W PGG chcą podnosić kwalifikacje pracowników. Mają do tego narzędzie

W Polskiej Grupie Górniczej (PGG) mają portal, który postał powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie pracowników Departamentu Wsparcia HR związane z szeroko rozumianym rozwojem pracowników Polskiej Grupy Górniczej. Jego idea to z jednej strony niezbędna dla pracowników wiedza i wsparcie merytoryczne, a z drugiej informacja na temat kursów, szkoleń, sposobów podnoszenia kwalifikacji i kompetencji dostępnych w ofercie firmy. Chodzi o portal "Akademia PGG".

Jerzy Dudała

Jerzy Dudała • 25 sty 2021 10:20





Polska Grupa Górnicza jest naszą największą spółką węglową, zatrudniającą ok. 40 tys. osób (fot. PTWP)

W trakcie prowadzonych przez Departament Wsparcia HR działań rozwojowych, , uczestnicy biorący udział w różnych projektach wskazywali na potrzebę stworzenia miejsca związanego z zarządzaniem wiedzą w Polskiej Grupie Górniczej.

A także zapewnieniem niezbędnych kwalifikacji i kompetencji w firmie oraz wszelkich informacji w zakresie szkoleń.

Na portalu Akademia PGG każdy pracownik ma możliwość zapoznać się z harmonogramem kursów i szkoleń, bazą dydaktyczną oraz zasadami podnoszenia kwalifikacji i kompetencji w PGG.

Ta wirtualna przestrzeń ma służyć szybkiej wymianie informacji oraz wspierać i umożliwiać doskonalenie zawodowe przez dostęp do pełnych zasobów edukacyjnych spółki. Zespół Departamentu Wsparcia HR prowadzi proces podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników, dedykując im szeroką ofertę szkoleń, kursów, warsztatów, studiów, konferencji oraz nowych autorskich programów rozwojowych.



Jak wskazano w magazynie Polskiej Grupy Górniczej, portal jest miejscem, w którym można się o nich dowiedzieć, jak również z nich skorzystać. Optymalne dopasowanie kompetencji i kwalifikacji pracownika do zajmowanego stanowiska, zarządzanie wiedzą, odkrywanie potencjału pracowników oraz rozwój pracowników zgodny z potrzebami prowadzonej działalności - to ważny cel dla Polskiej Grupy Górniczej.



Dlatego też w Akademii PGG znaleźć można materiały i narzędzia poświęcone doskonaleniu w obszarze: technicznym oraz psychospołecznym. A także w obszarze nowych wyzwań i zmian, w obszarze kreowania innowacyjnych rozwiązań, jak również uczenia się nowych rzeczy.



Celem wszystkich działań rozwojowych podjętych przez Polską Grupę Górniczą jest stworzenie każdemu pracownikowi możliwości podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia kompetencji, umiejętności oraz budowania ścieżki kariery zawodowej.



Uruchamiając wielomodułowy projekt rozwojowy celem jest wspieranie załogi przyczyniając się do wzrostu motywacji, efektywności pracy i zwiększenia zaangażowania, poszerzając m.in. zbiór narzędzi kierowniczych.



Na uwadze - jak zaznaczono w magazynie PGG - spółka ma także zabezpieczenie jej przyszłych potrzeb kadrowych oraz lepsze wykorzystanie potencjału kwalifikacyjnego pracowników.

Podnosić kwalifikacje pracowników



Codzienne wyzwania, przed jakimi stoją pracownicy i kadra kierownicza w branży górniczej wymagają szybkiego i skutecznego tworzenia nowych rozwiązań i doskonalenia procesów. Dlatego też łączenie formalnych i nieformalnych form uczenia się jest kluczowe dla rozwoju osobistego oraz zdobywania nowych umiejętności.



Portal Akademia PGG uwzględnia wszystkie te aspekty edukacji oferując uczenie się formalne w postaci kursów, szkoleń lub podnoszenie poziomu dotychczasowego wykształcenia (studia I i II-go stopnia, studia podyplomowe, MBA, doktoranckie).



W zakresie nieformalnego uczenia w portalu znaleźć można materiały związane z wymianą i transferem wiedzy, relacjami konferencyjnymi, wizytami studyjnymi, a także edukowaniem innych i samorozwojem.



- Każdy z nas uczy się głównie przez samodzielne zdobywanie doświadczeń, poprzez realizowane zadania w swoim miejscu pracy jak również poprzez wymianę doświadczeń i rozmowę ze współpracownikami. W rezultacie zatem każdy z nas staje się nauczycielem, trenerem, instruktorem, mentorem, coachem innych - podkreśla Dyrektor Departamentu Wsparcia HR w Polskiej Grupie Górniczej Andrzej Sączek, cytowany w magazynie PGG.



Polska Grupa Górnicza jest naszą największą spółką węglową, zatrudniającą ok. 40 tys. osób. PGG wydobywa węgiel energetyczny. Spółka koncentruje się na zaopatrywaniu krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.



