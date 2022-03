Rekrutacje pod prąd. W Polsce zaczęło brakować górników

Ostatnia polska kopalnia zakończy działalność w 2049 roku. Do tego czasu zakłady mają być sukcesywnie wygaszane. Pracujący w nich górnicy przechodzić będą na emerytury lub skorzystają z systemu odpraw. Aktualnym problemem branży górniczej jest brak kadr. Szczególnie tych, które o samym górnictwie wiedzą coś więcej.

- Górnictwo dziś przeżywa upadek. Kursy nie są tak popularne jak dawniej. Działamy na rynku od 12 lat. Dawniej uczestników liczyliśmy w setkach. Dziś zainteresowanie spada - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl kierownik sekretariatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Prymus Katarzyna Petroniec.

Największym zainteresowaniem cieszą się dwie lokacje.

- Wyjątkami są rejony Knurowa i Radlina, gdzie nadal działają kopalnie. W miejscach, w których wydobycie wstrzymano i wygaszono kopalnie, odczuwamy mniejsze zainteresowanie górnictwem - dodaje.

Nie ma się czemu dziwić. Kopalnie leżące w tej części Śląska są jednymi z ostatnich, jakie będą zamykane. Ruch Chwałowice i Ruch Jankowice (obie w Rybniku) zakończą eksploatację w 2049 r. Zamknięcie Ruchu Marcel z Radlina planowane jest na 2046 rok, rok wcześniej planowane jest zamknięcie Ruchu Rydułtowy.

W 2021 roku między rządem a przedstawicielami strony społecznej zawarto umowę dotyczącą transformacji sektora górnictwa kamiennego w Polsce. Wśród najważniejszych zapisów były te dotyczące wygaszania polskich kopalń czy rozwiązań systemowych chroniących pracowników.

Podpisanie umowy społecznej było oficjalnym wytyczeniem drogi odchodzenia od węgla w Polsce.

Czy jej zapisy w obecnych realiach będą wystarczające? Związki zawodowe mają wątpliwości.

- Sytuacja jest tak dynamiczna, że korekcie może ulec wszystko - mówił w połowie marca Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

Wiele zależeć będzie także od decyzji Komisji Europejskiej, która teraz musi notyfikować zapisy umowy.

Zanim jednak z ostatniej polskiej kopalni zostanie wydobyta ostatnia tona węgla (2049 rok), kopalnie pracować będą. A by realizowały swoje zadania, potrzebują pracowników. I tu pojawia się problem, który choć górnictwu znany jest od lat, będzie się pogłębiał - luki kadrowe.

W zeszłym roku problemy kadrowe zgłaszali m.in. związkowcy działający w kopalniach należących do Polskiej Grupy Górniczej.

Kursy lekiem na brak szkół górniczych?

- Zacznijmy od tego, że szkół górniczych dziś w ogóle nie ma - mówi Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Dziś rekrutacje w branży górniczej są trochę zadaniem karkołomnym, pod prąd polityki państwa. Poprzez zawartą w ubiegłym roku umowę społeczną finansuje się odchodzenie od zawodu górniczego. Górnicy mają odchodzić z pracy - podkreśla.

W roku szkolnym 2021/2022 nie utworzono żadnej nowej klasy górniczej. Nie dziwi to Jerzego Markowskiego który podkreśla, że patrząc na przyszłość branży, wybór zawodu górnika nie jest wyborem najrozsądniejszym.

- Każdy rozsądnie myślący człowiek zakłada, że do tego zawodu nie należy iść. Ci sprytniejsi uważają, że pójdą na rok i skorzystają z odprawy, która wynosi 120 tys. złotych. Ci, którzy chodzą na kursy, chyba zrozumieli lepiej od rządu i przede wszystkim Komisji Europejskiej, że górnictwo w Polsce jest potrzebne. Jeśli patrzymy na kursy górnicze jako sposób na dokwalifikowanie lub wykwalifikowanie kogoś, kto może zacząć pracę w kopalni, to tak, jest to dobra droga - dodaje.

Droga, która jednak nie sprawdzi się w każdym poziomie pracy górniczej.

- Na kursie nie jesteśmy w stanie nauczyć się pracy w warunkach zagrożenia naturalnego. Średnie szkoły zawodowe czy pięcioletnie technika to było za mało - dodaje.

Jak twierdzi dyrektor jednej z firm szkoleniowych, który chce zachować anonimowość, firmy górnicze nie zawsze chcą z współpracować z prywatnymi firmami szkoleniowymi.

