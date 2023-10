Polski zakład po rosyjskim ataku. "Tartak pracował już następnego dnia"

Na jedną z fabryk Fakro w Ukrainie spadł rosyjski dron. Jak dziś wygląda sytuacja pracowników? - Już dwa dni po ataku wrócili do fabryki. Zależało nam na tym, żeby nie byli długo bez zajęcia i nie martwili się na zapas o to, co się stanie - mówi Wojciech Klimek.

Jak mówi Wojciech Klimek, rosyjski dron był wycelowany w magazyn, który Fakro od początku wybuchu wojny udostępnia Caritasowi. W wyniku ataku zniszczeniu uległy dwie hale - produkcyjna i magazynowa - wraz z wyposażeniem i zawartością, czyli ok. 2 tysiące gotowych okien i schodów czy 1 tys. m sześc. drewnianych elementów. Spłonęło również ok. 30 ton pomocy humanitarnej, jaka trafiała każdego dnia do Ukraińców. Fakro wartość zniszczeń oszacowało na 30 mln zł.

Przyznaje jednak, że firmie zależało na tym, by pracownicy zniszczonych hal jak najszybciej wrócili do pracy.

Zapewnić ludziom ciągłość pracy, żeby nie musieli się niepotrzebnie martwić

- Gdybyśmy zostawili ich na dziesięć dni samych w domu, to martwiliby się, myśleli, co się dzieje na miejscu, czy będą mieli gdzie wrócić. Z racji tego, że nasza fabryka zajmuje dość rozległy teren, to już dzień po ataku pracował tartak, a dwa dni później pracownicy zajęli się sprzątaniem i przenoszeniem ocalałego sprzętu do nowych hal. Ruszył też montaż okien i schodów z tych części, które ocalały. Rozpoczęła się także obróbka drewna - opowiada.

Zapytany o to, jak w tych pierwszych momentach firma pomagała pracownikom, mówi o tym, że robiła wszystko, by jak najszybciej wznowić produkcję i dać pracownikom pewność, że mimo ataku będą mieli gdzie kontynuować swoją pracę. Wysłali więc do Lwowa brakujące części maszyn, które spłonęły w pożarze.

- Nie chodziło nam o zapewnienie sprzedaży w Ukrainie, ona nie była problemem, zniszczony w pożarze towar dostarczyliśmy z Polski, natomiast zależało nam, żeby pracownicy widzieli, że produkcja będzie na miejscu kontynuowana, że atak nic nie zmieni w ich sytuacji zawodowej - mówi Wojciech Klimek.

Ukraińskie wojsko potrzebuje specjalistów, bierze ich z fabryk

Przyznaje też, że trwająca już blisko 18 miesięcy wojna w Ukrainie utrudniła im dostęp do pracowników.

- Obecnie mamy ponad 40 pracowników zmobilizowanych do wojska. Głównie są to osoby, które dostały wezwanie w ubiegłym roku. Jednak widzimy, że w ostatnich miesiącach ukraińskie wojsko znów sięga po naszych pracowników. Szczególnie doskwiera nam brak specjalistów. Mobilizowani są głównie specjaliści, elektrycy, szefowie utrzymania ruchu. Wojsko też dysponuje zaawansowanym sprzętem i potrzebuje takich ludzi, więc musimy sobie jakoś radzić i wspierać zakłady ukraińskie również z Polski - przyznaje nasz rozmówca.

Fakro ma w Ukrainie trzy zakłady: blisko Kijowa (produkcja elementów drewnianych), w miejscowości Szkło - 40 km od granicy z Polską (produkcja elementów metalowych) oraz największy, właśnie we Lwowie (sprzedaż oraz produkcja okien i schodów na tamtejszy rynek).

