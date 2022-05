Sektor kosmiczny ma problemy z rekrutacją. Najtrudniej znaleźć inżynierów

Sektor przemysłu lotniczo-kosmicznego wciąż wykazuje wysokie zapotrzebowanie na nowych pracowników - wynika z pierwszej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego realizowanego przez PARP we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego.

jk

• 6 maj 2022 15:01





60 proc. pracodawców z sektora przemysłu lotniczo-kosmicznego, którzy przeprowadzali rekrutację, miało problemy ze znalezieniem kandydatów (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

60 proc. pracodawców z sektora przemysłu lotniczo-kosmicznego, którzy przeprowadzali rekrutację, miało problemy ze znalezieniem kandydatów.

Wynikają one przede wszystkim z wysokiego kompetencyjnego progu rozpoczęcia kariery na stanowiskach pracy w branży.

Najtrudniej znaleźć pracowników na stanowiska technologa (17 proc. wskazań), technika elektronika (16 proc.), kierownika produkcji (12 proc.) oraz technika automatyka (12 proc.).

Z badania PARP wynika, że w segmencie średnich i dużych przedsiębiorstw - od lipca 2020 do lipca 2021 - pracowników poszukiwała ponad 1/3 podmiotów. Aż 60 proc. pracodawców z sektora lotniczo-kosmicznego, którzy przeprowadzali rekrutację, miało problemy. Biorą się one w głównej mierze z wysokiego kompetencyjnego progu rozpoczęcia kariery na stanowiskach pracy w branży. Dla większości z kluczowych stanowisk wymagane jest wykształcenie wyższe na kierunku ścisłym lub związanym z branżą.

Czytaj też: Za kilka lat w Gdańsku powstanie centrum kosmiczne

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Badania pokazały, że problemy w znalezieniu odpowiednio wykwalifikowanego personelu dotyczą przede wszystkim wyspecjalizowanych kadr inżynieryjnych. Najtrudniej znaleźć pracowników na stanowiska technologa (17 proc. wskazań), technika elektronika (16 proc.), kierownika produkcji (12 proc.) oraz technika automatyka (12 proc.).

Firmy będą rekrutować

W ciągu najbliższych 12 miesięcy 30 proc. pracodawców planuje zatrudnić nowych pracowników na inne stanowiska niż kluczowe, przy czym najwięcej przedsiębiorców wskazało na pracownika z zakresu IT (18 proc.). Jest do zgodne z ogólną tendencją rynkową – specjalistów ds. IT brakuje nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

Aż 73 proc. pracodawców uważa, że liczba pracowników w ich firmach nie zmieni się w ciągu najbliższych 3 lat. Jedynie, co dziesiąty pracodawca przewiduje wzrost zatrudnienia, który będzie dotyczyć przede wszystkim pracowników na stanowiskach pilota oraz technologa.

Czytaj też: Praca w sektorze kosmicznym. Polska firma chce podwoić zatrudnienie W przypadku perspektywy długookresowej tylko 3 proc. pracodawców przewiduje pojawienie się nowych stanowisk, a będą to: pracownik z zakresu IT, programista, tester, automatyk oraz specjalista ds. recyklingów. Zadowoleni z pracy Aż 81 proc. badanych pracowników w sektorze przemysłu lotniczo-kosmicznego deklaruje, że jest zadowolona z pracy. Co więcej, stopień ich własnego przygotowania przez system kształcenia do pełnienia powierzanych im zadań jest oceniany relatywnie wyżej na tle analogicznych ocen ze strony pracodawców (83 proc.). 24 proc. pracowników wskazuje, że do realizacji zadań zawodowych na ich stanowiskach wymagane są dodatkowe uprawnienia. Wśród nich 19 proc. deklaruje posiadanie wymaganych przez pracodawców uprawnień. W grupie najczęściej wskazywanych licencji, które posiadają zatrudnieni pracownicy, są: certyfikaty zarządzania i kontroli jakości, licencja pilota, wykształcenie z konkretną specjalizacją techniczną.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU