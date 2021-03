Równość płci w sektorach przemysłowych. Pracodawcy przełamują stereotypy

Coraz więcej firm dostrzega wpływ jakości relacji pracowniczych na jakość wykonywanej przez nich pracy. Szczególnie dotyczy to spółek z branż uznawanych za typowo męskie, gdzie praca nad wcześniej nieobecną kwestią równości płci przynosi realne korzyści dla pracowników i pracodawcy.

Z punktu widzenia pracodawcy nie powinno mieć znaczenia, jaką płeć mają pracownicy, jeśli wykonują swoją pracę. Jednak bez rzeczywistych działań ze strony pracodawcy zachowanie takiej równowagi w praktyce może okazać się trudne, zwłaszcza jeśli przeszkadzają w tym utarte i mocno osadzone stereotypy. Żyjemy w czasach kiedy płeć nie odgrywa roli w pracy. Każdy jest traktowany równo i ma równe szanse, a wysokość zarobków zależy od kompetencji i nakładów pracy.

Faktem jest, że niesprawiedliwe czy niewłaściwe traktowanie w pracy jest czynnikiem obniżającym efektywność pracownika na równi z przymuszaniem do nadgodzin, niską płacą, nadmiernym stresem i ostatecznie prowadzi do wypalenia zawodowego i rozwiązania umowy o pracę lub, w skrajnych przypadkach, może skończyć się procesem i stratami finansowymi i wizerunkowymi. Dlatego właśnie firmy, które dostrzegły to zagrożenie starają się przekuć je w szansę.

Aby skutecznie kształtować postawy prorównościowe, pracodawca może m. in. monitorować różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, szkolić i doskonalić wewnętrzne przepisy, które zachęcają do takich postaw, a także wyposażyć pracowników w umiejętności i narzędzia do skutecznego rozpoznawania i reagowania na zachowania i sytuacje, które mogą tę równość zaburzać.

Hutnictwo jest przykładem branży stereotypowo zdominowanej przez mężczyzn, mimo że w rzeczywistości tak nie jest - kobiety od dawna pracują tam na różnych stanowiskach, również kierowniczych.

Związek zawodowy NSZZ Pracowników Arcellor Mittal Poland przy współpracy z partnerem, małopolskim związkiem pracodawców Lewiatan, wdraża właśnie współfinansowany z funduszy norweskich projekt, który ma na celu pomóc w przełamywaniu tych stereotypów i w realny sposób promować praktyki i rozwiązania gwarantujące prawdziwą równość kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.

Projekt składa się z serii spotkań online, warsztatów, badań, publikacji oraz konferencji podsumowującej osiągnięte cele. W ramach projektu powstaje też internetowa platforma do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i porad w zakresie działań równościowych w firmach.

Pierwsze szkolenia nauczyły uczestników, jak rozpoznawać i reagować na często nieuświadomioną mikroagresję współpracowników i przełożonych. Czym jest mobbing i jak się zachować w sytuacji bycia mobbingowanym, ale też w sytuacji, gdy uświadamiamy sobie, że to, co sami robimy może być uznane za mobbing. W szkoleniach uczestniczyli pracownicy różnych działów, zatrudnieni na różnych stanowiskach - biurowi i pracujący w różnych częściach firmy, obojga płci.

Najistotniejsze były przykłady pokazujące, jak zachowywać się w konkretnych przypadkach, konkretnych zachowań - jak na nie reagować, bo tu nie zawsze jest jedna odpowiedź – z poszanowaniem godności obu stron, ale przede wszystkim jak rozpoznawać konkretne zjawiska. Czym jest autostereotypizacja, jakie są bariery równości, czym jest i jakie są typy dyskryminacji, jak mówić uwzględniając równość płci i na czym w ogóle polega równość płci i jak oddzielić życie zawodowe od prywatnego. Chodzi o tak proste rzeczy jak nazwanie, określenie definicji, upewnienie pracowników złożoności zjawiska i wskazanie możliwych rozwiązań w danej sytuacji, hipotetycznej, opisywanej.

