Praca z robotem: im więcej autonomii, tym gorsza współpraca i wyższy poziom stresu

Z ubiegłorocznego sondażu serwisu kariery LiveCareer Polska wynika, że co trzeci ankietowany Polak boi się, że w przyszłości maszyny odbiorą mu stanowisko pracy.

Największe obawy mają ludzie młodzi, do 25. roku życia. Wśród nich niemal połowa obawia się, iż w przyszłości maszyny zastąpią ich na obecnym stanowisku pracy. Okazuje się, że nie tylko takie obawy pojawiają się w związku z wykorzystaniem robotów w zakładach pracy.

- Nasze badania wykazały, że pracownicy mocniej stresują się, kiedy robot działa w trybie autonomicznym i nie mają na niego większego wpływu. Stres jest mniejszy, kiedy pracownicy w większym stopniu mogą wpływać na to, w jaki sposób działa robot - mówi dr Anita Pollak, wykładowczyni Uniwersytetu Śląskiego i współwłaścicielka firmy APA Group.

Robotyzacja i automatyzacja przyspieszyły, a ludzie boją się o swoje miejsce pracy

W ostatnich latach automatyzacja w firmach przyspieszyła. Według raportu Deloitte co druga firma (53 proc.) rozpoczęła już wdrażanie technologii pozwalających na automatyzację procesów stałych (RPA).

Także cykliczne badanie przeprowadzane przez firmę Personnel Service 'Barometr Polskiego Rynku Pracy’ wskazuje podobny trend. W pierwszym półroczu 2023 roku 53 proc. firm było gotowych na wdrożenie automatyzacji. To o 2 pkt proc. więcej niż w poprzedniej edycji badania.

źródło: Personnel Service 'Barometr Polskiego Rynku Pracy’

Na zdecydowany brak gotowości do wdrożenia automatyzacji wskazuje tylko co dziesiąta firma - spadek o 5 pkt proc. w porównaniu do poprzedniej edycji badania. Co piąty przedsiębiorca wskazuje, że firma raczej nie jest gotowa na wdrożenie automatyzacji lub robotyzacji.

Zobacz rozmowę z dr Anitą Pollak, psychologiem z Uniwersytetu Śląskiego i współwłaścicielką firmy APA Group.

