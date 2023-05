Tak polska firma walczy o specjalistów. Ma "systemowe" rozwiązanie

- Publikacja ogłoszenia na portalu rekrutacyjnym i bierne czekanie to dziś zdecydowanie za mało. Skąd zatem pozyskiwać nowych pracowników? Obecnie głównie za pomocą direct search w portalach społecznościowych, przy czym nie ograniczamy się tylko do LinkedIn, ale bierzemy pod lupę różne portale. Ponadto bardzo blisko współpracujemy z uczelniami i szkołami, jesteśmy otwarci na szkolenie absolwentów - dodaje Aleksandra Hankiewicz-Bielawa.

Wspomina o innym skutecznym sposobie, jakim są polecenia pracownicze. Jak zapewnia, w Teamtechniku są dowody, że to źródło działa.

- Dużą wagę przywiązujemy także do budowania marki pracodawcy i informowania, również poza firmą, o tym, jak się u nas pracuje, jakie projekty robimy, co ciekawego aktualnie się dzieje. Widzimy, że nasza obecność w social mediach przynosi efekty również w obszarze rekrutacji. Kandydaci nas dostrzegają i aplikują - zapewnia Aleksandra Hankiewicz-Bielawa.

Nie tylko wynagrodzenie jest głównym powodem zmiany pracy

Nadal jednym z najważniejszych powodów zmiany pracy jest niskie wynagrodzenie.

- Wbrew pozorom okazuje się, że już nie tylko wynagrodzenie jest głównym powodem odejść. Bardzo skrupulatnie analizujemy ten obszar i widzimy, że dziś pracownicy odchodzą również z uwagi na zmianę profilu zawodowego, możliwość kontynuacji kariery na wyższych stanowiskach, możliwość w 100 proc. zdalnej pracy czy też przeprowadzki - mówi Aleksandra Hankiewicz-Bielawa.

Jak wyjaśnia, analiza powodów odejść pomogła spółce zrozumieć, gdzie powinna koncentrować swoje działania. Dziś to m.in. duże zmiany w obszarze systemu wynagrodzeń, również w części dotyczącej benefitów, ale także mocne skupienie się na dostarczaniu możliwości rozwoju.

W ramach tego ostatniego opracowano projekt budowy ścieżek kariery i matryc kompetencji. Istotne jest również wchodzenie w dyskusję bezpośrednio z pracownikami i oddawanie im głosu w sprawach dla nich ważnych.

Na to z kolei odpowiada autorska inicjatywa Budżetu Obywatelskiego Teamtechnik, w ramach której to pracownicy decydują, jakie projekty zostaną zrealizowane, aby pracowało się lepiej.

Wyzwaniem jest nie tylko pozyskanie pracowników, lecz także ich zatrzymanie w firmie.

- Stawiamy na systemowe rozwiązania w obszarze retencji pracowniczej. To nie tylko podwyżki i atrakcyjne wynagrodzenie, ale również tak ważne dla pracowników produkcji warunki pracy, elastyczność pod względem czasu pracy czy też wartościowe i dopasowane do potrzeb pracowników benefity. To także dostarczanie możliwości rozwojowych i budowanie atrakcyjnych ścieżek kariery, umożliwianie szkoleń. Dodatkowo mocno stawiamy na profesjonalny leadership, który jest podstawą tego, aby pracownicy chcieli pozostać w firmie. I tu znowu sporo się dzieje, ponieważ jesteśmy w trakcie szeroko zakrojonego projektu rozwoju kompetencji leadershipowych - przekonuje Aleksandra Hankiewicz-Bielawa.

Agresywna walka na rynku pracy o pozyskanie specjalistów

Coraz częściej mówi się, że nie mamy już rynku pracownika, ale rynek specjalisty. Tak jest też w branży, gdzie działa.

- Dziś toczy się agresywna walka o specjalistów. A ponieważ naszą najważniejszą wartością są specjaliści, to ta walka dotyczy nas w bardzo dużym stopniu. Nawet po uzyskaniu akceptacji oferty przez kandydata nadal nie możemy mieć pewności, że faktycznie spotkamy się, by podpisać umowę o pracę. Ale znowu: stawiamy na systemowe rozwiązania, chcemy też zapraszać do naszej firmy osoby, które są zdecydowane, by ją współtworzyć, które chcą czerpać satysfakcję z realizacji innowacyjnych projektów i które przede wszystkim mają głowę otwartą na zmiany i pozytywne nastawienie - wskazuje Aleksandra Hankiewicz-Bielawa.

Jej zdaniem w spółkach zajmujących się zaawansowanymi technologiami i projektowaniem możliwa jest hybrydyzacja i elastyczny czas pracy. Pandemia w ekspresowy sposób nauczyła wiele firm, że hybrydowa praca jest możliwa i skuteczna.

Oczywiście wiążą się z tym pewne wyzwania, jak np. umiejętność zarządzania rozproszonym zespołem czy też budowania poczucia wspólnoty. Poza tym na różnych etapach realizacji projektu praca zdalna nie zawsze jest możliwa, ale dziś firmy mają o wiele więcej możliwości w tym zakresie niż jeszcze dwa lata temu.

W firmach technologicznych coraz częściej pracują także kobiety.

- Kobiet jest coraz więcej, ale czujemy niedosyt. Panie na pewno dominują w obszarze supportu, ale również w takich dziedzinach jak konstrukcja mechaniczna, automatyka, logistyka czy zakupy mamy świetne specjalistki. Dziś to powinien być obowiązkowy punkt na agendzie pracodawców - dbanie o różnorodność to już nie jest jakiś teoretyczny konstrukt. To konieczność! I jestem przekonana, że firmy mogą tylko zyskać na większym balansie w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn - podsumowuje Aleksandra Hankiewicz-Bielawa.

