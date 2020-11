Śląskie nadal wyróżnia się ponadprzeciętnym zatrudnieniem w przemyśle

Rynek pracy województwa śląskiego wyróżnia się ponadprzeciętnym udziałem pracujących w przemyśle. Zatrudnienie w przemyśle wyniosło w 2018 roku aż 39 proc., co jest wartością o 8 punktów procentowych wyższą niż średnio w Polsce - zaznaczono w raporcie Instytutu Badań Strukturalnych (IBS) pt. Województwo śląskie w punkcie zwrotnym transformacji.

JD

JD • 5 lis 2020 10:20





Zatrudnienie w górnictwie ma istotne znaczenie dla niektórych powiatów. Udział miejsc pracy w górnictwie jest znaczny w stosunku do ogółu zatrudnionych w małych, średnich i dużych firmach w powiecie bieruńsko-lędzińskim (42 proc.), Jastrzębiu-Zdroju (33 proc.) oraz Rudzie Śląskiej (20 proc.). (fot. Mat. pras.)

REKLAMA

Nie oznacza to jednak niższego zatrudnienia w usługach.

Przemysł zastępuje bowiem rolnictwo, które zapewnia pracę tylko 2 proc. mieszkańcom regionu (głównie w podregionach częstochowskim i bielskim).

W powiatach z czynną działalnością górniczą generalnie więcej osób pracuje w przemyśle. Dotyczy to przede wszystkim podregionów rybnickiego i tyskiego, w których znajdują się Jastrzębie-Zdrój oraz powiat bieruńsko-lędziński o najwyższym zatrudnieniu w górnictwie.

Na drugim biegunie znajduje się podregion katowicki oraz Katowice, gdzie pomimo obecności dużych kopalń, zatrudnienie w przemyśle jest niewielkie w porównaniu do sektora usług. Podobnie sytuacja ukształtowała się w podregionie bytomskim i gliwickim - zwłaszcza w Bytomiu i Zabrzu, gdzie w stosunku do sytuacji sprzed kilkunastu lat górnictwo stanowi branżę schyłkową.



Zrównoważony profil przemysłowo-usługowy posiadają podregiony sosnowiecki oraz gliwicki; częstochowski natomiast wyróżnia się wysokim udziałem rolnictwa. O ile na poziomie podregionów przemiany struktury zatrudnionych zachodzą powoli, przemiany na poziomie powiatów są już znaczne.



Najwięcej zatrudnionych w liczbach bezwzględnych w ciągu ubiegłej dekady przybyło w Bielsku-Białej, Gliwicach i Katowicach. Szczególnie pozytywnie trendy cechują podregion bielski, gdzie wszystkie powiaty zanotowały przyrost zatrudnienia w przemyśle i w usługach. Podobnie korzystna sytuacja cechuje Żory, które dyskontują dogodną lokalizację transportową oraz obecność na terenie gminy KSSE.



Jak wskazano w raporcie IBS, analogiczna sytuacja ma miejsce w Dąbrowie Górniczej. Pozytywny bilans zanotowały także powiaty tarnogórski i lubliniecki w podregionie bytomskim. Do drugiej kategorii miast, które odnotowały duży ubytek zatrudnionych w przemyśle zrekompensowany jednak miejscami pracy w usługach, można zaliczyć m.in. Katowice, Zabrze, Chorzów i Sosnowiec.



Pokazuje to, że niektóre duże ośrodki zlokalizowane w rdzeniu konurbacji katowickiej stosunkowo dobrze poradziły sobie z transformacją gospodarki.



Kolejną kategorię stanowią powiaty, w których zatrudnienie się zmniejsza ze względu na ubytek miejsc pracy w przemyśle. Należą do nich m.in. Piekary Śląskie, Świętochłowice, Ruda Śląska i Jastrzębie-Zdrój, a także powiaty będziński i pszczyński.





Z kolei w grupie miast w najtrudniejszej sytuacji, o kurczącej się bazie zarówno przemysłowej i usługowej, znalazły się Bytom, Mysłowice, Rybnik, a także Tychy, które we wcześniejszym okresie zanotowały bardziej dynamiczny okres rozwoju, głównie w oparciu o inwestycje zewnętrzne.



