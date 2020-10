Polska Izba Przemysłu Targowego alarmuje: Tarcza 6.0 pomoże tylko nielicznym

Polska Izba Przemysłu Targowego apeluje o objęcie zapisami Tarczy 6.0 operatorów obiektów targowych, firm świadczących usługi projektowania, budowy i wyposażania stoisk targowych, usług transportu i spedycji targowej, a także dostawcy innych usług dla branży targów. Przedstawiła też konkretne propozycje jak to wsparcie miałoby faktycznie wyglądać.

Autor:Michał Wroński

• 28 paź 2020 12:00





W branży targowej działa ok. 3 000 firm, dla których targi stanowią główne źródło przychodów (fot. ksow.gov.pl)

Z najnowszego Raportu Urzędu Statystycznego w Poznaniu na temat rynku targowego wynika, iż w branży targowej działa ok. 3 000 firm, dla których targi stanowią główne źródło przychodów tj. minimum 50 proc.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 października zakazujące organizacji targów, przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek wsparcia sektorowego ze strony Rządu, jest wyrokiem śmierci dla branży targowej – alarmuje Izba.

Przedstawiciele Izby domagają się objęciem abolicją składek ZUS i postojowym w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. firm z branży targowej.

W opublikowanym 27 października stanowisku Polska Izba Przemysłu Targowego odniosła się do przedstawionego projektu Tarczy 6.0. Wyraża w nim uznanie dla starań rządu o wsparcie dla branż, w tym branży targowej, „które znalazły się w skrajnie dramatycznej sytuacji z powodu pandemii koronawirusa i wprowadzonych w związku z tym obostrzeń”. Podkreśla jednak równocześnie, iż branża targowa to nie tylko organizatorzy targów, ale i operatorzy obiektów targowych, firmy świadczące usługi projektowania, budowy i wyposażania stoisk targowych, firmy usług transportu i spedycji targowej, a także dostawcy wielu innych usług dla branży targów. Jak podaje Izba z najnowszego Raportu Urzędu Statystycznego w Poznaniu na temat rynku targowego wynika, iż w branży targowej działa ok. 3 000 firm, dla których targi stanowią główne źródło przychodów tj. minimum 50 proc.

Tymczasem, jak wskazuje Izba, w projekcie Tarczy 6.0. pomoc otrzymują tylko organizatorzy targów, wystaw i kongresów. Na pomoc taką nie mogą jednak liczyć firmy odpowiedzialne za projektowanie i wykonywanie stoisk targowych, transport i spedycję targową oraz obiekty targowe. Izba ocenia ponadto, że okres proponowanego wsparcia jest niewspółmierny do rzeczywistych potrzeb branży, która od lutego 2020 r jest pozbawiona przychodów.

- Dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zakazujące organizacji targów, przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek wsparcia sektorowego ze strony Rządu, jest wyrokiem śmierci dla branży targowej – alarmuje Izba.

Dlatego też przedstawiciele Izby domagają się objęciem abolicją składek ZUS oraz postojowym w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. firm z branży targowej, a w szczególności organizatorów targów, wystaw i kongresów (kod 82.30.Z), firm odpowiedzialnych za wynajem i zarządzanie nieruchomościami (kod 68.20.Z), firm projektujących i budujących stoiska targowe (kod 73.11.Z) oraz firm transportu i spedycji targowej (kod 52.29.C). Zdaniem Izby, aby precyzyjnie wskazać tylko te firmy, które rzeczywiście działają w branży targowej i utraciły większość swoich przychodów, należy przyjąć kryterium przyznawania wparcia zakładające objęcie nim firmy, których przychód w trzech dowolnie wybranych miesiącach 2020 r. był niższy o co najmniej 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tych samych miesiącach w 2019 r. oraz przychód tych firm w co najmniej 60 proc. pochodził z działalności na rzecz targów.

