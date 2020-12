Transformacja górnictwa. Bez dbałości o kadrę to się nie uda

W 2019 roku spośród 78,5 tys. osób pracujących w górnictwie węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim 94 proc. osób pracowało w kopalniach, 4 proc. w przemysłowych zakładach przykopalnianych oraz 2 proc. w centralach spółek górniczych - wskazano w raporcie Instytutu Badań Strukturalnych (IBS) pt. Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim.

Kopalnie są podobne do siebie pod względem struktury miejsc i stanowisk pracy (fot. Pixabay)

Każda kopalnia, oprócz części podziemnej, posiada także część naziemną.

W części naziemnej oprócz robotników oraz dozoru inżynieryjno-technicznego pracują również osoby w administracji.

Struktura miejsc oraz stanowisk pracy pomiędzy czynnymi kopalniami jest zbliżona do siebie.

W 2019 roku w górnictwie węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim 78 proc. zatrudnionych pracowało pod ziemią, natomiast 22 proc. na powierzchni.



Przy czym 77 proc. zatrudnionych w górnictwie stanowili robotnicy, 17 proc. dozór inżynieryjno-techniczny, a 6 proc. pracownicy administracji - zarówno spółek, jak i poszczególnych kopalń.

Kopalnie podobne do siebie pod względem struktury miejsc pracy

Struktura ta przedstawiała się inaczej ze względu na miejsce pracy: 83 proc. kadry pracującej pod ziemią stanowili robotnicy, a 17 proc. pracownicy dozoru. Na powierzchni największy udział wśród zatrudnionych zanotowali robotnicy (57 proc.), następnie dozór inżynieryjnotechniczny (17 proc.) oraz pracownicy administracji (26 proc.).



Kopalnie są podobne do siebie pod względem struktury miejsc i stanowisk pracy. Jak wskazano w raporcie IBS, w 2019 roku udział robotników w czynnych kopalniach węgla kamiennego wyniósł średnio 81 proc. i wahał się od 74 proc. w kopalni Bobrek-Piekary do 84 proc. w kopalniach Pniówek i Ziemowit. Natomiast udział osób pracujących wyłącznie pod ziemią wyniósł średnio 82 proc. i wahał się od 77 prc. w kopalni Bobrek-Piekary do 89 proc. w kopalni Pokój.



Wyższy udział zatrudnionych w dozorze technicznym zanotowały zakłady przemysłowe spółek węglowych powiązane z kopalniami oraz kopalnie znajdujące się w stanie likwidacji. Rok zamknięcia kopalni determinuje liczbę pracowników dołowych - im później zamknięta została kopalnia, tym mniej górników zatrudnia.

Przy likwidacji kopalni też potrzeba doświadczonych pracowników

Relatywnie niedawno zamknięte kopalnie takie jak Makoszowy (2015 rok), Krupiński (2017) i Wieczorek II (2018) w 2018 roku nadal zatrudniały ponad 100 osób pod ziemią. Natomiast w kopalniach zamkniętych przed rokiem 2015, takich jak Kazimierz Juliusz w Sosnowcu, pracowały pojedyncze osoby głównie w administracji.





Jest to związane ze specyfiką i harmonogramem zamykania i likwidacji kopalni: w pierwszej kolejności zabezpieczeniem wyrobisk i ograniczaniem wtórnych szkód górniczych na powierzchni, a następnie sprzedażą mienia kopalni na powierzchni.



W pierwszej kolejności z pracy odchodzą zatem robotnicy dołowi, natomiast dozór techniczny i administracja generalnie dłużej utrzymują zatrudnienie. Jest to istotne - wskazano w raporcie IBS - z punktu widzenia procesu sprawiedliwej transformacji, podczas którego należy wskazać grupę osób potrzebną do zamknięcia i likwidacji zakładu.



Osobom tym zaoferować należy możliwość kontynuacji pracy w określonym horyzoncie czasowym, zwłaszcza, że są to osoby, które najlepiej znają specyfikę danej kopalni, posiadają wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, co wpływa na bezpieczeństwo prowadzonych działań.



