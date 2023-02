Pracodawcy mają teraz dwie opcje. Jedna jest "bardzo bolesna"

Jeśli nie uda się nam ściągnąć odpowiedniej liczby pracowników z zagranicy, to należy się przyzwyczaić do tego, że będziemy mieć więcej pracy w budownictwie i będziemy budować dłużej. A jeśli dłużej, to i drożej - mówi członek rady nadzorczej Budimeksu Dariusz Blocher.

Zdaniem Dariusza Blochera deficyt pracowników w branży budowlanej jest teraz wypłaszczony.

- Konsekwencją spadku w budownictwie mieszkaniowym jest to, że funkcjonujące tam bardzo liczne maleńkie firmy, zatrudniające do 9 osób, mierzą się dziś z ogromnym spadkiem liczby zleceń. Osoby z tych firm przechodzą do innych segmentów budownictwa, absorbujemy je do naszych firm, wypełniamy dzięki temu nasze kadrowe luki, więc wydaje mi się, że dziś, patrząc na cały rynek, nie ma deficytu pracowników budowlanych. Tym bardziej że do zawodów budowlanych przekwalifikowują się też pracownicy z innych branż, które teraz przeżywają kryzys. Potrzeba bowiem tylko pięciu miesięcy, żeby wstępnie się przekwalifikować do fizycznych prac w budownictwie - podkreśla Blocher.

Brak kadrowego deficytu to sytuacja tymczasowa

Wobec obecnego hamowania rynku na razie firmy dają sobie radę z brakiem pracowników, jednak spodziewane inwestycje infrastrukturalne w latach 2024-2026 mogą znów rozgrzać rynek. Z szacunków Dariusza Blochera wynika, że za 2-3 lata będziemy potrzebować o 30 proc. więcej pracowników, czyli o 150 tysięcy.

- Nie bardzo mamy skąd wziąć aż tylu pracowników, którzy sprostają czekającym nas potrzebom. Dla przykładu wydajność pracowników z Pakistanu, dopiero zaczynających pracę w Polsce, to tylko 30 proc. wydajności pracowników z naszego kraju. To wynika m.in. z bariery językowej i trwa przez dłuższy czas - mówi Dariusz Blocher.

Jak więc poradzić sobie z tym deficytem? Zdaniem Blochera są na to tylko dwa sposoby. Pierwszy z nich to technologia.

- Jeden ze sposobów jest bardzo bolesny i długoterminowy, a kryje się za nim technologia, automatyzacja, prefabrykacja, co oznaczałoby, że do tej samej pracy potrzebowalibyśmy mniej ludzi - uważa Dariusz Blocher.

- Ale tego typu zmiany w budownictwie zachodzą bardzo powoli, bo to jest bardzo tradycyjna branża. Ona się zmienia, ale bardziej w sferze zarządzania projektami i projektowania, a mniej w sferze wykonawstwa, gdzie nie ma jeszcze przełomowych technologii, oprócz prefabrykowania, które jest szybsze, prostsze i dlatego jest pewnie dobrym pomysłem na odbudowę Ukrainy - dodaje.

Cudzoziemcy mogą pomóc uzupełnić braki kadrowe

Drugi sposób to sprowadzenie pracowników z zagranicy, choć i to - zdaniem Dariusza Blochera - nie będzie łatwe.

- By było łatwiejsze, musimy mieć bardzo sprecyzowaną politykę imigracyjną, tak jak cały Zachód. Staliśmy się zamożnym społeczeństwem, ale nas ubywa, więc musimy importować pracowników. Tylko w ten sposób będziemy mogli sobie poradzić z deficytem pracowników w najbliższych 5-10 latach, zanim dojdzie do przełomów technologicznych w budownictwie - twierdzi Blocher.

- Jeśli w tym okresie nie uda się nam ściągnąć odpowiedniej liczby pracowników z zagranicy, to należy się przyzwyczaić do tego, że będziemy mieć więcej pracy w budownictwie i będziemy budować dłużej. A jeśli dłużej, to i drożej - dodaje.

Deficyt pracowników w budownictwie występuje też w zachodniej Europie.

- Niemcy są w gorszej sytuacji niż Polska, bo im jeszcze bardziej brakuje pracowników w sektorze usługowym. Oni szeroko otworzyli granice na imigrantów i dziś chyba trochę tego żałują - ocenia Dariusz Blocher.

Właśnie dlatego zdaniem Dariusza Blochera potrzeba nam jasnej, sprecyzowanej polityki imigracyjnej, którą można kontrolować.

