Spawaczy brakuje w całej Polsce. Firmy wabią ich jak tylko mogą

Justyna Koc

• 20 wrz 2022 0:01





Od lat przemysł ciężki w Polsce boryka się z brakiem wykwalifikowanej kadry, spawalnictwo w tym przypadku nie jest wyjątkiem. Popyt na spawaczy widoczny jest w każdej dziedzinie: w produkcji, budownictwie, w stoczniach, górnictwie, w przemyśle ciężkim, kolejowym, lotniczym. W przypadku uprawnień dla spawaczy najważniejszą kwestią są umiejętności związane z konkretną metodą spawania, stosowaną w zakładzie w obróbce poszczególnych materiałów (Fot. Rob Lambert/Unsplash)

REKLAMA

Według „Barometru zawodów”, rankingu opracowywanego rokrocznie w oparciu o dane z wojewódzkich urzędów pracy, spawacz to zawód deficytowy w całej Polsce.

Niemal na wszystkich lokalnych rynkach pracy, gdzie funkcjonują duże zakłady produkcyjne, można zaobserwować ogromne zapotrzebowanie na spawaczy. Dotyczy to przede wszystkim firm metalurgicznych czy motoryzacyjnych.

O sytuacji spawaczy będziemy rozmawiać podczas Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się na to wydarzenie.



Według „Barometru zawodów”, rankingu opracowywanego rokrocznie w oparciu o dane z wojewódzkich urzędów pracy, spawacz to zawód deficytowy w całej Polsce.

- Zawód spawacza wcale nie należy do najłatwiejszych, co uzasadnia brak zainteresowania na rynku pracy. By zostać spawaczem, niezbędna jest sprawność fizyczna i wytrzymałość. Oprócz tego ważne są uzdolnienia manualne – praca wymaga precyzji i dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej. To wszystko niestety zniechęca większość osób do podjęcia zawodu spawacza – mówi Julia Mykhailiuk z platformy europa.jobs.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Źródło: Barometr Zawodów

W podobnym tonie wypowiada się Małgorzata Motyka, branch managerka w Randstad Polska. Jak podkreśla, niemal na wszystkich lokalnych rynkach pracy, gdzie funkcjonują duże zakłady produkcyjne, można zaobserwować ogromne zapotrzebowanie na spawaczy. Dotyczy to przede wszystkim firm metalurgicznych czy motoryzacyjnych.

