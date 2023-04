Polska Grupa Górnicza przywraca klasy górnicze i daje gwarancję zatrudnienia

Polska Grupa Górnicza chce po dwuletniej przerwie uruchomić klasy górnicze w technikach na Śląsku. Powodem jest to, że za ok. 10 lat branży może zabraknąć pracowników do wydobywania węgla. Taka decyzja może jednak dziwić, biorąc pod uwagę plany zamykania kopalń do 2049 r.

Już w tym roku uczniowie niektórych szkół średnich na Śląsku będą mogli wybrać profile związane z górnictwem (fot. Shutterstock)