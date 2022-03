Stocznie szukają pracowników. Cudzoziemcom dają umowy o pracę

Działające pod skrzydłami Skarbu Państwa i podległe pod Ministerstwo Infrastruktury stocznie planują zwiększać zatrudnienie. Sięgają też po pracowników z zagranicy, których zatrudniają już nie przez agencje pracy, a bezpośrednio, na umowach o pracę.

Grzegorz Witkowski, wiceminister infrastruktury podkreślił, że sytuacja finansowa w dwóch podległych pod Ministerstwo Infrastruktury stoczniach - a więc Morskiej Stoczni Remontowej Gryfii oraz Stoczni Szczecińskiej Wulkan jest stabilna.

- Na podstawie sprawozdań finansowych możemy powiedzieć, że są one wprawdzie na poziomie stabilnym, jednak z roku na rok obserwujemy tendencję wzrostową. W związku z procesem modernizacji i konsolidacji perspektywy są coraz lepsze – mówił Witkowski. Czas pokaże, jak wpłyną na to rosnące ceny stali i zawirowania na rynku międzynarodowym.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przychody Gryfii w 2020 roku były na minusie (-23 mln zł), natomiast wstępne wyniki za 2021 rok, przytoczone przez Grzegorza Witkowskiego, wskazują na znaczną poprawę. Szacuje się, ze ubiegły rok zostanie zamknięty na plusie - niecałe 24 mln zł przychodu.

- Działalność operacyjna świnoujskiego zakładu została wygaszona i prowadzono działalność tylko w jednej lokalizacji, czyli w Szczecinie - dodaje Witkowski.

W 2018 roku Gryfia zatrudniała 678 osób, w 2020 - 633, a w 2021 - 440 osób. Jak wyjaśnia Witkowski, spadek ma związek z likwidacją zakładu w Świnoujściu. Część osób zdecydowała się przejść do zakładu w Szczecinie.

Przypomnijmy, Morska Stocznia Remontowa Gryfia działa od 2013 roku. Powstała z połączenia Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu oraz Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Zakładu w Świnoujściu został jednak zlikwidowany, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży aktywów miały zostać przeznaczone przeznaczyć na inwestycje w zakładzie szczecińskim.

Artur Trzeciakowski, dyrektor naczelny Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia zapewnił, że podczas likwidacji zakładu wszystkim pracownikom ze stoczni w Świnoujściu zaproponowano pracę w Szczecinie.

- Możliwość tę przyjęło obecnie ok. 10 proc. załogi. Ok. 20 osób w różnej w formie - na umowie o pracy, umowie-zleceniu czy na własnej działalności gospodarczej pracuje w Szczecinie. Natomiast zwracam uwagę, że pracowników pracujących bezpośrednio na produkcji – a tych nam teraz brakuje - mieliśmy 56. Cała reszta remontów była dokonywana przez firmy kooperacyjne, co nie jest niczym dziwnym – mówi Artur Trzeciakowski.

W 2021 r. z SMR Gryfii odeszło - oprócz osób związanych z zamykanym zakładem- prawie 70 osób. Jak wyjaśnia Artur Trzeciakowski aż 80 proc. z nich przeszło na emeryturę. Przyjęto natomiast 67 osób.

- Spada nam liczba pracowników. Musimy więc uzupełniać zatrudnienie - to nasz podstawowy problem. W tym roku po raz pierwszy w historii mamy obcokrajowców zatrudnionych bezpośrednio w Gryfii, bez pośrednictwa agencji pracy tymczasowej. To Ukraińcy, którzy mają umowy o pracę – dodał Trzeciakowski.

Grzegorz Witkowski wskazał, że w 2022 stocznia Gryfia planuje zwiększyć zatrudnienie. Liczba nowych pracowników będzie uzależniona od planów rozwojowych. W jaki sposób będzie przebiegała rekrutacja? Prowadzone są działania, których celem jest wdrożenie programu poleceń pracowniczych. Firma zamierza także kontynuować współpracę z uczelniami wyższymi i szkołami zawodowymi oraz technikami o profilu zawodowym.

- Prowadzimy również dialog z agencjami zatrudnienia – mówił Witkowski. - Zauważamy także duży odpływ Ukraińców z naszych stoczni. Planujemy rekrutacje za pomocą zagranicznych portali rekrutacyjnych – dodał.

Stocznia Szczecińska Wulkan

Stocznia Szczecińska Wulkan prowadzi działalność usługową w zakresie wynajmu nieruchomości infrastruktury stoczniowe, zarządzania budowami statków i jednostek pływających, a także świadczy specjalistyczne usługi dla partnerów stoczniowych.

W 2021 r. główna działalność Wulkanu - w zgodzie z polityką właściciela, czyli Skarbu Państwa - była skoncentrowana na realizacji doku pływającego na potrzeby stoczni Gryfia – wskazywał Grzegorz Witkowski. - Przychody z tytuły sprzedaży okrętowej (związanych z budową doku) wzrosły rok do roku o 26 proc. Przychody netto ze sprzedaży za 2020 rok wyniosły 42 mln zł 600 tys., z kolei prognozowane przychody za 2021 wynoszą niecałe 50 mln zł – dodał.

- W 2018 roku w szczecińskiej stoczni zatrudnionych było 119 osób, w 2019 - 129, w 2020 - 128, a w 2021- 148. Rok 2022 jest zależny od budowy doku oraz innych bieżących potrzeb spółki – podsumował Witkowski.