- To efekt nadal zbyt niskiej dostępności osób z właściwymi kwalifikacjami. Część firm podejmuje decyzje o zatrudnieniu osób bez kwalifikacji, które chciałyby pracować jako spawacz. Oferują im wówczas sfinansowanie lub dofinansowanie kursów i uzyskania uprawnień. Wiążą się to jednak z deklaracją pozostania w firmie przez określony okres – komentuje Małgorzata Motyka. - To zapotrzebowanie wciąż może utrzymywać się na wysokim poziomie, bo są też nowi inwestorzy, którzy chcą ulokować swoje fabryki w Polsce i pierwsze o co pytają, to właśnie dostępność spawaczy – dodaje. Czytaj też: Automatyzują co się da, ale wszystkim pracownikom gwarantują dalszą pracę O brakach kadrowych mówi także Tomasz Tarabuła, dyrektor regionalny Gi Group. Jak zauważa, popyt na spawaczy widoczny jest w każdej dziedzinie: w produkcji, budownictwie, w stoczniach, górnictwie, w przemyśle ciężkim, kolejowym, lotniczym. - Najszybciej pracę znajdą spawacze specjalizujący się w MIG/MAG lub TIG. Najbardziej poszukiwani są spawacze z uprawnieniami, firmy przyjmują też pracowników, których mogą przyuczyć, doszkolić – mówi Tarabuła. Małgorzata Motyka zwraca uwagę na fakt, że wkrótce sytuacja spawaczy na rynku pracy może się zmienić. Nie oznacza to jednak, że braki kadrowe znikną. - Warto jednak podkreślić, że sytuacja na rynku pracy może się w najbliższym czasie zmieniać. Dotyczy to w szczególności energochłonnego przemysłu, w którym także zatrudniani są spawacze. Dla niektórych z nich niekorzystne zmiany, np. ograniczenie produkcji, oznaczać może redukcję zatrudnienia. Jednocześnie jednak wysokie zapotrzebowanie rynkowe sprawia, że o nowe miejsce pracy nie powinno być trudno – komentuje Motyka. Co robią pracodawcy, by pozyskać spawaczy? W związku z tak dużym zapotrzebowaniem na spawaczy pracodawcy starają się na wszelkie sposoby zachęcić ich do zatrudnienia w danej firmie. Jak wyjaśnia Julia Mykhailiuk, spawacze przede wszystkim zwracają uwagę na wynagrodzenie - zawód ten jest jedną z najlepiej opłacanych profesji w Europie. Dodatkowo oferowane są obszerne pakiety benefitów, np. dodatkowe dni wolne, dłuższe przerwy, pakiet badań, ponieważ mówimy o pracy w specyficznych warunkach. Czytaj też: Ssanie na pracowników nie słabnie. Kogo i gdzie szukają firmy? Jej słowa potwierdza Małgorzata Motyka, podkreślając, że najistotniejszą kwestią dla potencjalnych kandydatów jest wynagrodzenie. I to głównie tym starają się przyciągać firmy. - Na lokalnych rynkach funkcjonują też pracodawcy o ugruntowanej pozycji, silnej marce i atrakcyjnym pakiecie świadczeń, którzy mają na pewno mniejsze trudności z przyciąganiem kandydatów. Choć bywa, że część z nich dojeżdża do pracy z miejscowości położonych w odległości nawet 30-40 km od zakładu pracy – ocenia Motyka. Najszybciej pracę znajdą spawacze specjalizujący się w MIG/MAG lub TIG (Fot. Shutterstock) Tomasz Tarabuła zwraca z kolei uwagę, że deficyt spawaczy na rynku skłania firmy do przyuczania pracowników. Zatrudniają juniora, który doszkala się, pracując pod okiem bardziej doświadczonych kolegów. - Zważywszy na brak szkół zawodowych, firmy decydują się na wspieranie istniejących placówek i patronowanie im, zakładają przyzakładowe szkoły – dodaje Tarabuła. W podobnym tonie wypowiada się Julia Mykhailiuk, która zaznacza, że firmy stawiają na częściowe bądź całkowite dofinansowanie w zakresie edukacji pracownika. - Pracodawcom zależy na tym, żeby zatrzymać pracownika jak najdłużej. Dodatkowe szkolenia, kursy, warsztaty zapewniają pracownikowi rozwój na jego ścieżce zawodowej. To z kolei zachęca do pozostania w tym samym miejscu pracy na dłużej – komentuje Julia Mykhailiuk. - Nasi partnerzy z Dig in Vision poszli o krok dalej i stworzyli VR symulator do nauki spawania. Dzięki takiemu rozwiązaniu branża spawalnictwa zostanie skreślona z listy branż deficytowych – dodaje. Uprawnienia spawacza - ile kosztują szkolenia? W przypadku uprawnień dla spawaczy najważniejszą kwestią są umiejętności związane z konkretną metodą spawania, stosowaną w zakładzie w obróbce poszczególnych materiałów. Mamy trzy metody: MIG, MAG i TIG. Jak podkreśla Małgorzata Motyka, dwie pierwsze są bardziej powszechne, z kolei ta trzecia, czyli TIG, może być trudniej dostępna na rynku, a także trudniejsza do opanowania. - Istnieje jeszcze czwarta metoda, MMA, która wydaje się najtrudniejsza, ale jednocześnie rzadko pojawiają się oferty pracy, w których jest wymagana - mówi Małgorzata Motyka. - Kurs umożliwiający uzyskanie uprawnień to koszt ok. 2 tys. zł. - dodaje. Również Julia Mykhailiuk wskazuje, że największym zapotrzebowaniem cieszą się spawacze MIG/MAG oraz TIG. Jak dodaje, ceny kursów zaczynają się od 1500 - 2500 zł. - W Polsce znajdziemy wiele szkół i akademii spawalnictwa. Niemniej jednak, uprawnienia nadają spawaczom tylko trzy instytucje: Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Urząd Dozoru Technicznego oraz Polski Rejestr Statków – tłumaczy Julia Mykhailiuk. Co ważne, uprawnienia spawalnicze nie są bezterminowe - konieczne jest więc ich odnawianie. - Poprzez kwalifikacje spawalnicze należy rozumieć ukończenie odpowiedniego szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie spawalnictwa, potwierdzone egzaminem oraz dokumentem. W tym przypadku wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, zatem prace spawalnicze mogą być wykonywane przez osoby posiadające "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia", "Świadectwo egzaminu spawacza" lub "Książkę spawacza". Uprawnienia spawalnicze pracownik nabywa podczas egzaminu przeprowadzanego w zależności od spawanego materiału – mówi Tomasz Tarabuła. - Ważne są trzy lata (w przypadku stali) lub dwa lata (w przypadku aluminium, miedzi, niklu oraz tytanu), pod warunkiem, że nadzór spawalniczy lub egzaminator potwierdzi, że spawacz pracował w zakresie swoich kwalifikacji w sposób ciągły (dopuszcza się przerwę w pracy nie dłuższą niż sześć miesięcy) – dodaje Tarabuła. Eksperci ds. rynku pracy są zgodni – w przypadku spawaczy przede wszystkim liczą się umiejętności, kwalifikacje oraz posiadane uprawnienia (Fot. Syd Mills/Unsplash) Umiejętności techniczne to podstawa, a co z kompetencjami miękkimi? Eksperci ds. rynku pracy są zgodni – w przypadku spawaczy przede wszystkim liczą się umiejętności, kwalifikacje oraz posiadane uprawnienia. Pozostałe kompetencje, np. miękkie są ważne, ale przy zatrudnieniu odchodzą na dalszy plan. - Niemniej jednak, aby sprawdzić się w zawodzie spawacza, osoba musi być przygotowana na pracę w specyficznych warunkach (w specyficznym ubraniu). Przy wykonywaniu pracy spawacza organizm człowieka narażony jest na wiele skutków ubocznych. Trzeba zachować szczególną ostrożność. W związku z powyższym, nie zaleca się wykonywać zawodu osobom, które mają problemy ze wzrokiem oraz z układem oddechowym – mówi Julia Mykhailiuk. - Precyzja, sprawność fizyczna, zdolności manualne oraz odpowiednie uprawnienia to podstawowe warunki, które należy spełnić w zawodzie spawacza – dodaje Mykhailiuk. W podobnym tonie wypowiada się Tomasz Tarabuła. - Choć w zawodzie spawacza najważniejsze są konkretne, techniczne umiejętności, umiejętność koncentracji, zdolności manualne, wyobraźnia przestrzenna czy umiejętność czytania rysunków technicznych, to istotna jest także elastyczność, umiejętność pracy w zespole, otwartość – komentuje przedstawiciel Gi Group. Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU