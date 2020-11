Ponad 3/4 górników to pracownicy dołowi. Kobiety? Dane mogą zdziwić

W strukturze stanowisk pracy w górnictwie węgla kamiennego tradycyjnie wyróżnia się pracowników zatrudnionych pod ziemią i na powierzchni kopalń, kadrę inżynieryjno-techniczną nadzorującą pracę pod ziemią i w naziemnych częściach zakładów górniczych oraz pracowników administracji.

Jerzy Dudała

Jerzy Dudała • 25 lis 2020 11:59





W województwie śląskim ponad trzy czwarte pracowników zakładów górniczych (78,5 proc.) zatrudnionych jest na stanowiskach podziemnych (fot.PTWP)

REKLAMA

Kadra inżynieryjno-techniczna stanowi 16,5 proc. ogółu zatrudnionych w śląskim górnictwie, natomiast pracownicy administracji pozostałe 5 proc. pracowników sektora.

Udział kobiet wśród pracowników górnictwa wynosi średnio 10 proc. i dotyczy stanowisk pracy na powierzchni zakładów górniczych.

W całym sektorze górnictwa węgla kamiennego w 2019 roku pod ziemią zatrudnionych było 156 kobiet (z czego 123 w województwie śląskim), które pracowały na stanowiskach dozoru inżynieryjnotechnicznego.

Dane te wskazano w raporcie Instytutu Badań Strukturalnych (IBS) pt. Województwo śląskie w punkcie zwrotnym transformacji.

W górnictwie występuje duże zróżnicowanie struktury wieku kobiet i mężczyzn. W 2019 roku, średnia wieku mężczyzn w branży wyniosła 38 lat, natomiast kobiet 47 lat. Oznacza to - wskazano w raporcie IBS - że w najbliższych latach znaczna część kobiet osiągnie wiek emerytalny i sektor jeszcze silniej się zmaskulinizuje.



Najwięcej kobiet pracujących w górnictwie znajdowało się w grupie wieku 50-59 lat. I to we wszystkich kategoriach, także wśród kobiet zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i dozorze inżynieryjno-technicznym.



Pracownicy naziemnych części kopalń zatrudnieni są w zakładach stanowiących ciąg technologiczny produkcji węgla (obróbka i przygotowanie wydobytego surowca do sprzedaży, transportu i wprowadzenia na rynek), jednostkach pomocniczych oraz administracji.



W tej grupie pracowników łączna liczba kobiet pracujących na stanowiskach robotniczych w czynnych kopalniach, na przykład przy urządzeniach sortujących węgiel, wynosiła w 2019 roku 2,2 tys. i była wyższa niż kobiet zatrudnionych w administracji (2 tys.).



Średni wiek zatrudnionego w górnictwie to 39 lat, jednak dla pracowników dołowych wskaźnik ten wynosił 36, a dla pracowników powierzchni - 48 lat.



Wśród osób zatrudnionych w sektorze przeważali mężczyźni w grupie 30-39 lat - trzon kadry robotników dołowych. Łącznie ta grupa stanowiła jedną trzecią wszystkich zatrudnionych w górnictwie węgla kamiennego. Stosunkowo liczna była również grupa mężczyzn w wieku 40-49 lat (23 proc. zatrudnionych).



Niemal dwukrotnie przeważała nad grupą mężczyzn do 30 lat (12 proc.), wśród których udział pracowników dołowych był jednak znacznie wyższy. Najmniej liczną grupę pracowników tworzą osoby w wieku powyżej 50 lat.



Zobacz także: Europa osamotniona. Świat inwestuje w węgiel

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU