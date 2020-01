USA: Coraz mniej wypadków śmiertelnych w górnictwie

W sumie w górnictwie węgla kamiennego w USA w 2019 r. podczas pracy zmarło w 11 osób . W całym górnictwie w Stanach zmarły 22 osoby. Badane są jeszcze dwa przypadki, które mogą zwiększyć tę liczbę.

Przez minione 10 lat udało się zredukować znacznie ilość wypadków i śmierci w górnictwie za oceanem.

Jednym z elementów poprawiających wyniki ma być akcja edukacyjna kierowana do górników.



Dane o zgonach wśród górników podały Departament Pracy Stanów Zjednoczonych i Amerykańska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.



Liczba zmarłych przy wydobyciu węgla kamiennego wyniosła w 2019 r. w USA 11 osób. Cztery osoby zmarły w operacjach w stanie Zachodnia Wirginia, również cztery straciły życie w Kentucky. Pozostałe śmierci to incydentalne przypadki w innych miejscach kraju. W przypadku śmierci w wydobyciu węgla kamiennego wynik jest równy ilości zgonów w 2018 r.



W całym górnictwie w Stanach zmarły 22 osoby. Jak zauważa federalna agencja informująca o wynikach badane, są jeszcze dwa zgony, które mogą zwiększyć wynik, ale nawet uwzględniając te, udało się zapewnić bezpieczeństwo pracującym.



- Mała liczba śmierci w górnictwie to efekt minimalizowania ryzyka w tej pracy - podkreślił w wypowiedzi dla mediów David Zatezalo, kierujący Amerykańską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Jest przekonany, że można zrobić jeszcze więcej, by statystyki poprawiły się w przyszłości.



Jak zauważa Fox News, ostatnie 10 lat to coraz lepsze wyniki związane z wypadkami w górnictwie. O połowę spadła ilość zgonów notowana między 2011 r. a 2018 r. Najlepszy był rok 2016, kiedy 8 osób zmarło w wydobyciu w USA.



Elementem, któremu przypisuje się poprawę bezpieczeństwa w amerykańskich kopalniach są także edukacyjne kampanie kierowane do pracujących. W tych akcjach podkreśla się, jak pracować przy wydobyciu z użyciem maszyn. Jak zauważają amerykańskie media takie uczulanie na procedury bezpieczeństwa się sprawdza.



Amerykański przemysł wydobywczy zatrudnia około 250 000 osób. 12 tysięcy z nich pracuje przy wydobyciu metali i innych minerałów. 83 000 pracuje w tysiącu kopalń rozsianych po Stanach Zjednoczonych, które wydobywają węgiel.