Redukcja zatrudnienia nie musi przekładać się na wzrost bezrobocia w danym mieście czy też kryzys konkretnej społeczności, ponieważ województwo śląskie i jego podregiony są dobrze zintegrowane przestrzennie. Znaczne dzienne przepływy pracujących (powyżej 1000 pracowników) występują nawet między głównymi miastami, stosunkowo oddalonymi od siebie: Katowicami i Bielsko-Białą oraz Katowicami i Częstochową.



Dobrze rozwinięta sieć dróg oraz wspólny system transportowy na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii powodują, że w porównaniu z innymi regionami nie występują „białe plamy” wykluczenia transportowego, szczególnie w obszarach silnie zurbanizowanych. Wysoka mobilność pracowników występuje jednak głównie na linii północ-południe, w mniejszym stopniu wschód-zachód.



Pozycja Katowic jako centrum regionalnych dojazdów do pracy jest bardzo silna. W Polsce do pracy więcej osób dojeżdża jedynie w Warszawie. Katowice stanowią cel 22 proc. wszystkich dojeżdżających do pracy poza gminą zamieszkania, co odpowiada mniej więcej miastu wielkości Chorzowa (114 tys. osób).



Obok Katowic silny ośrodek przyciągający mieszkańców okolicznych powiatów stanowią Gliwice. W południowej części regionu, obok Bielsko-Białej, ważnym węzłem dojazdów jest Jastrzębie-Zdrój, co wynika z przyciągania pracowników do kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej na terenie miasta.



W przypadku pozostałych gmin górniczych w regionie czynne kopalnie, poza gminą Ornontowice (gdzie zlokalizowana jest kopalnia węgla kamiennego Budryk należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej) nie są jednak w stanie przełamać ujemnego bilansu migracji pracowniczych.



Czytaj także: Z kolei w grupie miast w najtrudniejszej sytuacji, o kurczącej się bazie zarówno przemysłowej i usługowej, znalazły się Bytom, Mysłowice, Rybnik, a także Tychy, które we wcześniejszym okresie zanotowały bardziej dynamiczny okres rozwoju, głównie w oparciu o inwestycje zewnętrzne.Redukcja zatrudnienia nie musi przekładać się na wzrost bezrobocia w danym mieście czy też kryzys konkretnej społeczności, ponieważ województwo śląskie i jego podregiony są dobrze zintegrowane przestrzennie. Znaczne dzienne przepływy pracujących (powyżej 1000 pracowników) występują nawet między głównymi miastami, stosunkowo oddalonymi od siebie: Katowicami i Bielsko-Białą oraz Katowicami i Częstochową.Dobrze rozwinięta sieć dróg oraz wspólny system transportowy na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii powodują, że w porównaniu z innymi regionami nie występują „białe plamy” wykluczenia transportowego, szczególnie w obszarach silnie zurbanizowanych. Wysoka mobilność pracowników występuje jednak głównie na linii północ-południe, w mniejszym stopniu wschód-zachód.Pozycja Katowic jako centrum regionalnych dojazdów do pracy jest bardzo silna. W Polsce do pracy więcej osób dojeżdża jedynie w Warszawie. Katowice stanowią cel 22 proc. wszystkich dojeżdżających do pracy poza gminą zamieszkania, co odpowiada mniej więcej miastu wielkości Chorzowa (114 tys. osób).Obok Katowic silny ośrodek przyciągający mieszkańców okolicznych powiatów stanowią Gliwice. W południowej części regionu, obok Bielsko-Białej, ważnym węzłem dojazdów jest Jastrzębie-Zdrój, co wynika z przyciągania pracowników do kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej na terenie miasta.W przypadku pozostałych gmin górniczych w regionie czynne kopalnie, poza gminą Ornontowice (gdzie zlokalizowana jest kopalnia węgla kamiennego Budryk należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej) nie są jednak w stanie przełamać ujemnego bilansu migracji pracowniczych.Czytaj także: Szef Sierpnia 80 ostrzega przed realizacją unijnej polityki klimatycznej

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.