Rekordowa liczba inwestycji w KSSE. Powstanie 1,5 tys. nowych miejsc pracy

Inwestorzy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) zrealizuj 57 projektów wartych ponad 4,9 mld zł. Dzięki nim pracę w regionie znajdzie ponad 1,5 tys. osób, a firmy te utrzymają dotychczasowe zatrudnienie na poziomie 6,4 tys. pracowników.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (fot. paih.gov.pl)

Dzięki nowym inwestycjom w KSSE w regionie pracę znajdzie ponad 1,5 tys. osób.

Rodzimi przedsiębiorcy zrealizują aż 80,7 proc. wszystkich tegorocznych inwestycji wartych ponad 3,6 mld zł. Dzięki nim pracę w regionie znajdzie 1,1 tys. nowych pracowników.

Mikro, małe i średnie firmy stanowią 66,6 proc. wszystkich tegorocznych projektów inwestycyjnych Katowickiej SSE.

- Rok 2020 zdecydowanie należy do polskich firm. Rodzimi przedsiębiorcy zrealizują aż 80,7 proc. wszystkich pozyskanych przez nas tegorocznych inwestycji wartych ponad 3,6 mld zł. Dzięki nim pracę w regionie znajdzie 1,1 tys. nowych pracowników, a aż 2,6 tys. stanowisk zostanie utrzymanych. To oznacza siłę i stabilną pozycję rynkową naszych inwestorów mimo pandemii, a także pokazuje, że przepisy Polskiej Strefy Inwestycji i nasze działania pomocowe w ramach Specjalnej Strefy Wsparcia spełniają swoje zadanie - ocenia prof. AWSB dr hab. Barbara Piontek, zastępca prezesa KSSE.

- Inwestycje w Katowickiej SSE zrealizują w tym roku również firmy z kapitałem niemieckim (5,3 proc.), angielskim (3,5 proc.), amerykańskim (1,75 proc.), chińskim (1,75 proc.), holenderskim (1,75 proc.), włoskim (3,5 proc.) i szwedzkim (1,75 proc.) - dodaje.

Jak ocenia Piontek, 2020 to rok MŚP. - Mikro, małe i średnie firmy stanowią 66,6 proc. wszystkich tegorocznych projektów inwestycyjnych Katowickiej SSE, z czego najwięcej, bo aż 42,1 proc. zrealizują mikro i małe firmy, m.in. takie jak np.: DKGlass, czy Inter Color Partner. Cieszy nas takie zainteresowanie ofertą KSSE w tej grupie przedsiębiorców, bo potwierdza ono, że strefy ekonomiczne mają skuteczne narzędzia rozwoju także dla mikro i małych firm – zaznacza.

- Jako motor automotive, uruchomiliśmy w KSSE na podsumowanie tego roku dwa duże projekty elektromobilne. Jednym z nich jest pierwsza w historii polska marka samochodu elektrycznego Izera, którego produkcja ruszy ze wsparciem m.in. KSSE już w 2024 roku w Jaworznie. Drugi to nowa inwestycja, naszego flagowego inwestora FCA Poland. Firma będzie produkowała w Polsce i to u nas, w Tychach całkiem nowe modele samochodów do tej pory nieprodukowane przez Grupę - mówi prezes Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- Dzięki realizacji inwestycji na Śląsku będą powstawały nowoczesne auta marek FCA z napędem elektrycznym oraz hybrydowym. W ramach samej decyzji o wsparciu KSSE, nasz inwestor zadeklarował ponad 755 mln zł nakładów w fabrykę w Tychach - dodaje. W 2020 roku KSSE była atrakcyjna przede wszystkim dla branży metalowej (15,8 proc.), motoryzacyjnej (14,1 proc.) i budowlanej (14,1 proc.), a także sektora maszynowego (8,8 proc.), tworzyw sztucznych (7 proc.), papierniczego (7 proc.), spożywczego (5,2 proc.), meblarskiego (3,5 proc.), elektrycznego (3,5 proc.) oraz IT (3,5 proc.). Inwestycje na terenie KSSE zrealizują też przedsiębiorcy z branży chemicznej (1,75 proc.), transportowej (1,75 proc.), BPO (1,75 proc.), energetycznej (1,75 proc.), wyrobów ze szkła (1,75 proc.) oraz medycznej (1,75 proc.), poligraficznej (1,75 proc.), recyklingu (1,75 proc.), przetwórstwa drewna (1,75 proc.) i innych (1,75 proc.) W Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, złożonej z centrali w Katowicach oraz podstref: gliwickiej, jastrzębsko-żorskiej, tyskiej i sosnowiecko-dąbrowskiej, działa aktualnie około 450 przedsiębiorstw (w tym mały i wielki biznes, firmy globalne i rodzinne), które łącznie zainwestowały 42 mld zł i stworzyły ponad 80 tys. miejsc pracy. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała dotychczas 590 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej i 121 decyzji o wsparciu w ramach nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji.

