Są miejsca w Polsce, gdzie ponad 40 proc. zatrudnionych w firmach to górnicy

Zatrudnienie w górnictwie ma istotne znaczenie dla niektórych powiatów. Udział miejsc pracy w górnictwie jest znaczny w stosunku do ogółu zatrudnionych w małych, średnich i dużych firmach w powiecie bieruńsko-lędzińskim (42 proc.), Jastrzębiu-Zdroju (33 proc.) oraz Rudzie Śląskiej (20 proc.). Duże ośrodki przemysłowo-usługowe, takie jak Katowice, czy Zabrze, także posiadają na swym obszarze czynne kopalnie, jednak udział zatrudnionych w górnictwie w ogólnej liczbie pracujących nie przekracza tam 5 proc. - wskazuje Instytut Badań Strukturalnych (IBS) w raporcie zatytułowanym: Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim.

Kopalnia Piast w Bieruniu. W 2016 r. została połączona z lędzińską kopalnią Ziemowit, tworząc jedną kopalnię - Piast-Ziemowit (fot. PTWP)

Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim jest skoncentrowane przestrzennie.

Tauron Wydobycie posiada aktywa we wschodniej części woj. śląskiego (w tym dwie kopalnie w woj. małopolskim: Brzeszcze i Janina), Jastrzębska Spółka Węglowa - w zachodniej.

Natomiast kopalnie Polskiej Grupy Górniczej położone są w centralnej części Zagłębia Górnośląskiego oraz Rybnickim Okręgu Węglowym.

W 2019 roku najwięcej czynnych kopalni w Zagłębiu Górnośląskim znajdowało się w Rudzie Śląskiej (3), Jastrzębiu-Zdrój (2), Rybniku (2) i Katowicach (2). Obszar wydobycia poszczególnych kopalń często obejmował kilka gmin lub nawet powiatów - wskazuje Instytut Badań Strukturalnych (IBS) w raporcie zatytułowanym: Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim.



Przykładowo kopalnia Rydułtowy znajduje się pod terenami powiatów wodzisławskiego, rybnickiego oraz miasta Rybnik. Występują również przypadki, gdzie w granicach jednego miasta znajdowały się złoża w eksploatacji różnych spółek.



Odległość między najbliższą sąsiednią kopalnią węgla kamiennego nie jest duża: wyniosła od ok. 3,5 km w przypadku kopalń rudzkich do ok. 14 km między Przedsiębiorstwem Górniczym Silesia a kopalnią Brzeszcze. Relatywnie niewielkie odległości między kopalniami mogą sprzyjać mobilności pracowników, na przykład zmianie miejsca pracy ze względu na lepsze zarobki lub wyczerpywanie się złóż w danym zakładzie.



Duże ośrodki przemysłowo-usługowe, takie jak Katowice, czy Zabrze, także posiadają na swym obszarze czynne kopalnie, jednak udział zatrudnionych w górnictwie w ogólnej liczbie pracujących nie przekracza tam 5 proc.



Niewielkie zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego utrzymywane jest też w ośrodkach, w których wydobycie ustało kilkanaście lat temu, m.in. w Czeladzi (powiat będziński), gdzie znajduje się Centralny Zakład Odwadniania Kopalń (CZOK). Obecność centrali spółek węglowych sprawia, że niektóre ośrodki miejskie zwiększają swą pozycję w regionalnym systemie osadniczym, zapewniając dobrze płatne miejsca pracy.



