Produkcja w Polsce leci w dół, bo brakuje ludzi do pracy

Dane GUS za I półrocze 2023 roku wskazują, że polska gospodarka zanotowała duży spadek produkcji - największy w sekcji przemysłowej, budownictwie, ale też w dziale usług. Zdaniem specjalistów Gremi Personal to m.in. efekt deficytów kadrowych na rynku pracy.

Dane nie stanowią aż tak wielkiego zaskoczenia, bo wskazywały na to prognozy ekonomistów z początku roku - szacowano jedynie zdecydowanie mniejszy spadek, bo rzędu 3 proc.

W okresie styczeń-lipiec tego roku produkcja sprzedana przemysłu była o 1,9 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 12,9 proc. w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.

W lipcu 2023 roku produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2,7 proc. w porównaniu z lipcem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 7,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Natomiast w porównaniu z czerwcem 2023 r. spadła o 8,5 proc.

Prognoza na III kwartał również nie jest zadowalająca, analitycy prognozują odbicie, ale niewielkie - dynamika produkcji ma szansę dojść do zera, a będzie to spowodowane popytem wewnętrznym i popytem zagranicznym, co oznacza, że PKB będzie rosło o wiele wolniej – szacunkowo tylko 0, 5 proc. (korekta możliwa między 0,3 - 0,8 proc.).

- Mimo, że dane statystyczne pokazują spadek produkcji, to paradoksalnie liczba miejsc pracy, otwartych wakatów realnie w tym czasie wzrosła. My zanotowaliśmy 20-25 proc. wzrost otwartych wakatów – komentuje Anna Dzhobolda, dyrektorka departamentu rekrutacji międzynarodowych Gremi Personal.

- Spadek produkcji zbiegł się z niedomaganiem sektora usługowego, szczególnie gastronomii. A produkcja spada dlatego, że cały czas odczuwalny jest deficyt pracowników na rynku pracy. Pracownik stał się za drogi, a także zmniejszają się liczby godzin pracy tymczasowej przeciętnego pracownika. Firmy mniej zatrudniają, mniej produkują i w efekcie mniej zarabiają, co przekłada się też na spadek PKB - dodaje.

Problem z obsadzeniem miejsc pracy nowymi pracownikami

Warto przypomnieć, że już w 2022 roku firmy sygnalizowały problemy z rekrutacją. Z raportu ManpowerGroup „Niedobór talentów” wynikało, że 75 proc. firm branży produkcji przemysłowej ma wyzwania z obsadzeniem miejsc pracy nowymi pracownikami. To więcej niż średnia dla całego kraju, która wynosi 70 proc.

Firmy najczęściej wskazywały trudności w zrekrutowaniu pracowników produkcyjnych, co zasygnalizowała niemal połowa badanych organizacji sektora produkcji przemysłowej (45 proc.). Równie wysoko wśród poszukiwanych przez branżę talentów znalazły się osoby specjalizujące się w IT i analizie danych (33 proc.), a także operacjach i logistyce (25 proc.). Niemal jeden na czterech pracodawców produkcyjnych mówi o niedoborze kandydatów zajmujących się HR (23 proc.), a co piąty wskazuje trudności w obsadzeniu stanowisk specjalistami sprzedaży i marketingu (20 proc.).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl