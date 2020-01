Technologia to nie wszystko. Inżynier to teraz również wizjoner i... przedsiębiorca

Planowany pod Wrocławiem zakład Siemensa określiła pani mianem "fabryki dla Przemysłu 4.0". Czy ta inwestycja albo obiekt Volkswagena w Wrześni (do którego powstania mocno się przyczyniliście) mogą być - toutes proportion gardées - na polskim gruncie praktyczną ilustracją kierunku, w jakim zmierza produkcja w dobie postępujących zmian Industry 4.0?



Tak, widzę ogromną rolę nowych, zaawansowanych inwestycji produkcyjnych w Polsce. Ogłoszenie, że na Dolnym Śląsku powstaną zakłady szaf sterowniczych, które jako produkt są sercem Fabryki 4.0, wzbudziło wielkie emocje i zainteresowanie. I to nie tylko stroną technologiczną, ale odpowiedzią na ogólniejsze pytanie: czy to oznacza, że Niemcy postrzegają nasz kraj jako region Europy, gdzie ten przemysł będzie się rozwijał?



Ja mam takie przekonanie. Lokalizacja wynika ze starannie zaplanowanego całego łańcucha logistycznego dla głównej fabryki w Chemnitz. Chcieliśmy też usytuować fabrykę blisko odbiorców: lokalni klienci widzą, że będą mieli ogromną szansę współpracy z takimi zakładami "tuż za rogiem", gdzie zatrudnieni są wysoko wykwalifikowani pracownicy.



Tego efektu demonstracyjnego, o którym pan wspomniał, też nie lekceważymy. Można się w praktyce przekonać, jak skuteczne są rozwiązania z gatunku Przemysłu 4.0 - i to nie w Korei, a już w Polsce.



Chwytliwym mianem "fabryki jutra" media określają zakład Siemensa w Ambergu (i jego bliźniaczą wersję w chińskim Chengdu), produkujący programowalne sterowniki logiczne. Pielgrzymują do niego naukowcy, politycy i biznesmeni, by obejrzeć, jak może wyglądać powszechnie produkcja w wersji Przemysł 4.0 za "x" lat. Jak krótko wypunktować rewolucyjne zmiany, które w obu zakładach wprowadzono?



CZYTAJ DALEJ »

Mamy tu do czynienia z wielostronnym wykorzystywaniem cyfrowego bliźniaka - m.in. także dzięki temu zakłady w Chinach powstały od zera w zaledwie 9 miesięcy. Proces projektowania i testowania z pożytkowaniem cyfrowego bliźniaka - zarówno pojedynczych produktów, jak i kompletnych, wielkich obiektów - jest imponujący. Dane są natychmiast przetwarzane. Niepomiernie rosną efektywność produkcji, wskaźniki jakości i niezawodności produktów.Ogromną rolę odgrywają zapisy cyfrowe: całą produkcję można zarówno skalować, jak i skopiować. Mamy do czynienia z realnym światem odzwierciedlonym w cyfrowym bliźniaku. To narzędzie o potężnych możliwościach, zabezpieczone chmurą i wspomagane technologią przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) - urządzeń połączonych i komunikujących się między sobą; niezwykle istotne jest tzw. predictive maintenance: jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy konieczny jest serwis urządzenia, a dzięki temu zapobiec potencjalnym przestojom.Opisane atuty w całej rozciągłości potwierdza już w naszym przypadku praktyka, a nie teoretyczne, "futurystyczne" opracowania, dotyczące Industry 4.0.Wbrew pozorom nie ma tak wielu przypadków, kiedy wszystkie te rozwiązania w sposób kompletny, jako system, mogłyby zostać zastosowane - m.in. także dlatego na razie powstało tak niewiele "fabryk jutra". Decyduje naturalnie specyfika branży - różne elementy z koncepcji Przemysłu 4.0 raz przydają się bardziej, innym razem mniej. Owa finalna wersja znakomicie sprawdza się dziś choćby w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie widać szczególną potrzebę testowania prototypów.W każdym razie według mnie rdzeniem Industry 4.0 jest na pewno cyfrowy bliźniak, przemysłowy Internet Rzeczy i rozwiązania chmurowe.

Innym waszym wielkim projektem jest Next47 - próba melanżu start-upowej sprawności z zaletami korporacji. Na czym polega koncepcja "wielkiego start-upu wewnątrz giganta"? Bo hasło "start-up z 5-letnim budżetem w wysokości miliarda euro" (takie sumy swego czasu podano) aż zgrzyta… Pierwsze doświadczenia?



