Pracownicy Work Service obiad kupią w zautomatyzowanej stołówce

Pandemia spowodowała błyskawiczny rozwój automatyzacji. Nie tylko duże zakłady produkcyjne czy biura, ale wszystkie firmy chcą minimalizować ryzyko zakażenia COVID-19.

Pomóc ma w tym m.in. automatyzowanie branży spożywczej. Na 20. piętrze Sky Tower we Wrocławiu ruszyła w pełni zautomatyzowana stołówka, która działa bezobsługowo i bezgotówkowo.

Swoją siedzibę ma tam biuro Work Service.

Wirus z Wuhan spowodował, że hasło "dystans społeczny" na trwale zostanie w naszej pamięci. Już spowodował szybszy rozwój automatycznych i bezdotykowych maszyn sprzedażowych np. maseczkomatów. W sklepach tworzy się dodatkowe stanowiska kas samoobsługowych, a przesyłki częściej niż do tej pory odbieramy z automatycznych paczkomatów.

Ostatnie dane Ministerstwa Zdrowia pokazują, że słabym ogniwem na epidemiologicznej mapie są duże zakłady pracy. Ogromna liczba masowych zakażeń koronawirusem w kopalniach węgla na Górnym Śląsku czy w fabryce mebli w Wielkopolsce pokazują, że miejsca pracy, gdzie dochodzi do bliskiego kontaktu wielu osób są bardzo ryzykowne z punktu widzenia epidemiologicznego. Coraz częściej zdają sobie z tego sprawę zarządzający takimi obiektami i szukają rozwiązań zmniejszających kontakt i zagrożenie.

Automatyczna stołówka w Work Service

Rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo pracowników pojawiło się właśnie w biurze firmy Work Service. Stanęła tam w pełni automatyczna stołówka, podstawą jest włoska maszyna. Na tamtym rynku podobne rozwiązania były już testowane i wdrażane wcześniej, ale koronawirus dodatkowo wzmocnił tendencję. Stołówka uruchomiona we Wrocławiu jest w stanie obsłużyć do 100 pracowników wydając zestaw obiadowy jedno lub dwudaniowy. Ma moduł chłodzący, który utrzymuje posiłki w pełnowartościowym stanie przez kilka dni (nawet 7 dniowy termin przydatności do spożycia w zależności od menu). Zapakowane jedzenie podaje specjalny robot.

Odbiór posiłków odbywa się po dokonaniu płatności specjalnymi kartami wydawanymi przy współpracy z firmą Benefit Solution Group. Pracownik może również użyć zwykłej karty płatniczej kupując posiłek na przykład dla swojej rodziny. Stołówka jest obsługiwana zdalnie (oczywiście poza dowozem zestawów obiadowych). Komputer wskazuje kończący się asortyment, oblicza na jaki czas i na ile zmian wystarczy posiłków i sygnalizuje, kiedy zapas trzeba uzupełnić. Zazwyczaj jest to robione w porach, kiedy w pobliżu stołówki nie ma kupujących jedzenie, co pozwala zmniejszyć kontakt i ewentualne ryzyko.

CZYTAJ DALEJ »

fot. materiały prasowe - Z dnia na dzień otrzymujemy coraz więcej zapytań o zautomatyzowane stołówki – maszyny wydające bezobsługowo pożywienie. W stosunku do poprzedniego kwartału to o około 200 proc. więcej. Pytania spływają zarówno z zakładów pracy jak i biurowców - mówi Paweł Mazur z firmy Automnia, która jest deweloperem zautomatyzowanych rozwiązań sprzedażowych oraz dystrybutorem maszyn vendingowych kilku firm w Polsce. Jak wskazuje Rafał Janicki, prezes Benefit Solution Group, pracodawcy szukają teraz nowych motywatorów dla zatrudnionych w sytuacji, kiedy przestały się liczyć benefity w postaci kart wstępu na siłownie czy do klubów fitness. - Wykorzystując nowy program, pracodawca może przekazać określoną kwotę pracownikowi, do wykorzystania na zakup żywności i skorzystać z pewnych ulg podatkowych. Szukaliśmy rozwiązania, które zastąpi zamykane ze względu na pandemię tradycyjne stołówki czy dowóz posiłków - mówi. Benefity na czas pandemii Naprzeciw potrzebom pracownikom wychodzi również innymi popularny program MultiSport.- Aby wesprzeć samopoczucie i efektywność pracowników, a także odpowiedzieć na potrzeby pracodawców Program MultiSport rozszerzył swoją ofertę online o dodatki przydatne w trakcie home office. To głównie materiały edukacyjne z zakresu ergonomii pracy zdalnej, redukcji stresu czy rozwoju kompetencji miękkich. Osoby, które łączą obowiązki zawodowe z opieką nad dziećmi, docenią inspirujące poradniki z propozycjami zabaw dla najmłodszych domowników. Istotnym elementem oferty są także aktywności wspierające czas wolny, takie jak darmowy dostęp do biblioteki ebooków i audiobooków – wyjaśnia Adam Waszkowski, dyrektor działu analiz Benefit Systems. Analizy popularności haseł w wyszukiwarce Google pokazują, że tego potrzebują zamknięci w domach pracownicy. W marcu 2020 popularność haseł „ćwiczenia w domu” i „kursy online” w wyszukiwarce internetowej wzrosła o 200 procent (w porównaniu ze statystykami z marca 2019 r.). Jednym z najbardziej pożądanych benefitów w najbliższym czasie będą także działania ukierunkowane na ochronę zdrowia. Z badań grupy Extensis wynika, że w 2020 roku z puli pięciu trendów związanych z benefitami pracowniczymi aż dwa dotyczą zdrowia pracowników. Jak podaje Extensis, pracownicy oczekują od firm szeroko rozumianego doradztwa medycznego. Dodatkowo w ciągu najbliższych dziesięciu lat na znaczeniu będą zyskiwać i tak już w tej chwili istotne benefity związane z zapewnieniem prywatnej opieki medycznej.