Przemysł dał radę pandemii. Ale jedna branża nie ma co liczyć na podwyżki

Polski rynek pracy trzyma się nieźle. Dobre wyniki zawdzięczamy ożywieniu gospodarczemu w przemyśle – produkcja, jak podał GUS, w marcu była aż o 18,9 proc. wyższa niż rok wcześniej. Jak ten wzrost przekłada się na sytuację finansową pracowników w przemyśle? Nie wszyscy mają szansę na podwyżkę. Branżą, w którą pandemia uderzyła wyjątkowo mocno jest motoryzacja.

W 2021 roku na podwyżki mogą liczyć inżynierowie różnych specjalizacji. Wysokie stawki utrzymają pracownicy działów związanych z IT (Fot. PTWP)

Firma rekrutacyjna Grafton Recruitment opublikowała raport „Przemysł 2021. Raport płacowy branży produkcyjnej”.

W 2021 roku na podwyżki mogą liczyć inżynierowie różnych specjalizacji. Wysokie stawki utrzymają pracownicy działów związanych z IT.

Jednak pandemia swoje zrobiła. Firmy szukają oszczędności w efekcie o kilkanaście procent spadło wynagrodzenie kadry zarządzającej i kierownictwa.

Raport został przygotowany przez firmę rekrutacyjną po raz czwarty. Przedstawia stawki wynagrodzeń z podziałem na 10 województw dla 200 stanowisk produkcyjnych w podziale na segmenty rynku: przemysł ciężki, motoryzacyjny, produkcja AGD, przemysł chemiczny & FMCG. Opisuje strukturę przedsiębiorstwa produkcyjnego: zarówno pion produkcji, jak działy wspierające (Back Office) oraz badań i rozwoju (R&D). Został sporządzony na początku drugiego kwartału 2021 roku na próbie 262 firm oraz 9654 kandydatów Grafton Recruitment.

- Ostatni kwartał zeszłego roku pokazał, że w 2021 roku w produkcji będziemy mieli do czynienia ze znacznym odbiciem. Wysoki wskaźnik PMI dla przemysłu za pierwszy kwartał 2021 (obecnie PMI wynosi 53,70, prognoza 55,00 - przyp. red) zdaje się potwierdzać tę tezę. Podobnie jak w branży nowoczesnych usług dla biznesu i IT, tak i w produkcji obserwujemy duże zainteresowanie zagranicznych inwestorów przenoszeniem procesów lub całych zakładów do Polski, podyktowane w dużej mierze poszukiwaniem oszczędności - wyjaśnia Danuta Protasewicz, dyrektor regionalny w Grafton Recruitment.

Gdzie i jakie podwyżki

Z raportu wynika, że stawki na stanowiskach produkcyjnych właściwie nie zmieniły się rok do roku. Planowane wzrosty w 2021 roku nie przekraczają 5 proc. Choć zdarzają się wyjątki, np. w zakładach branży chemicznej i FMCG w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim podwyżki sięgają 7-10 proc.

Na wyższe zarobki w tym roku mogą liczyć inżynierowie różnych specjalizacji (jakości, procesu). W zależności od regionu ich stawki rok do roku wzrosną nawet o 10 proc. Spore podwyżki dostaną też pracownicy działów wsparcia. W województwach: zachodniopomorskim, pomorskim i wielkopolskim planowane wzrosty wynagrodzeń w Back Office wynoszą nawet do 20 proc.