Pracownicy biorący udział w szkoleniach mieli za zadanie na podstawie zdobytej wiedzy wybrać optymalne rozwiązanie przedstawianej sytuacji - aby to zrobić musieli ją rozumieć i samodzielnie zidentyfikować problem czy niewłaściwe zachowanie. Celem jest tu oczywiście zmiana stereotypów, przyzwyczajeń, nawyków i działania korygujące. Najważniejsza w tym wszystkim jest wiedza i świadomość samych pracowników, którzy dzięki szkoleniom i otwartości zyskali narzędzia do tego, by uczynić miejsce pracy bardziej przyjaznym dla wszystkich - a to z kolei przekłada się na większą wydajność pracy ludzi i w realnym stopniu może wpływać na wyniki firmy.

Kobiety w motoryzacji

Z roku na rok odsetek kobiet pracujących w branży automotive rośnie. Przykładem jest Volkswagen Poznań. W 2020 r. kobiety stanowiły ok. 8 proc. całej 11 tys. załogi - w głównej mierze pracowały na stanowiskach administracyjnych i inżynierskich. Blisko 130 kobiet pracowało także na stanowiskach bezpośrednio związanych z procesem produkcji, w szczególności w obszarze lakierni i montażu.

- Kobiety doskonale radzą sobie w dziale kontroli jakości i na stanowiskach wymagających dużej precyzji i dokładności. Promujemy także kształcenie kobiet w zawodach technicznych i zachęcamy młode panie do podjęcia nauki w jednej z dwóch szkół zawodowych, z którymi współpracujemy. Tam mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie w zawodach tak specjalistycznych jak odlewnik czy mechanik precyzyjny. To co wyróżnia także Volkswagen Poznań na tle innych spółek koncernu to najwyższy odsetek kobiet wśród kadry managerskiej – 34 proc. - wskazuje Jolanta Musielak, członek zarządu ds. personalnych i organizacji w Volkswagen Poznań.

Innym przykładem firmy z branży automotive promującej zatrudnienie kobiet jest Faurecia. 40 proc. załogi firmy to kobiety. Spółka bardzo mocno współpracuje z uczelniami. Organizuje akcje promocyjne, w których uczestniczą kobiety zatrudnione w obszarze R&D.

- 18 proc. zespołu badawczo-rozwojowego stanowią kobiety, a warto dodać, że na początku nie mieliśmy ani jednej kobiety w zespole. Postęp jest zatem bardzo duży – mówi Magdalena Smolarska, zastępca dyrektora ds. HR w Faurecii na Polskę, kierownik rozwoju zasobów ludzkich na Polskę.

Panie pracują również na produkcji, jednak warto wziąć pod uwagę, że dział produkcyjny rządzi się swoimi prawami – nie wszystkie prace mogą wykonywać kobiety, podobnie jak nie wszystkie prace powinny wykonywać mężczyźni. Wszystko zależy od rodzaju produkcji.

- Przykładowo w Wałbrzychu mamy fabrykę produkującą zagłówki i podłokietniki do samochodów. Jest to typowa szwalnia, w związku z tym 80 proc. zatrudnionych to panie. Swoich sił próbowali także panowie, jednak ich zdolności manualne są mniejsze niż w przypadku kobiet. Tuż obok mamy zakład produkujący struktury metalowe do foteli samochodowych, gdzie zatrudniamy zaledwie 7 proc. kobiet. Praca w tej fabryce do lekkich nie należy, choć produkcja jest zautomatyzowana, to jednak trzeba przenosić ciężkie elementy – nie jest to raczej praca dla kobiety. W kolejnej fabryce w Wałbrzychu produkujemy metalowe elementy, dzięki którym fotele samochodu odchylają się. Choć jest to typowa fabryka metalowa, to jednak produkowane są drobne elementy, a stanowiska pracy są siedzące – tłumaczy Magdalena Smolarska.

Strategia firmy Faurecia zakłada, że w finalnym etapie rekrutacji wśród trzech kandydatów powinna znaleźć się co najmniej jedna kobieta. W ten sposób spółka chce wzmocnić zróżnicowanie z uwagi na płeć.