Są najwięksi w branży, ale też muszą walczyć o pracowników

Jest duża presja płacowa ze strony pracowników i z pewnością to jest płaszczyzna, na której konkurujemy. Średnioterminowo presja płacowa będzie jednak spadać - uważa Anna Karyś-Sosińska, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Budimeksie.

Stosujemy tam podobne metody rekrutacyjne jak w Polsce. Spotykamy się też z podobnymi trudnościami: brakuje ludzi. Polska i Czechy mają jedne z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej. By uzupełnić luki, staramy się przebranżawiać pracowników, inwestujemy w rozwój kadry, oferujemy programy rozwojowe, szkolenia.

Rocznie realizujemy około 200 kontraktów budowlanych, na które potrzebujemy odpowiednio dużej kadry. Każdego roku uzupełniamy skład osobowy o około 100 nowych osób, choć były lata, kiedy przyjmowaliśmy nawet 500-600 osób. Pomaga nam to, że mamy niską rotację ludzi w porównaniu do innych ‎firm budowlanych, że mamy świetnych i zaangażowanych pracowników. ‎Nasi ludzie doceniają nas jako pracodawcę i jako organizację, która daje ‎bardzo duże możliwości rozwoju. ‎

W którym obszarze rekrutacji Budimex spotyka się dzisiaj z największymi wyzwaniami?

- Rynek pracy w Polsce jest obecnie bardzo wymagający. Na 30 zawodów deficytowych w 2022 roku aż 9 to były zawody typowo budowlane. Na braki pracowników wskazuje ponad 90 proc. firm branży.

Jednocześnie efektywność pracy w budownictwie wzrosła na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat o 53 proc. Ta sama liczba pracowników w branży budowlanej wypracowuje dużo wyższą wartość produkcji.

Najtrudniejsze rekrutacje dotyczą pracowników z zakresów sieci trakcyjnych, energetyki, a także hydrotechniki. Dlatego mocno stawiamy na rozwój i edukację kadry z doświadczeniem kolejowym i energetycznym do realizacji kontraktów trakcyjnych.

Ale przed HR stoją ogromne wyzwania w budownictwie: społeczne, technologiczne, gospodarcze, prawne i edukacyjne. Są to między innymi: starzenie się kadr, wysokie oczekiwania płacowe młodych ludzi, konieczność podnoszenia kompetencji ekologicznych, automatyzacja, niedopasowanie kodeksu pracy do wyzwań, rosnący poziom obostrzeń ochrony środowiska, przeciążenie formalnymi obowiązkami kierowników robót. Jest co robić.

Jest duża presja płacowa ze strony pracowników

Jak dostępność pracowników może wyglądać w zależności od rozwoju sytuacji na Ukrainie?

- Budimex nie odczuł specjalnie odpływu pracowników ukraińskich, ponieważ zatrudnialiśmy w nadzorze budowlanym niewiele osób z Ukrainy. W swoich zespołach ludzi z Ukrainy mają za to nasi podwykonawcy. Faktycznie na samym początku wybuchu wojny nastąpił ich częściowy odpływ, jednak większość podwykonawców z tą sytuacją kadrową sobie poradziła, dzisiaj ten problem nie jest już tak odczuwalny jak rok temu.

Coraz więcej firm jest otwartych na rekrutację z innych rynków - Gruzji, Węgier, Rumunii. Firmy rekrutacyjne oferują pracowników z Filipin czy Indii, jednak Budimex jeszcze z takiego wsparcia spoza europejskiego obszaru kulturowego nie korzystał.

Jak mocno spółki budowlane konkurują o pracownika?

- Jest duża presja płacowa ze strony pracowników i z pewnością to jest płaszczyzna, na której konkurujemy. Coraz częściej jednak widzimy nacisk ludzi na potrzebę większej stabilizacji i rozwoju. Mam na myśli dodatkowe benefity i warunki pracy, które firmy są w stanie zaoferować pracownikom. Szukający pracy coraz częściej zwraca uwagę na to, jak firma podchodzi do realizacji kontraktów i swojej działalności, także w zakresie CSR.

