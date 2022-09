Pracy nie zabiorą, ale ją zmienią, i to bardzo. Wiele osób czeka zmiana branży

Jak pokazuje raport „Decoding Global Talent” przygotowany przez The Network i Boston Consulting Group przy udziale Pracuj.pl, obawy przed automatyzacją wykazuje 30 proc. Polaków. Najczęściej przyspieszenia jej w obliczu COVID-19 dopatrywali się finansiści (42 proc.), specjaliści ds. obsługi klienta (39 proc.), pracownicy produkcji (37 proc.), sprzedawcy (33 proc.) oraz menedżerowie (32 proc.).

Dane z raportu ManpowerGroup „Rewolucja Umiejętności – restart pod znakiem trzech P: przedłuż, przekwalifikuj, przeorganizuj” potwierdzają, że automatyzacja przyspieszyła. W wyniku pandemii 27 proc. firm w Polsce oraz 35 proc. w ujęciu globalnym zdecydowało się na przyspieszenie decyzji o wdrożeniu automatyzacji i digitalizacji.

Pandemia w największym stopniu przyczyniła się do podjęcia decyzji o przyspieszeniu digitalizacji i automatyzacji procesów w firmach produkcyjnych – 23 proc. z nich zdecydowało się na taki krok. W sprzedaży detalicznej było to 17 proc. organizacji, tyle samo w sektorze finansów, ubezpieczeń i nieruchomości. Najwięcej organizacji wstrzymało digitalizację w sektorze sprzedaży detalicznej (28 proc.) i w budownictwie (23 proc.).

Jak zaznacza Tomasz Walenczak, dyrektor Manpower, część firm w związku z panującą na rynku niepewnością wynikającą z sinusoidalnego zamrażania i odmrażania gospodarki postanowiła ograniczyć swoje plany dotyczące wdrażania innowacyjnych technologii.

- Szczególnie widoczne jest to w handlu i budownictwie. Na przeciwległym biegunie są organizacje, dla których szybka automatyzacja i digitalizacja procesów była niejednokrotnie szansą na usprawnienie funkcjonowania i bardziej efektywne działanie w nowej rzeczywistości. Wiele firm, aby utrzymać swoją konkurencyjność na rynku, prawie z dnia na dzień przeniosło biznes do sfery online i wdrożyło rozwiązania umożliwiające pracownikom pracę zdalną. Organizacje dostrzegają korzyści, płynące z automatyzacji i digitalizacji – należą do nich między innymi optymalizacja kosztów, większa elastyczność oraz wzrost wydajności przedsiębiorstwa. Szczególnie otwarte na technologiczne innowacje są firmy przemysłowe, dla których utrzymanie ciągłości produkcji jest kwestią kluczową – dodaje Walenczak.

Pracownicy nie stracą pracy, ale będą musieli uzupełnić kwalifikacje

Wśród firm, które chcą się automatyzować i digitalizować, niemal wszystkie (97 proc.) zamierzają zwiększyć lub utrzymać zatrudnienie na obecnym poziomie. Takie wnioski płyną z badania ManpowerGroup.

- Automatyzacja i digitalizacja nie zabiorą pracy człowiekowi, ale zmienią ją w znaczny sposób, czyniąc bardziej jakościową i wymagającą nieustannego uczenia się - mówi Iwona Janas, wiceprezydent i szefowa Manpower na Europę.

- Automatyzacja i digitalizacja to nie tylko inwestycje w nowoczesne technologie. Aby móc efektywnie korzystać z ich funkcji, potrzebni są ludzie, którzy będą wiedzieć, jak robić to z sukcesem dla firmy. Dlatego tak ważne jest właściwe przygotowanie kadry i w ramach projektów reskillingu oraz upskillingu pracowników wyposażenie ich w potrzebne kompetencje. Przyszłość pracy jest cyfrowa, dlatego firmy już dziś powinny zadbać o wzmocnienie w zespołach tych umiejętności, których nie będą w stanie zapewnić technologie. Nie bez powodu w raporcie Światowego Forum Ekonomicznego na liście kompetencji przyszłości znalazło się tak wiele umiejętności miękkich. Zdolność i chęć uczenia się, odporność i elastyczne reagowanie na zmiany to kompetencje, które pozwolą firmom w przyszłości odpowiadać na dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe. Te cechy okazały się już bardzo potrzebne przy okazji zmian wynikających z pandemii. Transformacja cyfrowa to nie tylko zakup technologii, to również transformacja umiejętności – dodaje Iwona Janas.

Warto jednak dodać, że - jak wynika z raportu The Network i BCG - gotowość do przebranżowienia się w przyszłości deklaruje 63 proc. badanych z Polski. W odniesieniu do poszczególnych grup, najczęściej na zmianę zawodu otwarci byli pracownicy obsługi klienta (84 proc.), sektora usług (83 proc.) i pracownicy administracyjni (73 proc.). Z kolei pod względem edukacji najwyższe wyniki odnotowali badani z wykształceniem średnim (68 proc.) i tytułami doktorskimi (67 proc.).

Co dość zaskakujące, najniższy wynik wśród grup wiekowych odnotowano wśród osób do 20. roku życia, a gotowość rosła wraz z wiekiem – z wyłączeniem grupy osób w wieku przedemerytalnym (44 proc.).

Kompetencje przyszłości dają nam przewagę nad robotami

Dr Justyna Pokojska, koordynatorka programu Jobs&Skills for the Future w DELab UW, adiuntka na Wydziale Socjologii UW zauważa, że naszą przewagą nad robotami są kompetencje przyszłości - cyfrowe, poznawcze, miękkie i transformatywne. Niestety mamy z nimi problem.

- Dzięki tym kompetencjom jesteśmy konkurencyjni i możemy być pewni, że maszyny nas nie zastąpią. Musimy z tego skorzystać. Nigdy nie będziemy tak szybko i bezbłędnie wyciągać informacji, jak algorytm, możemy natomiast połączyć je ze sobą, wyciągnąć wnioski czy spojrzeć na nie multidyscyplinarnie. Tutaj człowiek jest niezbędny. Właśnie dlatego powinniśmy inwestować w kompetencje przyszłości - wskazuje Justyna Pokojska.

Prof. UW, dr hab. Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELab UW, kierowniczka Katedry Transformacji Technologicznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW podkreśla, że potrzebne są nowe kompetencje, które umożliwią współpracę z inteligentnymi systemami do rozpoznawania obrazu i do diagnostyki. Nie można też zapominać o miękkich umiejętnościach, niezbędnych podczas kontaktu z drugim człowiekiem.

- Na pewno warto rozwijać kompetencje cyfrowe, które pozwolą nam zrozumieć, co i w jaki sposób robi algorytm. Po drugie należy skupić się na umiejętnościach miękkich, takich jak komunikacja - uważa Katarzyna Śledziewska.

- Potrzebne są także kompetencje transformatywne, czyli umiejętność brania spraw w swoje ręce i inicjowania działań. Nie mówi się o tym, że aby poradzić sobie na rynku pracy, trzeba inicjować działania, które pozwolą na dalszy rozwój. Pojawiają się dyskusje o kompetencjach cyfrowych, poznawczych i miękkich, natomiast zapomina się o transformatywnych. Tymczasem krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, branie na siebie odpowiedzialności to coś, co bardzo przydaje się w pracy i pokazała nam to pandemia - dodaje Justyna Pokojska.