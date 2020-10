Tam górnicy pracy nie znajdą. "To tylko nostalgia"

W porozumieniu z 25 września 2020 roku zapisano, że ostatnia kopalnia Polskiej Grupy Górniczej (PGG) zakończy pracę w 2049 roku. Niektórzy wskazują, że alternatywą dla górników z kopalń węgla kamiennego może być praca w kopalniach miedzi. Ale to zupełnie inny rodzaj górnictwa. No i chętni do takiej pracy musieliby się przeprowadzić i znaleźć sobie nowe lokum. - Górnictwo miedzi znacznie różni się od górnictwa węgla kamiennego. Obowiązuje tam zupełnie inny model eksploatacji, dlatego niezbędne są tam inne umiejętności i kompetencje - komentuje dla WNP.PL dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej.

wnp.pl/AT

wnp.pl/AT • 15 paź 2020 13:56





Zakład Górniczy Rudna w KGHM (fot. mat.pras.)

