Polski przemysł potrzebuje kobiet

Michał Kot podkreśla, że kluczem do rozwoju industry 4.0 czy przemysłu 4.0 jest edukacja. I tutaj jest wiele do zrobienia.

Dla szybkiej transformacji przemysłu potrzebne jest jednak przełamanie ograniczeń kadrowych.

Rozmowa odbyła się podczas EEC Trends, prologu do Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który już w maju odbędzie się w Katowicach.



Polski przemysł musi nadążyć za rewolucją, jaką przyniosły nowe technologie... automatyzacja procesów i analityka danych to nowa, ale już rzeczywistość. Zdaniem Michała Kota, tempo przemian ogranicza jednak niejednokrotnie niedopasowanie kształcenia przyszłych kadr do potrzeb przemysłu.



- Kluczem w ogóle do rozwoju industry 4.0 czy przemysłu 4.0 jest na pewno edukacja. I tutaj jest wiele do zrobienia, dlatego że to są technologie bardzo nowoczesne i trudno mówić o przystosowanej do nich edukacji w tej sytuacji, którą mamy - twierdzi przedstawiciel Siemensa.

Jak wyjaśnia przedstawiciel Siemensa, w świecie szybko zmieniających się technologii, programy nauczania uczelni zmieniają się nieraz zbyt wolno.

- Dlatego Siemens utworzył kilka lat temu tzw. Berlińską Akademię Siemensa, w której uczy nowych adeptów sztuki inżynierskiej pewnych rozwiązań związanych z mechatroniką, ale właśnie pod kątem właśnie przemysłu 4.0. My ten program postaraliśmy się zaadaptować na rynek polski, tworząc specjalny wydział przy Politechnice Lubelskiej, gdzie również tego typu forma nauki jest stosowana - opowiada Michał Kot.

Spory potencjał dostrzega też w większym zaangażowaniu zawodowym kobiet.



- Opierając się na badaniu Komisji Europejskiej „Women in Digitalisation World” sytuacja jest tego typu, że na tysiąc kobiet kończących studia w Unii Europejskiej zaledwie sześć ląduje finalnie w pracy związanej z wyższą technologią - zwraca uwagę.



Siemens stara się w Polsce to jednak zmienić za pomocą programu „Inżynierki 4.0”. Ma on angażować studentki kończące studia techniczne w Polsce w ideę związane z przemysłem 4.0, pokazywać technologie oraz inny sposób zarządzania firmami pracującymi w tej rzeczywistości. Efektem programu ma być szerszy dostęp do kadr w przyszłości.