiceminister edukacji i nauki Marzenę Machałek wynika, że w 2022 roku Polsce 41 tys. uczniów uczyło się zawodów związanych z sektorem energetycznym. To niemało, ale wciąż brakuje pracowników. Z corocznej "Prognozy" przygotowywanej przez resort edukacji i nauki wynika, że wśród 30 kluczowych, deficytowych zawodów, cztery zawody związane z energetyką. To elektryk, technik elektryk, technik energetyk i elektromechanik.

Przykładem firmy, która mierzy się z zieloną transformacja jest Polska Grupa Energetyczna, zatrudniająca 40 tys. osób. Inwestycje PGE skupiać się będą na energetyce odnawialnej, transformacji ciepłownictwa i infrastrukturze sieciowej.

Jak wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Kulturą Organizacji w PGE Magdalena Wyrzykowska-Glezner, spółka będzie potrzebować specjalistów w wielu dziedzinach, zarówno inżynierów znających się na odnawialnych źródłach energii, ekspertów budownictwa, jak i specjalistów w obszarze regulacji i pozwoleń czy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Będzie zajmować się również rozwijającą się w Polsce energetyką jądrową i w tym zakresie będzie rekrutować ekspertów z różnych dziedzin. Jak sobie radzą z brakami kadrowymi?

- Jako PGE w dużym stopniu korzystamy z naszego programu rozwoju kompetencji, dzięki któremu wyposażamy w poszukiwane przez nas umiejętności naszych pracowników. Od lat współpracujemy ze szkołami i uczelniami wyższymi - mówi Magdalena Wyrzykowska-Glezner.

- Budujemy też własne Centra Rozwoju Kompetencji, gdzie szkolimy naszych pracowników. W ten sposób umożliwiamy im przekwalifikowanie się na stanowiska, gdzie deficyt pracowników jest największy. Kierunki w naszych Centrach nigdy nie są tworzone przypadkowo. Stawiamy na kierunki ważne z perspektywy PGE, dlatego prowadzimy kursy w takich obszarach, jak na przykład urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, automatyka, analityka, spawalnictwo, programowanie. Wiemy, że potrzebujemy specjalistów w tych konkretnych kierunkach i ich szkolimy - dodaje.

Stawki w sektorze energetyki zaczynają się od 7 tys. zł

Ile zarabia się w tej branży? Według danych GUS w I kwartale 2023 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w dziale „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” wyniosło 10 800,8 zł brutto, a w I kwartale 2022 roku było równe 9490,04 zł. Dla porównania, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosło 7124,26 zł.

Z "Raportu płacowego 2023" Hays Poland wynika z kolei, że spośród przebadanych stanowisk najmniej zarabia specjalista ds. wsparcia projektu. Jego minimalna pensja to 7 tys. zł brutto, a najwyższa - 12 tys. zł brutto.

Zarobki w okolicach 10 tys. zł brutto otrzymują także pracownicy na stanowiskach: projektant gazociągów (minimalna płaca to 8,5 tys. zł, a maksymalna - 12 tys. zł), projektant linii energetycznych (minimalna płaca to 8,5 tys. zł, a maksymalna - 12,5 tys. zł), starszy inżynier elektryk (od 9 tys. zł do 14 tys. zł), trader (sprzedaż energii elektrycznej i gazu - od 9 tys. do 19 tys. zł) oraz specjalista ds. harmonogramowania (od 8 tys. do 18 tys. zł).

Najwyższe wynagrodzenie w energetyce wynosi 35 tys. zł brutto. Mogą na nie liczyć osoby zatrudnione na stanowisku dyrektora projektu oraz dyrektora ds. konsultingu (w obu przypadkach wynagrodzenia wahają się od 20 do 35 tys. zł). Z kolei dyrektor działu fotowoltaiki zarabia od 20 tys. do 33 tys. zł.

Ile zarabiają kierownicy? Kierownik budowy zarabia między 15 tys. a 25 tys. zł brutto co miesiąc. Kierownik ds. inżynierii procesowe zarabia podobnie - jego pensja minimalna to 16 tys. zł, a maksymalna - 25 tys. zł.

Źródło: Raport płacowy 2023, Hays Poland

