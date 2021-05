Tomasz Szpikowski: Kto nie jest otwarty na zmiany, wypadnie z rynku pracy

- Jeśli myślimy że 5-letnie studia otworzą nam drzwi do takich korporacji jak Microsoft, Google czy Volkswagen - liderów zmian czwartej rewolucji, to odpowiadam, że tak nie będzie. Student otrzyma bazę, ale już na 3. roku studiów musi szukać pracodawcy, który pomoże zdobyć mu nowe kompetencje, bo uczelnia tego mu nie zapewni - uważa Tomasz Szpikowski, prezes Bergman Engineering, inicjator projektu Industry 4.0.

Autor:jk

• 25 maj 2021 12:00





Tomasz Szpikowski, prezes Bergman Engineering (Fot. mat. pras.)

Od początku pandemii koronawirusa blisko 70 proc. firm stwierdziło, że Przemysł 4.0 jest dla nich bardziej wartościowy, niż przed marcem 2020 – wynika z badania Bergmann Engineering. To oznacza, że nie ma odwrotu i polscy inżynierowie muszą wyjść z punku inżynier 3.0 i stać się inżynierami 4.0.

- Ktoś, kto nie jest otwarty na zmiany, wypadnie z rynku pracy niezależnie od tego, ile ma lat - podczas debaty "Elastyczność na rynku pracy. Przebranżowienie w czasie (i po) pandemii", odbywającej się w trakcie EEC Online 2021 mówi Tomasz Szpikowski, prezes Bergman Engineering, inicjator projektu Industry 4.0.

Szpikowski zaznacza, że czwarta rewolucja przemysłowa opiera się na tym, aby robić coś szybciej przy pomocy analityki danych, czy też z użyciem robotów. Powoduje to, że potrzebujemy mniej ludzi. Co jednak ważne, ci którzy zostają muszą mieć inne kompetencje, dostoswane do nowych potrzeb i na wyższym poziomie.

- Rewolucja ta polega na tym, by w krótkim czasie przestawić całość procesów (na Przemysł 4.0 -przyp. red.), które w głównej mierze oparte są na ludziach. Ludzie muszą zrozumieć, na czym polega złożoność rewolucji oraz muszą być gotowi na zmianę, rozumieć nowe platformy i języki programowania. Ważne jest też, by potrafili skomunikować samochód z platformami, które mamy w domu czy urządzenia, które między sobą "rozmawiają" np. kryptowaluty na terenie fabryk, używane do rozliczeń pracy robotów. Złożoność tych operacji sprowadzają się do tego, że mamy miliony danych, które prędzej czy później trafią do chmury, a co za tym idzie nacisk położony jest na cyberbezpieczeństwo – wyjaśnia Tomasz Szpikowski.

Pracodawcy muszą uświadomić pracownikom, że jeśli się nie zmienią, to nie nadążą za zmianami technologicznymi. Tutaj jednak pojawia się inny problem. - Ci, którzy zaczynają studia, uczą się programowania czy platform, których za 5 lat raczej nie będziemy używać. Uczelnie nie nadążają za zmianami. To nie jest jednak ich wina. Musimy stworzyć nowy system edukacji – taki, który pozwoli na krótszą i bardziej intensywną naukę. Student będzie zmieniał profile zawodowe, uczył się nowych rzeczy na różnych kursach. Jeśli myślimy że 5-letnie studia otworzą nam drzwi do takich korporacji jak Microsoft, Google czy Volkswagen - liderów zmian czwartej rewolucji, to odpowiadam, że tak nie będzie. Student otrzyma bazę, ale już na 3. roku studiów musi szukać pracodawcy, który pomoże zdobyć mu nowe kompetencje, bo uczelnia nie zapewni mu tego. Dlatego też firmy które chcą być liderami zmian, zapraszają specjalistów Przemysłu 4.0 do siebie. Po to, aby doszkalać ludzi - tworzyć mini kursy i uniwersytety – ocenia Tomasz Szpikowski. * * *