Założyliśmy na początku, by uciec się do rozwiązań charakterystycznych dla rynku start-upów. Nie wprowadzać tradycyjnej, "koncernowej" struktury zarządczej, ale ją wydzielić i w dużym stopniu uniezależnić.Siemens i inne wielkie firmy, nasi partnerzy czy kontrahenci, mają bowiem dokładnie taki sam problem: skomplikowane struktury, do których "agile" (zwinność) czy szybka responsywność wobec potrzeb rynku jakoś nie do końca mogą się dopasować…Największy atut Next47? Łączymy siły, by razem z klientami współpracować nad zwinnymi rozwiązaniami. Bo inne koncerny też dostosowują strukturę do tego, co proponujemy w postaci Next47. Owszem, w przemyśle należymy do prekursorów, ale podobny rodzaj "start-upowych akceleratorów" najpierw pojawił się w firmach wywodzących się z technologii informatycznych.Współpraca w start-upowej, "agilowej" formule z Airbusem koncentruje się na pracach dotyczących napędów do samolotów. I się doskonale sprawdza! A z IBM współdziałamy przy projekcie, w którym drony zbierają dane o fazach ruchu drogowego, a potem cała analityka trafia do oprogramowania, które tym ruchem steruje.Jedno jest pewne: aby taka współpraca owocowała sukcesem, z obu stron muszą współdziałać komórki skupione wokół podobnej idei. W innym przypadku plan się nie uda.Tak czy inaczej gotowa już koncepcja wraca "w tryby" wielkiego koncernu, by usprawnić jego pracę i tworzenie produktu. Trwa to dużo krócej i wymaga mniej nakładów, niż w przypadku, gdybyśmy chcieli to realizować jako wielki koncern.Nie. Często sam pomysł pochodzi ze "świata zewnętrznego" - na przykład od start-upu, a wtedy Next47 staje się rodzajem akceleratora.Oto ktoś przychodzi i komunikuje: chcemy podnieść efektywność waszej turbiny, mamy w zanadrzu pomysł na algorytm. Dysponujemy w takim przypadku wszystkimi elementami tzw. "zakłócenia"; konkurencja może się pojawić z kompletnie niespodziewanej strony. Czy po odrzuceniu możliwości prędkiej innowacji (także jako części większego procesu) moglibyśmy stanąć z sukcesem do rywalizacji? Nie. Owo "zakłócenie" trzeba wpleść w nasze działania, a nie ignorować. I przede wszystkim nie pławić się w komforcie: koszty wejścia na nasz rynek są tak wysokie, że nam tu nic nie grozi.To akurat przykład realizacji megatrendu w skali firmy: przewiduje się, że wskutek zmian technologicznych 150 mln miejsc pracy na świecie przybędzie, a siedemdziesiąt kilka milionów ubędzie; pewne zawody i czynności będą zamierać - wskutek automatyzacji, robotyzacji i digitalizacji procesów wewnętrznych.

Ale w sumie liczba zatrudnionych u was wzrośnie. To jest zarazem takie hasło "nie lękajcie się"?



Oczywiście. I nawoływanie, by odpowiednio wcześnie wziąć sprawy w swoje ręce: obserwować rynek i wiedzieć, kiedy moje dotychczasowe kompetencje już nie będą potrzebne. No i przekwalifikować się… Długotrwała strategia: włączcie się w proces zmian, a jeśli nie - wybierzcie inną firmę. Tak wczesną deklarację, że na pewnych etapach produkcji ludzie praktycznie nie będą potrzebni, uważam za rodzaj odwagi, uczciwości.



Jeszcze kilka lat temu Siemens borykał się z innym zjawiskiem: odchodziło mnóstwo fachowców w wieku emerytalnym, a nie do końca zbudowano pomost do nowego pokolenia… W przypadku długofalowych, infrastrukturalnych projektów naszej firmy wiedza sprzed 15 lat, nawet jeśli dotyczy przestarzałej technologii, pozostaje cenna i użyteczna. Nie generalizujmy zatem, że wszyscy, którzy zdobywali doświadczenie przed dekadą, nie są już potrzebni… Dopiero skumulowana wiedza daje przewagę koncernowi.



Czy postępująca dekonsolidacja Siemensa (na poszczególne gałęzie) to jeszcze inny poziom wspomnianych strategiczno-strukturalnych przemian?



Owszem. Kiedy usłyszałam, na czym polega idea Joe Kaesera - zbliżenia Siemensa do jego rynków - od razu mnie to przekonało. Także z obserwacji uczestniczącej wiem, że wielkie koncerny, jak inne gigantyczne machiny biurokratyczne, zaczynają żyć swoim życiem, funkcjonować w miarę rozrastania się w coraz większym oderwaniu od biznesowej rzeczywistości poszczególnych rynków.



Tworzy się wspólne rozwiązania i wspólne procesy, np. metodologie zarządzania projektami czy kodeksy etyczne… Można zresztą wymieniać bez końca! Wszystkie te obszary wymagają obsłużenia w jednolity sposób, co powoduje potrzebę zatrudniania pracowników, rozwijania ich kompetencji, przekazywania informacji w całej gigantycznej organizacji.

A do czego to prowadzi?



W miarę upływu czasu ludzie zaczynają się coraz mocniej zajmować tematami, które mają jakiś wpływ na biznes, ale nie są bezpośrednio skupione na podstawowej działalności firmy. Coraz bardziej zaburzone są proporcje, gorset się zaciska - staje się coraz bardziej niedopasowany do odmiennych realiów.



