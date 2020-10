Sprawiedliwa transformacja górnictwa albo bunt w typie "żółtych kamizelek"

– Powody transformacji energetycznej trzeba wytłumaczyć ludziom, także mieszkańcom woj. śląskiego. Jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy mieli podobny efekt do buntu "żółtych kamizelek" we Francji. Najważniejszym elementem zmian powinien być człowiek – mówi Mirosław Proppé, prezes Fundacji WWF Polska.

W woj. śląskim w górnictwie węgla kamiennego bezpośrednio pracuje ok. 75 tys. osób. Pojawia się pytanie, jak te osoby, wraz z rodzinami, przekonać do transformacji energetycznej...

Sprawiedliwa transformacja to muszą być działania praktyczne. Jeśli nie będziemy widzieć w niej człowieka jako najważniejszego elementu, to transformacja się nie uda, pojawi się opór społeczny - wskazuje Mirosław Proppé, prezes Fundacji WWF Polska.

UE da środki na transformację energetyczną regionu, ale tylko wtedy, kiedy będą to pieniądze na konkretne projekty, a nie ogólniki.





- Sprawiedliwa transformacja to muszą być działania praktyczne, a nie tylko puste hasło. Jeżeli będziemy mówili o wielkiej transformacji, która już się zaczęła, ale nie zobaczymy w niej człowieka jako najważniejszego elementu - kogoś, kto w tym uczestniczy, ale też musi zmieniać swe życie - to nam się nie uda i pojawi się opór społeczny (to tak, jak wprowadzenie podatku od diesla bez wytłumaczenia przyczyn i dania możliwości dojazdu do pracy). I wtedy będziemy mieli efekt podobny do buntu "żółtych kamizelek" – mówi WNP.PL Mirosław Proppé, prezes Fundacji WWF Polska.

75 tys. miejsc pracy

Dlatego tylko włączenie w cały proces wszystkich zainteresowanych stron, wytłumaczenie, dlaczego to wszystko robimy, jakie będą efekty oraz wspólne wypracowanie strategii i konkretnych rozwiązań może przynieść pozytywne rezultaty.



Mirosław Proppé podaje przykład raportu przygotowanego przez WWF Polska z grupą ponad 100 przedstawicieli przedsiębiorstw, naukowców, organizacji pozarządowych, ale także agend rządowych. Pokazuje on, w jaki sposób dojść do neutralności klimatycznej w Polsce w czterech sektorach: w energetyce, ale także w transporcie, rolnictwie i w budynkach.



W województwie śląskim w górnictwie węgla kamiennego bezpośrednio pracuje ok. 75 tys. osób. Jawi się pytanie, jak je, wraz z rodzinami, przekonać do transformacji energetycznej.





Brak uczciwości - Najważniejsze są dwie kwestie. Po pierwsze: należy uczciwie rozmawiać. Trzeba przyjechać na Śląsk i powiedzieć, że musimy odejść od węgla - i dlaczego. Ale jednocześnie warto zaznaczyć, że to się nie stanie z dnia na dzień, więc usiądźmy razem i wypracujmy wspólnie sposób, w jaki to zrobimy – dodaje Mirosław Proppé. W jego ocenie nieuczciwe jest to, że zawodowych szkołach górniczych młodzież nie ma wiedzy o tym, co nieuniknione.



- Uczniowie, którzy poszli 1 września do tych szkół, co usłyszeli od rządu? Obietnicę, że ten zawód będzie potrzebny, że muszą się kształcić, bo będzie praca, będą istniały kopalnie i wszystkie zasady współpracy - czyli także przywileje emerytalne - będą utrzymane. To nie jest uczciwy przekaz, lecz oszukiwanie ludzi, ponieważ wszyscy wiemy, że to będzie nie do utrzymania... Dlatego należy powiedzieć: dobrze, te kopalnie będą działały przez 10-15 lat, w zależności od ich stanu technicznego i złoża. Potem dla osób, które będą przechodziły dla innych przemysłów, dzisiaj negocjujemy środki w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji - zaznacza Mirosław Proppé.



Jak mówi, w ramach wspomnianego mechanizmu transformacji część pieniędzy powinna zasilić proces przekwalifikowania, a część - zapełnić luki między obecnym wynagrodzeniem w górnictwie, a placami w innych sektorach.



- Dziś jest sytuacja taka, że rząd mówi: będziemy odchodzić od węgla, ale w jakimś tempie... I tak naprawdę mieszkańcy Śląska i pracownicy kopalń powiedzą: coś ten rząd będzie załatwiał, żeby to trwało tak, jak jest... Potem efekt będzie taki, jak w przypadku kopalni Makoszowy: politycy przez lata przyjeżdżali i zapewniali, że będzie dobrze i że się tym zajmą... Po czym pewnego dnia przyjechali i zamknęli kopalnię. To było oszustwo - dodaje Mirosław Proppé. UE da pieniądze, ale na konkrety, a nie ogólniki Rząd musi w Brukseli środki negocjować, ale pieniądze Unia da tylko na coś konkretnego. A to musi zostać wypracowane właśnie z lokalnymi przedsiębiorcami, pracownikami, ze stroną społeczną, czyli związkami zawodowymi.



Jak prognozuje Mirosław Proppé, po likwidacji miejsc pracy w kopalniach nowe zatrudnienie będą związane z techniką i inżynierią, gdyż tych umiejętności jest najwięcej na Śląsku; warto wykorzystać ten potencjał.



Miejsca pracy mogą powstawać także w nowych segmentach energetyki, jak energetyka rozproszona - obejmująca zarówno generację, jak i magazyny energii oraz zarządzanie nimi. Inna jeszcze okazja do zatrudnienia może pojawić się w produkcji komponentów dla fotowoltaiki. Wiele miejsc pracy może powstać również w transporcie.



To powinno być jednym z pytań dla szerokiej grupy - przedsiębiorców, samorządu i mieszkańców Śląska - która razem rozmawia: "zastanówmy się, jakie mamy pomysły na biznes, co innego będziemy tutaj produkować" - podsumowuje Mirosław Proppé. Miejsca pracy mogą powstawać także w nowych segmentach energetyki, jak energetyka rozproszona - obejmująca zarówno generację, jak i magazyny energii oraz zarządzanie nimi. Inna jeszcze okazja do zatrudnienia może pojawić się w produkcji komponentów dla fotowoltaiki. Wiele miejsc pracy może powstać również w transporcie.To powinno być jednym z pytań dla szerokiej grupy - przedsiębiorców, samorządu i mieszkańców Śląska - która razem rozmawia: "zastanówmy się, jakie mamy pomysły na biznes, co innego będziemy tutaj produkować" - podsumowuje Mirosław Proppé. Rozmowę z Mirosławem Proppé, prezesem Fundacji WWF Polska przeprowadziliśmy podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.