Czytaj więcej: Praca i wynagrodzenie "na produkcji". Ile może zarobić inżynier, a ile specjalista? Nadal bardzo wysokie pozostaje wynagrodzenie pracowników związanych z IT działów R&D. W tym roku będziemy obserwować wyrównanie stawek specjalistów z obszaru badań i rozwoju w całej Polsce. Tam, gdzie zarabiali mniej, np. w województwach dolnośląskim, łódzkim czy wielkopolskim, mogą liczyć na podwyżki, ale np. w śląskim i mazowieckim stawki będą spadać. fot. PTWP Danuta Protasewicz podkreśla, że planowane wzrosty wynagrodzeń w odnoszą się szczególnie do stanowisk wykwalifikowanych pracowników produkcji, inżynierów związanych z utrzymaniem ruchu, procesem i jakością, a także stanowisk z tzw. Back Office: księgowi, specjaliści ds. controllingu i zakupów. - Rok 2020 zweryfikował wynagrodzenia kadry menedżerskiej w zakładach produkcyjnych, wpływając na brak wzrostu wynagrodzeń lub nawet, w niektórych branżach, obserwowany spadek - dodaje. Cięcia w motoryzacji Cięcia widoczne będą w firmach z branży motoryzacyjnej, która poniosła duże straty w pandemii, szukają oszczędności. Obniżki pensji dotkną w tym roku kierowników różnego szczebla, minimalne wynagrodzenia spadną od 5 do nawet 17 proc. Cięć stawek mogą się też spodziewać dyrektorzy fabryk z sektora przemysłu ciężkiego, np. w województwie mazowieckim ich wynagrodzenie spadło aż o 7 proc. Czytaj więcej: Praca i wynagrodzenie w energetyce. Branża się rozwija, rekrutuje na potęgę Pandemia wyjątkowo mocno uderzyła bowiem w światową motoryzację. Potwierdzeniem tego są m.in. wyniki badania Krealle Research na zlecenie Carefleet. Nieco ponad połowa firm z sektora MŚP nie planuje większych zmian we flocie (50,1 proc.). Wstrzymanie lub ograniczenie do minimum zakupów samochodów firmowych do końca ubiegłego roku zapowiedziało 24,3 proc. ankietowanych. 16,6 proc. opowiedziało się za ograniczeniem kosztów eksploatacji aut i wyjazdów do końca roku. Druga kwestia to zwolnienia w formach motoryzacyjnych. Z opublikowanych przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) w pierwszych miesiącach pandemii danych wynikało, że aż 25 proc. firm produkujących części samochodowe będzie musiało ograniczyć liczbę pracowników. Redukcje miały też miejsce w gliwickiej fabryce Opla czy tyskiej fabryce Fiata. Grafika: raport Grafton Recruitment - W kryzysie szczególnie wyraźnie ujawniły się mocne i słabe strony pracowników oraz różnice pomiędzy najlepszymi i tymi ocenianymi jako przeciętni. COVID-19 spowodował, że wiele osób straciło pracę, ale też często był jedynie pretekstem do zwolnienia mniej rokujących pracowników. Najlepsi ludzie zostali w firmach, nadal walczą o siebie i pracodawcę. Są doceniani, nierzadko zdarzają się również awanse - komentuje kwestie pracownicze cytowana w raporcie Małgorzata Borkowska, senior HR manager w produkującej kominki i piece firmie Jotul Poland. Jak zaznacza, przedsiębiorca w pandemii nie jest jednak na wygranej pozycji, wciąż musi walczyć o kompetentnych pracowników oraz zastanowić się, co może im zaoferować, aby podjęte działania przyniosły zamierzony efekt, spójny z oczekiwaniami. - Konieczne jest na przykład zadbanie o przyjazną atmosferę pracy. Wielu pracowników porzuca dobrze płatne stanowiska i obejmuje inne, z mniejszym wynagrodzeniem, ale nieporównywalnie lepszym klimatem pracy. Wchodzące na rynek pokolenie Y nie stawia na pierwszym miejscu wyniszczającej rywalizacji zawodowej, dla niego priorytetem jest work-life balance - podpowiada, co należy zrobić, by firma sprawnie funkcjonowała również w trudnych czasach. Tyle zarabiają Polacy Z najnowszych danych GUS wynika, że w marcu 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, czyli w firmach zatrudniających więcej niż 9 pracowników, wyniosło 5929,05 zł brutto. W porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano wzrost o 6,5 proc. Jak wyjaśnia Rafał Benecki, główny ekonomista i dyrektor biura analiz makroekonomicznych ING Banku Śląskiego, firmy wytwórcze, które relatywnie dobrze poradziły sobie ze skutkami pandemii, zdecydowały się wypłacić premie kwartalne i bonusy. - Rosły też wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny – przyspieszenie produkcji i w zestawieniu z rosnącą ilością osób przebywających w marcu na kwarantannie wymusiły niezbędne dostosowania. Możliwe że również tutaj zadziałał efekt bazy, w marcu 2020 bonusy i premie mogły zostać zawieszone, opóźnione z powodu początku pandemii - ocenia ekspert ING Banku Śląskiego.

