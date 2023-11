Stawki cały czas rosną, a chętnych do pracy brak

Stawki oferowane dla doświadczonych spawaczy są coraz wyższe, mimo to chętnych do podjęcia pracy nie przybywa. (fot. Shutterstock)

Choć stawki oferowane doświadczonym spawaczom są coraz wyższe, to firmy cały czas nie mogą znaleźć wystarczającej liczby pracowników. A spawaczy potrzebuje nie tylko przemysł.

- Jedną z praprzyczyn narastającego braku specjalistów w wielu zawodach technicznych jest upadek szkolnictwa zawodowego. Tego nie da się nadrobić w jeden rok. Tu niezbędne są rozwiązania systemowe i konsekwentne działania na rzecz przywrócenia wielu zawodom odpowiedniej rangi i znaczenia. Także dlatego, że gwarantują one zatrudnienie i dobre lub bardzo dobre zarobki, co w dzisiejszej, złożonej sytuacji ekonomicznej nie jest bez znaczenia - mówi Paweł Smoleń, prezes Kiwa Inspecta Polska.

- Wystarczy sięgnąć do jakiegokolwiek opracowania związanego z rynkiem infrastruktury, by przekonać się, jak wielkie nakłady trzeba ponieść w Polsce, żeby udrożnić szlaki kolejowe, rozbudować istniejące i wybudować nowe rurociągi, gazociągi oraz parki zbiorników. Podobnie wszelkie inwestycje w przemyśle – nowa fabryka czy elektrownia – to dziesiątki czy setki tysięcy połączeń spawanych. Wreszcie pozostaje kwestia mostów czy wiaduktów. Tym sposobem, jak mówią eksperci, okazuje się, że w ciągu najbliższych lat trzeba będzie ponieść nakłady liczone w setkach miliardów złotych - dodaje Paweł Smoleń.

Zapowiada, że wyzwanie będzie tym większe, iż w tym samym czasie rozpoczyna się realizacja megaprojektów renowacyjnych po sąsiedzku – w Niemczech, podobnie zresztą jak w innych krajach Europy.

- A w kolejce czeka już Ukraina, która pomimo toczącej się wojny nie tylko odbudowuje zniszczenia, ale także modernizuje wiele obiektów. Nie da się zmierzyć z tymi wyzwaniami bez tysięcy wykwalifikowanych i doświadczonych spawaczy - podkreśla Paweł Smoleń.

Spawaczy potrzebni nie tylko w przemyśle, usługi komunalne też ich chętnie zatrudnią

Wszędzie tam, gdzie działa przemysł ciężki czy motoryzacyjny i gdzie ze względu na sytuację geopolityczną rośnie znaczenie przemysłu zbrojeniowego, zapotrzebowanie na spawaczy utrzymuje się na wysokim poziomie. Trudno sobie to wyobrazić, ale spawaczy brakuje również w służbach utrzymania ruchu miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych – zwłaszcza gdy mówimy o transporcie szynowym. Do tego dochodzą przedsiębiorstwa wodociągowe i gazownicze.

- Obecnie jedyną możliwością zapełnienia luki kompetencji i umiejętności jest wyszkolenie młodego pracownika. Pozyskanie, a mówiąc wprost: podkupienie wykwalifikowanego specjalisty z rynku, oznacza bardzo duże koszty i nie gwarantuje nawet minimalnej lojalności – uważa Krzysztof Wycech, kierownik Ośrodka Szkoleń i Egzaminowania Spawaczy Kiwa Polska.

W ośrodku należącym do spółki Kiwa w Warszawie co roku szkolenia przechodzi kilkadziesiąt osób, a uprawnienia UDT, UDT CERT lub TUV uzyskuje kilkaset osób.

– Tego zawodu, jak i wysokich umiejętności nie da się uzyskać w kilka dni, a nauka nie powinna być realizowana po godzinach pracy, gdyż nie przynosi to oczekiwanych efektów. Konsekwencje byle jakiego wyszkolenia i nauki po łebkach mogą przynieść fatalne i daleko idące następstwa. Stąd ważne jest, aby szkolić się w optymalnych warunkach i weryfikować na bieżąco nabywane umiejętności – dodaje Krzysztof Wycech.

