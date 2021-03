Tauron szkoli przyszłych energetyków

Sto szkół z całej Polski wzięło udział w projekcie Power zrealizowanym przez Taurona we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Dzięki niemu Tauron może niebawem pozyskać fachowców, których już teraz zaczyna brakować na rynku- poinformował Tauron Polska Energia.

ICH

ICH • 19 mar 2021 13:45





Program Power to zdaniem Taurona istotny krok w kształceniu kadr dla sektora energetycznego (fot. mat. pras. Tauron Polska )

REKLAMA

Tauron Polska Energia poinformował, że w ciągu dwóch lat realizacji projektu Power udało się przemodelować proces edukacyjny i wzbogacić go o zajęcia praktyczne. Jednym z efektów projektu jest, jak wskazano, utworzenie sześciu modelowych programów kształcenia, które mogą stać się normą w edukacji fachowców dla branży elektroenergetycznej.



Zobacz także: Kopalnie Taurona zwiększyły wydobycie, zmniejszyły stratę i zatrudnienie

Okazja do pozyskania fachowców

– W ciągu dwóch lat kompleksowo podeszliśmy do zmiany sposobu kształcenia specjalistów branży elektroenergetycznej takich jak elektryk, technik elektryk, technik energetyk, technik elektromechanik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik urządzeń dźwigowych – stwierdził Marek Wadowski, p.o. prezes Taurona Polska Energia.



Czyta również: Prezes Taurona: rezerwa nie ma wpływu na sytuację finansową grupy



- Dzięki temu młodzież szkolna zyskała szansę na zdobycie pożądanych na rynku kompetencji, zaś dla branży energetycznej, a szczególnie Taurona, jest to okazja do pozyskania potrzebnych fachowców – wyjaśnia Marek Wadowski.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wpływ na kształcenie

Zdaniem Taurona program Power to istotny krok w kształceniu kadr dla sektora energetycznego. Badania pokazują, jak podano, że już teraz na rynku pracy brakuje niezbędnych profesjonalistów z tej dziedziny. Zaangażowanie w program Power pozwala Tauronowi mieć realny wpływ na kształcenie praktyczne w określonych zawodach.



- Z ogromnym zaangażowaniem włączyliśmy się do realizacji zadań projektowych. Najważniejsza dla nas była możliwość realizowania zajęć praktycznych prowadzonych przez pracowników Taurona. Młodzież miała możliwość samodzielnie realizować wybrane zadania, zdobywać różnorodne kompetencje, zwłaszcza te, które są istotne dla przyszłego pracodawcy – wyjaśnia Tomasz Dobosz, dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie.



Omawiany projekt dotyczący dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Power) dla Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.