Przełamują stereotypy i wewnętrzne bariery. Kobiet w fabrykach jest coraz więcej

- Firmy są świadome, że potrzebują różnorodności w zespołach i na stanowiska techniczne szukają zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Po wprowadzeniu ofert na rynek okazuje się jednak, że kobiet z odpowiednimi kompetencjami nie ma. To bardzo trudna sytuacja – ciężko jest zatrudnić kogoś, kto nie ma kompetencji technicznych tylko ze względu na chęć zapewnienia różnorodności w zespole – mówi Karolina Zychiewicz, value stream manager w 3M Wrocław.

Zdaniem Karoliny Zychiewicz bardzo istotne jest pokazywanie dziewczynom nie tylko na uczelni, ale już w technikum, liceum czy nawet w szkole podstawowej, jakie możliwości na rynku pracy da im techniczne wykształcenie.

- Ciągle jednak obserwujemy bardzo dużą rolę influencerek, które są obecne w przestrzeni publicznej, na social mediach czy w innych kanałach. Nie promują one tego rodzaju rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Tu jest nasza ogromna rola, żeby promować tę ścieżkę. Jest wiele fundacji, z którymi współpracujemy na poziomie szkół podstawowych i liceów, kiedy podejmowana jest decyzja o tym, w jakim kierunku młode dziewczyny będą się kształcić. Jesteśmy obecni także na studiach, żeby budować kompetencje techniczne wśród kobiet, które potem pozwolą im z odwagą wkroczyć na rynek pracy i go podbijać – mówi Karolina Zychiewicz.

W podobnym tonie wypowiada się Teresa Sielawa, dyrektor ds. personalnych w Nexteer Automotive, która uważa, że powinniśmy jak najwcześniej budować świadomość wśród młodych dziewczyn, aby mogły podjąć decyzję o rozwoju zawodowym i wyborze technikum w wieku 14 czy 15 lat. Firmy powinny promować tę ścieżkę w szkołach, ale również wewnątrz organizacji. Tak właśnie działa Nexteer, który stworzył program Software Academy.

- W naszym centrum technicznym przeważają jeszcze mężczyźni, ale do tegorocznego kursu zgłosiło się bardzo dużo kobiet, z czego jestem dumna – mówi Teresa Sielawa.

Kobiety coraz bardziej odważne. Nie boją się zmieniać ścieżki kariery

Również Karolina Zychiewicz zaznacza, że kobiety coraz częściej nie boją się zmieniać swojej ścieżki kariery.

- Kilka moich koleżanek zdecydowało się przejść z różnych obszarów na ścieżkę IT. To pokazuje, że w każdym wieku się da i można nabyć techniczne kompetencje – mówi Karolina Zychiewicz.

- Widzimy też, że wewnętrzne programy rozwojowe zachęcają kobiety do spróbowania swoich sił. Zdarza się, że niektóre role, bardzo zautomatyzowane lub też bazujące na wysokich technologiach, kobiety postrzegają jako niedostępne i stereotypowo przypisane mężczyznom. W przypadku udziału w firmowym programie decydują się zrobić krok do przodu, ponieważ wiedzą, że po jego ukończeniu mogą powiedzieć, iż nie chcą iść w tym kierunku. Dodam, że bardzo często okazuje się, że kiedy już zobaczą, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, to podążają w tym kierunku. Warto więc pokazywać możliwości – mówi Zychiewicz.

Dużym wyzwaniem są stereotypy, które są głęboko zakorzenione w naszej mentalności.

- Lubimy myśleć, że jesteśmy społeczeństwem otwartym, które zmienia się. Kiedy jednak spojrzymy chociażby na to, co się dzieje w reklamach przed mikołajkami – dla dziewczynek sugerowane są różowe klocki, a dla chłopców klocki konstrukcyjne – to zauważymy, że nie do końca tak jest. Inny przykład: gdy przychodzę na akademię mojego syna z okazji Dnia Matki, to w przedstawieniu mama gotuje kolację, a tata idzie do pracy. Niby jesteśmy otwarci i zmieniamy się, ale dzieci już od pierwszych lat życia nasiąkają stereotypami i tradycyjnym podziałem ról. Później jest to bardzo ciężko zmienić. Kobiety nie powinny musieć wykazywać się odwagą i zmieniać podejścia. Powinno być dla nich naturalne, że wszystkie ścieżki zawodowe są dla nich otwarte. To jest bardzo duże wyzwanie – komentuje Karolina Zychiewicz.

