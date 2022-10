Spawacz ma programować, być mechanikiem i automatykiem. Dlatego na rynku jest problem

Czynnika ludzkiego nie da się całkiem wyeliminować z procesu spawania. Da się go jednak zminimalizować (fot. pixabay.com)

Spawaczy nie ma. To stale pogłębiający się problem tej branży. Dlatego wszystko zmierza w kierunku wykluczenia ludzi z procesu spawania. Jednak nie dość, że nie jest to do końca możliwe, to w dodatku staje się coraz bardziej skomplikowane.

– Klienci, którzy nas odwiedzają, mówią, że nie ma rąk do pracy. Dlatego szukają rozwiązań, które są w stanie zastąpić spawacza. Stąd popularne stanowiska, tj. cobotowe, które wymagają tylko i wyłącznie operatora, i niekoniecznie musi to być spawacz. Potrzebujemy technologa, który wdroży i ustawi proces, a sam proces spawania zwykle wykonywany jest przez operatora – mówi Maciej Hetmańczyk, Key Account Manager w Migatronic.

Firmy z branży spawalniczej tłumaczą, że brak ludzi jest... dobry, bo stymuluje rozwój automatyzacji i robotyzacji procesów spawalniczych.

– Natomiast z drugiej strony brak rąk do pracy nieco tłumi inwestycje. To jest problem, z którym borykają się firmy od wielu lat i będzie bardzo trudno go załatwić – dodaje Jakub Zygmunt, dyrektor zarządzający firmy Kemppi.

W związku z rozwojem technologii i urządzeń wykorzystywanych do spawania firmy wymagają coraz więcej od swoich pracowników.

– Potrzebujemy dobrze wykształconych spawaczy, ponieważ urządzenia są coraz bardziej zaawansowane – oferują specjalne procesy, które bezpośrednio wpływają na wzrost wydajności i jakości tych prac spawalniczych. Niestety system kształcenia spawaczy nie nadąża za tymi zmianami i ci ludzie, którzy opuszczają szkoły spawania, nie są dobrze przygotowani do pracy na nowoczesnych urządzeniach. Powinniśmy stworzyć synergię pomiędzy nami – czyli dostawcami tego sprzętu – a szkołami, które przygotowują spawaczy – tłumaczy Jakub Zygmunt.

Z rozmów z menedżerami firm zajmujących się spawaniem wynika, że najlepiej by było, gdyby spawający mieli jednocześnie wiedzę i doświadczenie jako automatycy, elektronicy i mechanicy.