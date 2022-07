W przemyśle jest praca i są podwyżki. Nie wiadomo jednak, jak długo

Z najnowszego raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” przedstawiającego plany rekrutacyjne polskich pracodawców wynika, iż 37 proc. firm chce od lipca do września rekrutować nowych pracowników. Redukcje etatów w tej branży planuje co trzynasta firma, natomiast co druga deklaruje, że pozostawi liczbę pracowników na niezmienionym poziomie.

8 proc. przebadanych firm z branży produkcji przemysłowej w Polsce planuje redukcję etatów (fot. Rob Lambert/Unsplash)