Teresa Sielawa podkreśla, że kobietom jednak odwagi nie brakuje i sama jest tego przykładem. W dzieciństwie marzyła, żeby zostać kierowcą TIR-a, podczas gdy jej koleżanki chciały być aktorkami czy piosenkarkami. Jej zdaniem powinniśmy walczyć ze stereotypami i modelem patriarchalnym.

- Trzy lata temu koleżanka awansowała – została szefową magazynu. Wiele osób było zaskoczonych i dziwiło się – nigdy wcześniej nie zatrudnialiśmy kobiety na tym stanowisku. Dla pracowników była to duża zmiana i musieliśmy ich przez nią przeprowadzić. Ludzie boją się zmian, dlatego trzeba ich umiejętnie przez nie przeprowadzić – mówi Teresa Sielawa.

Pracodawcy mogą wspierać kobiety i przełamywać stereotypy

By wspierać kobiety, Nexteer założył klub dla kobiet. Co ciekawe, pomysłodawcami byli mężczyźni, którzy zasugerowali, by wesprzeć liderki, które są bardzo mało pewne siebie. Bariery wewnętrzne, mentalne cały czas istnieją w naszych głowach, choć powoli się to zmienia.

- W ramach klubu przeprowadziliśmy audyt wynagrodzeń na potrzeby naszej organizacji. Okazało się jednak, że kobiety są tak samo wynagradzane jak mężczyźni, a nawet w niektórych przypadkach lepiej – opowiada Teresa Sielawa.

- Trzeba edukować, otwierać oczy i pokazywać, że nie warto myśleć według stereotypów. Lepiej podejść do pewnych kwestii inaczej. Nie mówmy „zarządzanie zmianą”, ale pokażmy, że zmiany są pozytywne. To nie prawda, że nie lubimy zmian, przykładowo codziennie ubieramy się inaczej. Różnorodność w środowisku pracy i życiu zawodowym także może być dobra. Trzeba przekonać do tego pracowników, nauczyć ich nie bać się zmian i umiejętnie je przez nie przeprowadzić – dodaje Sielawa.

Również Karolina Zychiewicz potwierdza, że dużo barier jest w naszych głowach. Wyzwaniem są też stereotypy. Pracodawca może wspierać pracownice – w 3M także działa klub dla kobiet.

- Mieliśmy okazję wymienić się spostrzeżeniami z innymi, europejskimi oddziałami 3M. Okazuje się, że w organizacjach takich jak nasza, gdzie różnorodność pod względem płci jest bardzo widoczna, dużo łatwiej jest rozwijać karierę i podjąć decyzję o objęciu stanowisk, o których w innych okolicznościach nawet byśmy nie pomyślały.

- Natomiast w fabrykach, gdzie dominują mężczyźni, szczególnie wśród kadry zarządzającej, zmiana jest dużo trudniejsza. W takiej sytuacji trzeba wyjść przed szereg i złamać stereotypy. Trzeba sprawić, że ludzie będą nas słuchać i nieustannie rozwijać się. To nie jest łatwe zadanie i myślę, że może być to barierą, którą kobiety muszą pokonać. Sądzę jednak, że największa przeszkoda znajduje się poza zakładami pracy i poza naszą głową – chodzi o rolę kobiety w społeczeństwie i obciążenie kobiet opieką nad dziećmi i osobami starszymi. Ona pełni dużo więcej ról niż tylko zawodowa. W związku z tym często jej uwaga jest w dużo mniejszym stopniu skierowana na rozwój zawodowy – w dużej mierze skupia się na życiu prywatnym i rodzinnym. My jako przedsiębiorcy tego nie zmienimy, musi to zrobić społeczeństwo czy rząd, np. poprzez odpowiednie regulacje prawne dotyczące urlopów macierzyńskich, rodzicielskich. W ten sposób może wyrównać ten podział, który ewidentnie wpływa na rozwój zawodowy kobiet – ocenia Karolina Zychiewicz.

