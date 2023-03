Przemysł nie ma płci; kobiety radzą sobie całkiem nieźle

3/4 kobiet uważa branżę produkcyjną za dobre miejsce do pracy (fot. Shutterstock)

To jednak nie oznacza, że nie ma kwestii wymagających poprawy. Niezależnie od płci 43 proc. ankietowanych wskazuje na odczuwalną różnicę w poziomie wynagrodzeń. Dane GUS za IV 2021 r. pokazuję, że mężczyźni zarabiają w tym sektorze 19,7 proc. więcej od kobiet. Problemem jest też możliwość budowania przez kobiety kariery w branży przemysłowej – na jej brak wskazało 38 proc. badanych kobiet i 20 proc. mężczyzn.

- Z naszej ankiety wynika, że 3/4 kobiet uważa branżę produkcyjną za dobre miejsce do pracy. Jednak wciąż jest wiele obszarów do poprawy, chociażby w kontekście dopasowania stanowisk pracy, możliwości rozwoju, luki płacowej oraz oferty benefitowej. Wyniki ankiety stanowią doskonałe wskazówki dla zarządzających fabrykami – wyjaśnia Mateusz Tałpasz, CEO Smart Lunch.

Blisko połowa kobiet (48 proc.) wskazała, że w ich ocenie istotnie ważna dla podniesienia atrakcyjności pracy w fabryce, jest kwestia lżejszej pracy fizycznej.

Postrzeganie kobiet zależne od stanowiska. Im wyżej, tym lepiej

Okazuje się, że im wyższe stanowisko w firmie, tym mniej zwolenników stwierdzenia, że branża produkcyjna jest dobrym miejscem pracy dla kobiet. Zgadza się z nim 57 proc. mężczyzn na kierowniczych stanowiskach oraz 44 proc. kobiet. „Może to być kwestia przyzwyczajenia do tradycyjnego modelu zatrudnienia, w którym branża produkcyjna jest zdominowana przez mężczyzn. Dopiero wraz z rozwojem technologii praca w sektorze przemysłowym stawała się coraz lżejsza, a co za tym idzie, przyciągała więcej kobiet. Kampanie edukacyjne i szkolenia dotyczące roli kobiet w branży produkcyjnej, będą więc pełniły kluczową rolę w zmianie postrzegania płci pięknej przez kadrę zarządzającą, a także pozwolą podkreślić jej potencjał i umiejętności” zauważają autorzy badania.

Elastyczność najbardziej potrzebnym benefitem

Dbanie o work-life balance jest ważne dla kobiet pracujących w branży produkcyjnej. Jednym z elementów wspomagającym troskę o tę równowagę, jest elastyczność czasu pracy oraz praca zdalna, wskazane przez 24 proc. badanych.

Istotne znaczenie dla kobiet ma również benefit żywieniowy, który może pomagać w utrzymaniu równowagi praca – życie zawodowe. 46 proc. ankietowanych pań stwierdziło, że dzięki możliwości zjedzenia w godzinach pracy, dania dofinansowanego przez pracodawcę: oszczędzają czas (46 proc.), zachowują energię przez cały dzień (42 proc.) oraz oszczędzają pieniądze (42 proc.).

W pierwszej trójce interesujących benefitów oferowanych przez pracodawców w branży produkcyjnej znalazły się także: pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie i karta sportowa.

