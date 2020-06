Siemens i Salesforce razem stworzą bezpieczne miejsce pracy

Firmy, które decydują się na powrót pracowników do biur, muszą spełnić szereg wymogów. To m.in. zachowanie bezpiecznej odległości przy biurkach, "zamaszyste" mijanie się na korytarzu czy regularna dezynfekcja sprzętu. Więcej o tych wytycznych w publikacji "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19", przygotowanej przez Głównego Inspektora Pracy i Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

Teraz dwaj technologiczni giganci ogłosili współpracę. Razem chcą opracować nowy pakiet technologii dla miejsc pracy, który będzie wspierał przedsiębiorstwa na całym świecie w bezpiecznym, ponownym otwieraniu. Partnerstwo obejmuje serwis Work.com zbudowany przez Salesforce oraz rozwiązania Inteligentnej Infrastruktury firmy Siemens, w tym Comfy oraz Enlighted.

Rozwiązania obejmują "bezdotykowe biuro" z mobilnymi kartami wstępu do budynku i wind oraz system bezpiecznego zarządzania miejscem pracy, który pozwala pracownikom na rezerwowanie sal konferencyjnych i biurek za pomocą aplikacji Comfy, która wysyła w czasie rzeczywistym powiadomienia o przekroczeniu bezpiecznej liczby uczestników w pomieszczeniu.

Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu danych o zajętości przestrzeni dostarczanych przez Enlighted i gromadzonych w ramach Comfy, w tym dotyczących obecności pracowników oraz rezerwacji biur i pomieszczeń, firmy będą mogły usprawnić proces śledzenia wzajemnych kontaktów w Work.com. Pozwoli to na szybsze i dokładniejsze reagowanie w sytuacjach awaryjnych. Śledzenie kontaktów będzie rozwiązaniem typu opt-in, zapewniającym poszanowanie prywatności użytkowników.

Firmy będą testowały nowe rozwiązania na własnej skórze, jako pierwsze uruchomią je we własnych biurach, w tym w siedzibie głównej Siemens Smart Infrastructure w Zug w Szwajcarii oraz Salesforce Tower w San Francisco.

- Bezpieczny powrót ludzi do miejsc pracy jest globalnym wyzwaniem, dlatego ważne jest, aby firmy chroniły swoich pracowników, w celu budowania zaufania i pewności siebie - powiedział Roland Busch, zastępca dyrektora generalnego i członek zarządu Siemens AG. - Wspólnie z Salesforce możemy szybko wspierać przedsiębiorstwa na całym świecie we wdrażaniu technologii, która pomaga pracownikom w powrocie do biura, jednocześnie kładąc podwaliny pod długoterminową cyfrową transformację w miejscach pracy - dodawał.

Z kolei Alex Dayon, prezes i dyrektor ds. strategii, Salesforce podkreślał, że organizacje na całym świecie zaczynają na nowo wyobrażać sobie przyszłe środowisko pracy, stawiając zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w centrum cyfrowych przemian. - Łącząc rozwiązania Siemens w zakresie inteligentnej infrastruktury z witryną Salesforce Work.com, dajemy firmom narzędzia do szybkiego podejmowania inteligentnych, opartych na danych decyzji, dzięki którym miejsca pracy będzie można bezpiecznie ponownie otworzyć - dodawał.