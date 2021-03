Rośnie popyt na produkty wegańskie i zatrudnienie w sektorze ich produkcji

Oatly szwedzki producent mleka owsianego stawia największą fabrykę roślinnego mleka na świecie. Zakład w Peterborough, we wschodniej Anglii, który zostanie otwarty w 2023 roku, będzie mógł produkować do 450 milionów litrów mleka owsianego rocznie. Znajdzie w niej zatrudnienie na razie około 200 osób.







Kalina Olejniczak

Kalina Olejniczak • 9 mar 2021 18:52





W Wielkiej Brytanii powstaje jedna z największych na świecie fabryk mleka roślinnego (fot.pxhere)

35 proc. Polaków w wieku 18-74 lata kupuje produkty wegańskie - wynika z najnowszego ogólnopolskiego badania Instytutu Badania Rynku i Opinii Społecznej IMAS przeprowadzonego w styczniu 2021 roku. Z kolei według GfK w 2020 r. liczba nabywców "roślinnego mięsa" w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do 2019 r. Firma badawcza podaje, że do listopada 2020 r. w ujęciu rocznym sprzedaż roślinnych zamienników mięsa wartościowo wzrosła o 138 proc., a ilościowo o 107 proc.

W krajach Europy zachodniej i USA proporcje rozkładają się podobnie. Choć zadeklarowanych wegan nie jest więcej niż kilka procent (więcej jest wegetarian - ok. 10-20 procent) to osób, które zastępują mięso produktami wegańskimi jest około 1/3 w społeczeństwie.

Oznacza to coraz większą popularność marek produkujących jedzenie bez komponentów zwierzęcych. I tak np. Oatly szwedzki producent mleka owsianego z siedzibą w Malmö, który szykuje się do wejścia na giełdę w USA stawia nową fabrykę w Wielkiej Brytanii. Zakład w Peterborough, we wschodniej Anglii, który zostanie otwarty w 2023 roku, będzie mógł produkować do 450 milionów litrów mleka owsianego rocznie. Znajdzie w niej zatrudnienie około 200 osób. Będzie to jedna z największych na świecie fabryk mleka roślinnego.

Oatly cieszy się ogromnym wzrostem, korzystając ze wzrostu popularności diet bezmięsnych. Jego sprzedaż prawie podwoiła się do 200 milionów dolarów w 2019 roku i przewiduje się podobny wzrost w 2020 roku.

