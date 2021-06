W Sosnowcu pacjentów zamiast ludzi obsłużą roboty

Obsługa pacjentów w szpitalnej rejestracji oraz wsparcie w odnalezieniu się w szpitalnym budynku, do tego pomiar temperatury ciała, zabawa z pacjentami, wsparcie przy rehabilitacji czy czytanie im bajek. Na taką pomoc mogą liczyć pracownicy Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.

Roboty Nao, Sanbot i Pepper będą wspierać personel m.in. w zakresie obsługi pacjentów w szpitalnej rejestracji, automatycznego pomiaru temperatury ciała, nawigowania pacjentów po obiekcie, czy podczas zajęć rehabilitacyjnych. Urządzenia potrafią przypomnieć o przyjęciu leku, wyświetlić film czy zainicjować rozmowę wideo pacjenta z rodziną. Roboty mogą też instruować, jak zażywać leki oraz promować prawidłowe zachowania epidemiczne. Są również przydane w prowadzeniu e-porad.

Do ich obowiązków zawodowych należeć będzie również umilanie czasu pacjentom szpitala pediatrycznego. Dlatego zostały wyposażone w funkcję czytania.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Czytając „Bajki robotów” Stanisława Lema czy oglądając filmy science-fiction przed laty w gruncie rzeczy nie spodziewałem się, że zmierzę się z tą przyszłością aż tak namacalnie. To już nie futurystyczne wizje, a rzeczywistość – uśmiecha się Andrzej Siwiec, prezes sosnowieckiego Centrum Pediatrii. – Dziś roboty pracują w służbie medycyny. Spełniają bardzo ważną funkcję. Dzieci, które przebywają na oddziałach mają dzięki nim dużo frajdy i radości. Umilają im pobyt w szpitalu, a to przecież jest dla nich niełatwe przeżycie, zawsze wiążące się z jakimś obciążeniem psychicznym – dodaje.

"Zatrudnienie" robotów to etap wprowadzania w Centrum Pediatrii nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Zarząd placówki chce nadążać za zmianami technologicznymi i dostosowywać je do potrzeb szpitala i jego pacjentów. Jak podaje UM, w Europie liderem wykorzystującym roboty humanoidalne w branży medycznej, głównie w domach pomocy społecznej, jest Belgia. Urządzenia takie działają także w Niemczech i Holandii. W Polsce z tej technologii korzystają m. in. niektóre banki, w branży medycznej Centrum Pediatrii jest jednym z pierwszych korzystających z takich technologii.

Zakup sześciu sztuk robotów humanoidalnych (trzy modele robotów humanoidalnych - recepcyjne, inspekcyjne i edukacyjne), a także sprzętu i oprogramowania do pracy zdalnej personelu medycznego był możliwy dzięki unijnej dotacji. Wartość całkowita projektu to 895 tys. zł, z czego ponad 760 tys. zł to współfinansowanie z UE. Budżet krajowy wspomógł projekt kwotą blisko 90 tys. zł, udział własny szpitala wyniósł blisko 45 rys. zł. Urząd marszałkowski zapowiedział już kolejne tego typu inwestycje w innych placówkach szpitalnych.

Japonia pionierem

Na świecie pionierem w wykorzystaniu robotów humanoidalnych do wsparcia ludzi w codziennej pracy jest Japonia. W 2019 roku tamtejszy przewoźnik East Japan Railway wprowadził dwa roboty humanoidalne na dworzec kolejowy w Tokio, na którym każdego dnia obsługiwanych jest ok. 450 tys. osób. Ich zadaniem jest pomoc w obsłudze pasażerów.

Roboty humanoidalne z całym impetem wkroczyły również do gastronomii.

- BeerMa to mechatroniczne urządzenie do automatycznego nalewania zimnych napojów. Automatycznie pobiera kubki i je napełnia, a w międzyczasie wysyła informację do systemu bazodanowego, raportując wielkość, intensywność i warunki sprzedaży. Sama sprzedaż będzie odbywała się tradycyjnie, natomiast urządzenie przyspieszy proces obsługi, w związku z czym kontrola pełnoletniości w przypadku sprzedaży artykułów zawierających alkohol będzie odbywała się zupełnie gdzie indziej – tłumaczyła zasady działania Dorota Hubka-Wójcik, członek zarządu firmy Be Tech.

Po podobną technologię sięgnął południowokoreański oddział Pizzy Hut, który zaprojektował robota do dostarczania pizzy do klientów. Dilly Plate to prototypowa maszyna kelnerska o maksymalnym udźwigu rzędu 22 kilogramów, która była testowana w jednej z seulskich restauracji. Zaprojektowano ją, aby po części zautomatyzować obsługę kelnerską – dzięki dużemu udźwigowi może realizować kilka zamówień jednocześnie i odciążyć pracowników restauracji.

Zmiany na rynku pracy

Według ekspertów zajmujących się problematyką sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence – AI) około 40 proc. obecnych miejsc pracy może zostać zastąpionych przez inteligentne roboty już w ciągu najbliższych 15 lat. Co więcej, dotyczy to nie tylko stanowisk kojarzonych z pracą fizyczną, ale i umysłową.

Jak wskazywała dr Dominika Kaczorowska-Spychalska z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, badania przeprowadzone przez Future of Humanity Institute (Oxford University) pozwalają przypuszczać, że sztuczna inteligencja będzie sprawnie tłumaczyć teksty z języków obcych o różnym poziomie ich złożoności już w 2024 roku, a siedem lat później może całkowicie zmarginalizować naszą rolę w handlu. Swój pierwszy bestseller napisze prawdopodobnie w 2049 roku, a pierwszą operację, jako chirurg, przeprowadzi w 2053 roku.

- Szacunki McKinsey Global Institute wskazują, że 60 proc. obecnych zawodów składa się z czynności, które w co najmniej 30 proc. można zautomatyzować, a Gartner zakłada, że już w przyszłym roku AI przyczyni się do wykreowania większej liczby nowych miejsc pracy niż liczba tych, które wyeliminuje z tego rynku. Oczywiście dynamika obserwowanych zmian będzie zróżnicowana w zależności od branży - komentuje dr Kaczorowska-Spychalska.