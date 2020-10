W czasie pandemii zamiast kupować, wynajmij robota

Polska spółka technologiczna uruchomiła platformę robotów DBR77.com. - Chcemy sprawić, aby roboty przemysłowe stały się rozwiązaniem dostępnym dla wszystkich, zwłaszcza w czasie pandemii - podkreślają pomysłodawcy platformy.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w kwietniu produkcja przemysłowa w naszym kraju spadła o 25 proc. Maj przyniósł powiew optymizmu i miesięczny wzrost o ponad 10 proc., czerwiec - o blisko 14 proc. W lipcu obserwowaliśmy kolejne wzrosty, by w sierpniu zaliczyć spadek. Natomiast we wrześniu wzrost produkcji przemysłowej był (jak na czasy covidowe) spektakularny. Wyniósł aż 5,9 proc. rok do roku. Średnia prognoz ekonomistów mówiła o dużo gorszej dynamice - 3,8 proc. Dynamika produkcji z września była najwyższą od maja 2019.

Wpływ na te zachwiania miała pandemia koronawirusa. Blokady i zakazy podróżowania zakłóciły produkcję i łańcuchy dostaw. Nowe wybuchy epidemii w fabrykach i innych miejscach pracy uwypukliły potrzebę lepszej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. W badaniu przeprowadzonym w marcu 2020 r. przez National Association of Manufacturers (NAM), 53 proc. producentów przewidywało zmianę w działalności z powodu COVID-19. Dziś już nikt nie wątpi, że zmiany są potrzebne natychmiast. Kto mógłby wesprzeć ludzi na produkcji?

Najbardziej naturalną odpowiedzią na ten problem jest realizacja pracy na liniach produkcyjnych przez roboty przemysłowe. Jednak w momencie, gdy spotkania z dostawcami, w tym także robotów, wiążą się ze wzrostem ryzyka zachorowań, to inwestycja w robotyzację stała się mocno utrudniona. Bowiem trudno inwestować w kosztowną robotyzację bez spotykania się z innymi ludźmi, którzy odpowiadają za wprowadzenie robotów na linię produkcyjną, tłumaczą jak działa cały system i wyjaśniają wszelkie zawiłości.

Twórcy platformy robotów DBR77.com, która oficjalnie wystartowała w Polsce 1 października 2020 roku, znaleźli rozwiązanie tego problemu. Głównym celem DBR77 jest stworzenie społeczności technologicznej zainteresowanej robotyzacją produkcji. W praktyce to platforma, która w nowatorski sposób masowo łączy przedsiębiorstwa produkcyjne z firmami integratorskimi i dostawcami zrobotyzowanych rozwiązań systemowych. Całość odbywa się całkowicie zdalnie w trójwymiarowym środowisku przygotowanym do prezentowania koncepcji technologicznych oraz analizy ich opłacalności.

- Platforma robotów to nowy model biznesowy, którego celem jest umożliwienie idealnego dopasowania dostępnych na rynku rozwiązań robotycznych, do precyzyjnie opisanych specyficznych potrzeb klienta. Aby było to możliwe, konieczna jest standaryzacja danych istotnych do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Jednocześnie w tworzonych na Platformie DBR77 rozwiązaniach technologicznych mogą być oferowane roboty wszystkich kluczowych dostawców robotów. Nie jest to jednak porównywarka ofert. Dzięki możliwości analizy innych rozwiązań dochodzi do współtworzenia koncepcji na bazie zgłaszanych pomysłów. Tym samym kooperacja, a nie konkurowanie, jest kluczem do sukcesu platformy - wyjaśniają autorzy rozwiązania.

W procesie wynajmu robotów zdecydowana większość czynności obydwa się zadanie. Kontakt fizyczny ma miejsce jedynie w momencie uruchomienia stanowiska.

- Chcemy sprawić, aby roboty przemysłowe stały się rozwiązaniem dostępnym dla wszystkich, zwłaszcza w czasie pandemii. Wiele już branż zostało całkowicie przebudowanych dzięki rozwiązaniom platformowym, powstałym jako odpowiedz na rozmaite rodzaje kryzysu. Tym razem czas na zmianę rynku robotów - wskazują autorzy projektu.

Robotyzacja konieczna

Z raportu Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) wynika, że w polskim przemyśle na koniec 2018 roku na 10 tys. miejsc pracy przypadały 42 roboty. We wszystkich innych branżach to ok. 30 maszyn. Chociaż co roku obserwowany jest dynamiczny wzrost, to wciąż sporo brakuje nam do innych państw. Średnia dla Europy wynosi bowiem 114 robotów, a dla świata – 99. W rankingu wyprzedzają nas m.in. Słowacja i Czechy (ok. 135 maszyn na 10 tys. miejsc pracy) oraz Niemcy, gdzie wskaźnik ten przekracza 330. W Singapurze i Korei Południowej wynosi on odpowiednio 831 i 774.

- Do tej pory polski przemysł był głównie związany z montażem. W tej chwili coraz więcej wytwórców pojawia się na naszym rynku, co daje ogromny potencjał do tego, żeby automatyzować i robotyzować. W Europie Środkowej i Wschodniej pod względem robotyzacji wyprzedzają nas Czesi. Mimo że my siebie postrzegamy jako nowoczesny kraj, to w skali europejskiej jeszcze jesteśmy manualnym zaściankiem - ocenia Artur Pollak, prezes zarządu APA Group.

Pollak dodaje też, że mamy do odrobienia olbrzymią lekcję. Wszystko jest związane z cyfryzacją gospodarki.

- My rozumiemy cyfryzację w ten sposób, że zaczynamy używać komunikatorów. Ze względu na pandemię przeszliśmy na cyfrowe zarządzanie procesem, a do tego służy właśnie automatyzacja. Została stworzona po to, żeby łatwiej zarządzało się wszystkimi procesami niż do tej pory - tłumaczy Artur Pollak.