- Dwie największe spółki mają swoje ośrodki szkoleniowe. My współpracujemy głównie z firmami zewnętrznymi. Stąd tych szkoleń jest znacznie mniej. Zresztą na przestrzeni lat liczba realizowanych szkoleń także spadła - wyjaśnia w rozmowie.

Na zainteresowanie odbywaniem tego typu szkoleń wpływa także polityka dekarbonizacyjna.

- Ludzie się zastanawiają, czy przepracują te 25 lat w zawodzie. Zbyt wiele niewiadomych. Nie wiem, czy w obecnej sytuacji podejmowane są rozmowy o możliwym zwiększeniu prac. Na dziś widzimy spadki zainteresowania - dodaje.

Nauka zawodu

Jak wyglądają kursy? Wszystko zależy od firmy i od stanowiska. W przypadku CKZiU Prymus szkolenie trwa rok.

- Staramy się przestrzegać przepisów związanych z rozporządzeniem MEiN. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w weekendy. Mamy zajęcia teoretyczne i praktyczne. Teoria to eksploatacja złóż podziemnych, maszyny górnicze, przepisy BHP - tłumaczy Katarzyna Petroniec.

Zajęcia praktyczne odbywają się na sztolni ćwiczebnej, a także obejmują sprawdzenie umiejętności podczas praktyk zawodowych.

- Zajęcia praktyczne odbywają się na sztolni ćwiczebnej, a praktyka zawodowa w zakładach pracy. Tu podstaw uczą nasi instruktorzy. Realia ćwiczebne są oczywiście zupełnie inne niż te pod ziemią, mamy jednak wyrobiska, które symulują pracę pod ziemią - dodaje.

Zajęcia prowadzone przez ośrodek szkoleniowy Białecki mają inną formę.

- Obserwujemy niesłabnące zainteresowanie szkoleniami górniczymi na przestrzeni lat. W zależności od typu szkolenia, mogą one trwać od kilku do kilkunastu dni. W naszych ośrodkach zajęcia teoretyczne przeprowadzane są przez wyspecjalizowaną kadrę osób związanych z kopalnią, natomiast zajęcia praktyczne przeprowadzane są na kopalniach oraz w sztolniach, by jak najlepiej oddać warunki panujące w kopalni. Taki sposób szkolenia sprawia, że kursant merytorycznie oraz praktycznie jest odpowiednio przygotowany do pracy na danym stanowisku - tłumaczy prezes firmy Magdalena Białecka-Tur.

Wojna na Ukrainie zmienia optykę

Ewelina Uss odpowiedzialna za koordynację szkoleń górniczych w firmie Białecki zauważa, że aktualna sytuacja na wschodzie i kontrowersje związane z importem rosyjskiego węgla do Polski pokazały, iż podjęcie decyzji o procesie odchodzenia od węgla okazało się nie do końca przemyślane.

- Oczywiście cały czas uważamy, że odchodzenie od węgla w Polsce to będzie proces długotrwały i rozłożony w czasie. Wojna w Ukrainie utwierdza nas w tym przekonaniu oraz pokazuje nam, jak dużym błędem byłoby szybkie odejście Polski od węgla. Kopalnie węgla kamiennego są specyficznym miejscem pracy, które wymaga specjalistycznych szkoleń do pracy na określonych stanowiskach. Jako ośrodek Białecki nieprzerwanie od 1992 roku szkolimy w specjalnościach górniczych, a nasi słuchacze stanowią trzon kadry w zakładach górniczych. Zamykanie państwowych szkół górniczych w znacznym stopniu wpływa na braki kadrowe w górnictwie, ale ośrodki szkoleniowe oraz szkoły prywatne od lat starają się zapobiec temu zjawisku - wyjaśnia.

Czy wojna przełoży się na zwiększenie zatrudnienia?

- Wojna pokrzyżowała plany wielu branż. Nie wiemy jednak, jak się przełoży na perspektywy powrotu do zatrudniania w kopalniach. Musimy poczekać na rozwój sytuacji - podkreśla Katarzyna Petroniec.

Jerzy Markowski zauważa, że dziś w górnictwie potrzebni są ludzie.

- Pokazała to sytuacja wojny w Ukrainie. Nagle okazało się, że węgiel jest energetycznie Polsce niezbędny. Ale do tego, by to zauważyć, potrzebowaliśmy wojny. Gdy eksperci o tym mówili, nikt w to nie wierzył - wyjaśnia.