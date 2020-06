W Alstomie Konstalu wznowiono produkcję

Karol Pluszczyk, przewodniczący Solidarności w Alstom Konstal zaznacza, że pracownicy produkcyjni wrócili już z postojowego i z urlopów.

- Żeby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem, podpisaliśmy porozumienie zmieniające czas pracy. Chodziło o to, żeby osoby z poszczególnych zmian nie miały ze sobą żadnego kontaktu. Uruchomione zostało także dodatkowe wejście do zakładu - mówi Karol Pluszczyk, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność.

I wskazuje, że pierwsza zmiana kończy się o godz. 14.00, a druga rozpoczyna się o godz. 15.00. Natomiast pracownicy nocnej zmiany przychodzą na 24.00 i pracują do 5.00 rano. W trakcie przerw między zmianami przeprowadzana jest dezynfekcja całego zakładu, między innymi hal produkcyjnych, stołówek i korytarzy. Oprócz tego, każdy pracownik po zakończeniu pracy, ma obowiązek zdezynfekowania używanych przez siebie narzędzi.

- To dobre rozwiązanie. Pozwala na ochronę pracowników i utrzymanie produkcji. Jeśli okaże się, że ktoś został zakażony, nie ma konieczności zatrzymywać całego zakładu. I co najważniejsze, skrócenie czasu pracy nie pociągnęło za sobą obniżenia wynagrodzeń - podkreśla Karol Pluszczyk, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność.

Zaznacza także, że zakład nie działa jeszcze na 100 proc. swoich możliwości.

- Nie wszystkie części docierają na czas, ale najtrudniejszy okres mamy już za sobą - dodaje Pluszczyk.

To właśnie brak komponentów do produkcji był największym problemem w momencie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Kiedy nie było pracy pracownicy albo mogli pójść na postojowe, za które otrzymywali 100 proc. stawki zasadniczej, lecz bez dodatków i premii, albo skorzystać z urlopu.

- Uzgodniliśmy z pracodawcą, że osoby, które pójdą na urlop, wcześniej niż zwykle otrzymają premię wakacyjną - zaznacza Karol Pluszczyk. Premia wakacyjna wynosi blisko 3,2 tys. zł brutto i została zagwarantowana pracownikom firmy w zakładowym układzie zbiorowym pracy.

Z uwagi na zakończenie części projektów, m.in. produkcji wagonów metra do Dubaju, spółka pozbywa się pracowników firm zewnętrznych i osób samozatrudnionych. Natomiast pracownikom zatrudnionym na czas określony umowy nie są przedłużane.

- Ten proces rozpoczął się jeszcze przed epidemią koronawirusa. Ci pracownicy teraz przychodzą do związku i proszą o wsparcie, ale gdy proponowaliśmy im, żeby się zapisywali do Solidarności, to w większości odmawiali. Dla nas priorytetem jest ochrona naszych członków. Wśród pracowników zatrudnionych na czas określony też są członkowie Solidarności i staramy się ich bronić, choć w ich przypadku jest to zadanie zdecydowanie trudniejsze - mówi Pluszczyk, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność.

Chorzowska spółka Alstom Konstal zatrudnia ok. 1100 pracowników etatowych. Produkuje pojazdy szynowe, głównie wagony metra, wagony kolejowe i kompletne pociągi. Zakład należy do francuskiego koncernu Alstom.