W biznesie produktowym nie jest na przykład potrzebna dogłębna, drobiazgowa znajomość realizacji projektów, ale w biznesie projektowym zarządzanie projektami pozostaje najważniejszym etapem realizacji.



Znak czasu? Bądźcie blisko rynku, stosujcie ogólne zasady, ale adekwatnie do waszych biznesów. Temu ma służyć wspomniana zmiana. Przemysł i infrastruktura, energetyka i technika medyczna - stoimy na trzech silnych filarach, chcemy w tych obszarach obsługiwać całość łańcucha wartości. Usamodzielnienie się, sprofilowanie z uwzględnieniem specyfiki branż - powiedziałabym: przejście z modelu centralistycznego na federacyjny w moim odczuciu będzie naszą siłą w przyszłości.



To procesy długotrwałe, przede wszystkim zarządcze… Nie da się sprowadzić reform do technologii - choćby z tego powodu, że młode pokolenie chce mieć poczucie uczestnictwa w wartościowym projekcie. Nie pozyskamy talentów, jeśli będziemy po staremu głosić, że naszą główną misją i ideą jest zysk czy wdrażanie nowoczesnych technologii. Musimy weryfikować nasze cele, przełożyć zadania firmy także na język konkretnego zastosowania i korzyści czy to dla klientów, czy społeczeństwa.



Fakt, tego akurat maszyny nam nie zapewnią.



Rośnie potrzeba przywództwa, przeprowadzenia firm i załóg przez zmiany wiodące do rozwiązań Industry 4.0. Nawet w średniej czy małej firmie warto wytyczyć jasny kierunek na dekadę; pokażmy wyraźnie, pod czym pracownicy powinni się podpisać, jaka jest wizja na lata i jakie wymagania są z tym związane.



Całkiem niedawno w wewnętrznym dokumencie firmowym zawarliśmy naszą diagnozę, kim powinien być lider w przyszłości (tak naprawdę te wymagania należy zacząć spełniać już dziś). Wśród naczelnych cech wyraźnie rzuca się w oczy "przedsiębiorczość". To oczekiwanie nie sprowadza się, rzecz jasna, do tego, że komuś się przypisze zadanie "jesteś bezpośrednio odpowiedzialny za generowanie zysku"; chodzi wręcz o nakaz; "masz rozwijać ludzi".Pojęcia "zysku i kosztów" - wiele lat oś przedsiębiorczości - oddają palmę pierwszeństwa kształtowaniu warunków czy nawet ekosystemu, w którym priorytet ma dbałość o edukację pracowników, o ich motywację, tłumaczenie nowej rzeczywistości i wskazywanie, po co my to wszystko robimy.Upatruję w tej kulturze organizacyjnej źródła sukcesów w transformacji cyfrowej. Bez odpowiedniego podejścia i umiejscowienia opisywanej zmiany nie ma najmniejszych szans, by się powiodła. Inżynier to teraz i w przyszłości nie tylko automatyk-analityk, ale i strateg czy może - choćby w ramach własnej firmy - wizjoner.Jest wiele przykładów, jak fantastycznie radzą sobie założyciele start-upów - to są często wizjonerzy.

W polskich niewielkich firmach rodzinnych widoczny jest problem tzw. analfabetyzmu cyfrowego; to ciężka choroba, bo oznacza brak wiedzy o możliwościach, jakie stwarzają technologie cyfrowe i idee IV rewolucji przemysłowej - martwi się, opierając na badaniach, prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dodajmy, że w Polsce przedsiębiorstwa familijne to dobrze ponad 70 proc. MSP… W jakim kierunku przebudować system edukacji?



W naszej edukacji pokutują wąskie specjalizacje. Ktoś mówi i myśli tak: jestem inżynierem automatykiem, znam się na automatyce, a o to, jak przetworzyć dane, które moje urządzenie zbiera, proszę mnie nie pytać, bo to nie moja dziedzina.



Z tym dzieleniem dziedzin trzeba walczyć. W nowoczesnej fabryce od wspominanego inżyniera nie dość, że trzeba oczekiwać, iż poszerzy wiedzę, którą dysponował do tej pory, i uzupełni ją o elementy wiedzy o działaniu całego systemu produkcyjnego, to jeszcze należy wymagać umiejętności zarządczych, transformacyjnych, związanych z zupełnie innymi umiejętnościami - tzw. miękkimi. Notabene: w moim odczuciu wchodzą już one do katalogu umiejętności twardych, gdyż warunkują powodzenie całego transformacyjnego przedsięwzięcia i późniejsze jego funkcjonowanie.To się m.in. wiąże ze zmianą systemu edukacyjnego, o której się mówi od lat. Pojawiają się światełka w tunelu, jak doktoraty wdrożeniowe, studia dualne. Do nas, przedsiębiorców, coraz częściej przychodzą też wyższe uczelnie z postulatem, by nasi specjaliści brali udział w zajęciach dydaktycznych i bezpośrednio przekazywali wiedzę praktyczną. Ale do ideału jeszcze bardzo daleko.