W Grupie Budimex jest zatrudnionych ponad 7 tysięcy osób. Fot. mat. pras.

Na co dzień obserwujemy, jak rośnie świadomość ekologiczna, zwłaszcza młodych ludzi. Jak wyraźna jest różnica pomiędzy podejściem do CSR u młodych pracowników i starszych pokoleń?

- Świadomość ekologiczna wszystkich pokoleń w Polsce bardzo wzrosła. Z badań wynika, że obecnie 70 proc. z nas martwi się zmianami klimatu. Ta różnica jest widoczna. Grupa osób wchodzących na rynek pracy mocno na to zwraca uwagę i to będzie kolejny aspekt, w którym firmy będą konkurować.

Młodzi ludzie pokolenia Y i Z mają nieco inne podejście do życia, świata, pracy, czasu wolnego od pokolenia X i Baby Boomers. Łatwiej podejmują decyzję o zmianie, są może nieco bardziej ciekawi świata, cenią sobie balans pomiędzy pracą zawodową i życiem prywatnym, o co w branży budowlanej nie jest łatwo. Kontrakty mają bowiem swoje terminy realizacji, odległości geograficzne itp.

Średnioterminowo presja płacowa będzie spadać

Widzimy dużą presję pracowników na wynagrodzenia, w związku m.in. z inflacją. Jakie są pani przewidywania w zakresie wzrostu wynagrodzeń?

- W rankingu GfK Purchasing Power Europe 2022 Polska spadła o jedną pozycję, na 29. miejsce w badaniu mierzącym siłę nabywczą 42 europejskich państw. Średnia siła nabywcza przypadająca na Polskę wyniosła ponad 9,2 tys. euro, podczas gdy średnia dla Europy to ponad 16,3 tys. euro.

Te dane pokazują, że zarówno po stronie pracodawców, jak i po stronie zarządzających gospodarką jest jeszcze dużo do zrobienia, aby dać firmom przestrzeń do podnoszenia wynagrodzeń w Polsce. I z tego powodu mamy w gospodarce i tym samym w naszej organizacji w tej chwili dużą presję pracowników na wynagrodzenia, która wynika ze zwiększonych kosztów utrzymania, wysokiej inflacji i wzrostu stóp procentowych.

W zeszłym roku uruchomiliśmy w Budimeksie proces podwyżkowy, zadbaliśmy o to, by zachować równowagę pomiędzy wynagrodzeniami a premiami. Nie zanotowaliśmy zatem zwiększonego odpływu pracowników, spowodowanego niezadowoleniem z warunków finansowych.

Myślę, że średnioterminowo presja płacowa będzie jednak spadać. Inflacja będzie hamować w perspektywie 2-3 lat. Nasza sytuacja geopolityczna będzie wspierać rozwój gospodarki, szczególnie w obszarach: logistyki, budownictwa infrastrukturalnego i energetycznego, produkcji przemysłowej, eksportu. To pozwoli odpowiedzieć też na rosnące oczekiwania w zakresie wynagrodzeń.

Jak będzie wyglądał poziom bezrobocia w kolejnych latach?

- Poziom bezrobocia, zwłaszcza w branży budowlanej, nie będzie się moim zdaniem specjalnie zmieniał. Na rynku pracy brakuje obecnie miedzy 50 a 100 tysięcy osób, ale nadrabiamy wzrostem wydajności pracy i produkcji w budownictwie. Liczę, że środki z programów europejskich zostaną uruchomione, co będzie generowało potrzebę zwiększenia zatrudnienia. Przyszły koniec wojny w Ukrainie spowoduje również zwiększone potrzeby na pracowników w branży budowlanej. Wierzę, że polskie firmy będą zaangażowane w odbudowę tego kraju.

