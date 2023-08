Przemysł ani myśli zwalniać. Wciąż brakuje rąk do pracy

Również z raportu ABB "Energy Insights" wynika, że polskie firmy przemysłowe są ostrożne w podejściu do zmian w polityce kadrowej, pomimo kryzysu geopolitycznego, energetycznego i spowolnienia gospodarczego . Tylko 1 na 10 firm zdecydowała się na zamrożenie procesów rekrutacyjnych, a jedynie 4 proc. zapowiedziało potencjalne zwolnienia. Wynagrodzenia również pozostały stabilne, zaledwie 2 proc. kadry zarządzającej wskazało na ich obniżenie jako obszar, w którym doszło do zmniejszenia wydatków w ciągu ostatniego roku.

O tym, że przemysł rekrutuje, świadczą dane z „Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”. Prognoza netto zatrudnienia dla tej branży w II kwartale tego roku, będąca barometrem rynku pracy i pokazująca plany firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr, wynosiła +8 proc. Natomiast w trzecim kwartale 2023 r. wskaźnik ten wzrósł do +11 proc. Oznacza to, że osoby planujące zmianę pracy mogą liczyć na więcej ofert, a firmy chętniej niż dotychczas rozbudowują swoje zespoły.

– Fakt, że niezależnie od globalnych napięć i niepewności rodzimi decydenci bardziej sceptycznie patrzą na kwestię redukcji etatów, jest przede wszystkim przejawem wciąż dobrej kondycji branży i wiary w to, że w niedalekim czasie sytuacja ulegnie poprawie – zwraca uwagę Robert Szczotka z ABB w Polsce. – Owszem, wskaźnik PMI (z ang. Purchasing Managers Index, pokazuje aktywności menadżerów, którzy nabywają różne dobra i usługi na rynku - przyp. red.) dla polskiego przemysłu utrzymuje się poniżej poziomu 50 pkt., jednak w maju zanotowano jednocześnie rekordowy spadek kosztów i zwiększenie wydajności dostawców, poprawiła się też kondycja łańcuchów dostaw - dodaje.

Pracownicy śpią spokojnie. 80 proc. nie obawia się zwolnienia

Także „Raport wynagrodzeń w sektorze przemysłowym” przygotowany przez Grafton Recruitment potwierdza, że pomimo słabnącej koniunktury, spadku zleceń od klientów, wysokich kosztów produkcji i niedoszacowanych budżetów na wynagrodzenia, nastroje były umiarkowanie stabilne. Zwiększenie zatrudnienia przewidziało 28 proc. pracodawców branży, a ponad połowa z nich nie planowała redukcji kadr.

Optymistyczne nastawienie wykazują również zatrudnieni – 80 proc. pracowników sektora biorących udział w badaniu Grafton Recruitment zadeklarowało, że nie obawia się zwolnienia, a 79 proc. z nich odnotowało wzrost wynagrodzenia.

Warto dodać, że sytuacja poza Polską prezentuje się mniej korzystnie. 19 proc. firm zamroziło procesy rekrutacyjne w ostatnim roku, a 14 proc. zdecydowało się na zwolnienia - to ponad trzykrotnie więcej niż w Polsce. Najbardziej niepokojące są redukcje wynagrodzeń. W globalnym badaniu ABB (poza Polską) 36 proc. firm zdecydowało się na cięcia w pensjach i premiach w wyniku wzrostu kosztów energii. To szczególnie dotkliwe dla pracowników etatowych w sektorze produkcji.

Niedobór pracowników w przemyśle doskwiera pracodawcom

Firmy mają jednak problem. Niedobór pracowników to zdecydowanie największe wyzwanie, z jakim boryka się przemysł. Pracodawcy sektora skarżą się na problem ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry.

Jak wynika z danych Grafton Recruitment, 53 proc. badanych wskazało ten problem jako największe wyzwanie po pierwszym kwartale 2023 r. W branży wytwórczej cały czas mamy do czynienia z rynkiem specjalisty, a zawód inżyniera wiąże się z atrakcyjnymi zarobkami.

Spadek liczby studentów uczelni technicznych wyniósł w tym roku 5,5 proc., a w 2022 roku ponad 3 proc., możemy mówić o utrzymującym się trendzie. Coraz mniejsze zainteresowanie można zaobserwować we wszystkich województwach, przy czym w świętokrzyskim odnotowano rekordowy wynik, aż -11,3 proc.

Źródło: Raport wynagrodzeń w sektorze przemysłowym, Grafton Recruitment

Także z raportu ManpowerGroup „Niedobór talentów” wynika, że 75 proc. firm z branży produkcji przemysłowej ma problemy z obsadzeniem miejsc pracy nowymi pracownikami. To więcej niż średnia dla całego kraju, która wynosi 70 proc.

Firmy najczęściej wskazywały trudności w zrekrutowaniu pracowników produkcyjnych, co zasygnalizowała niemal połowa badanych organizacji sektora produkcji przemysłowej (45 proc.). Równie wysoko wśród poszukiwanych przez branżę talentów znalazły się osoby specjalizujące się w IT i analizie danych (33 proc.), a także operacjach i logistyce (25 proc.). Niemal jeden na czterech pracodawców produkcyjnych mówi o niedoborze kandydatów zajmujących się HR (23 proc.), a co piąty wskazuje trudności w obsadzeniu stanowisk specjalistami sprzedaży i marketingu (20 proc.).

Przemysł nie ma płci. Jest dobrym miejscem dla kobiet

Okazuje się, że przemysł to przykład branży, w której zaciera się podział na “męskie” i “żeńskie” zawody. Sytuację kobiet w zakładach produkcyjnych przybliża raport „Kobiety w przemyśle. Wyzwania. Rozwój. Work-Life Balance”, przygotowany przez SmartLunch.

75 proc. przebadanych kobiet i 72 proc. mężczyzn zgodziło się ze stwierdzeniem, że branża produkcyjna jest dobrym miejscem dla kobiet. Ankietowani mężczyźni stwierdzili, że kobiety wykonują swoją pracę równie dobrze jak oni (70 proc.), a także mają możliwość rozwoju i awansu (30 proc.).

To jednak nie oznacza, że nie ma kwestii wymagających poprawy. Niezależnie od płci 43 proc. ankietowanych wskazuje na odczuwalną różnicę w poziomie wynagrodzeń. Dane GUS za IV 2021 r. pokazuję, że mężczyźni zarabiają w tym sektorze 19,7 proc. więcej od kobiet. Problemem jest też możliwość budowania przez kobiety kariery w branży przemysłowej – na jej brak wskazało 38 proc. badanych kobiet i 20 proc. mężczyzn.

- Z naszej ankiety wynika, że 3/4 kobiet uważa branżę produkcyjną za dobre miejsce do pracy. Jednak wciąż jest wiele obszarów do poprawy, chociażby w kontekście dopasowania stanowisk pracy, możliwości rozwoju, luki płacowej oraz oferty benefitowej. Wyniki ankiety stanowią doskonałe wskazówki dla zarządzających fabrykami – wyjaśnia Mateusz Tałpasz, CEO Smart Lunch.

Blisko połowa kobiet (48 proc.) wskazała, że w ich ocenie istotnie ważna dla podniesienia atrakcyjności pracy w fabryce jest kwestia lżejszej pracy fizycznej.

