Sławna fabryka porcelany kończy produkcję. Prawie 140 osób straci pracę

O sytuacji w zakładzie informował m.in. epoznan.pl. Fabryka powstała w XIX w. a jej największy sukces przypadł na II połowę XX w. Niestety wszystko wskazuje na to, że produkcja ma się ku końcowi. Od marca, kiedy ostatni pracownicy otrzymają wypowiedzenia, produkcja ma trwać jeszcze tylko kilka miesięcy, do czerwca.

Zakład przestanie istnieć decyzją Polskiej Grupy Porcelanowej. Grupa zapewniała, że robiła wszystko, by utrzymać ciągłość produkcji. Nie udało się jednak uniknąć najgorszego.

Fabryka w Chodzieży podzieli los huty szkła w Zawierciu, która została postawiona w stan upadłości w 2016 r. Wówczas rozpoczęła się sądowa batalia przedsiębiorców, którzy oskarżali się o doprowadzenie zawierciańskiej huty do upadku. Niestety odbijało się to na pracownikach, którzy musieli czekać do zakończenia się sporu na swoje zaległe odprawy.

Ciekawym elementem procesu likwidacji tej huty była próba zapłaty pracownikom zaległych wynagrodzeń w postaci wyrobów szklanych upadłej spółki. O ile polskie prawo nie pozwala płacić towarem za pracę, to w tym przypadku część zwalnianych się na to zgodziła. Sytuacja pracowników w Zawierciu zakończyła się akcją sprzedażny podarowanych im wyrobów. Można je było kupować w internecie od samych pracowników.